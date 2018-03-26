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«УАЗ» сгорел после столкновения с цистерной в Самарской области
25 марта в Алексеевском районе Самарской области произошло ДТП. В районе 104 километре трассы «Подъезд к г. Оренбург» водитель автомобиля «УАЗ-Патриот» выезжал со второстепенной дороги. При неизвестных обстоятельствах внедорожник врезался в припаркованную автоцистерну.
После удара водитель «Патриота» вышел на улицу, а …
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25 марта 2018, 08:29
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Фото пожара в автомобиле на Ставропольской обсуждают жители Самары
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20 марта 2018, 01:42
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7 человек ночью тушили автомобиль на Ставропольской в Самаре
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20 марта 2018, 10:14
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4 человека погибло на пожаре в селе Шентала
В ночь с 16 на 17 марта в частном жилом доме в селе Шентала случился пожар, после тушения которого обнаружили тела двух женщин и двух мужчин без признаков насильственной смерти в обгоревшем состоянии, передает Следственный комитет по Самарской области
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17 марта 2018, 03:50
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Пятилетняя девочка чуть не выпала из окна 8 этажа в Ульяновске
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14 марта 2018, 09:18
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Из-за неосторожности водителя автобуса 8-месячная девочка получила сотрясение мозга в Тольятти
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5 марта 2018, 01:26
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В блогах: о поездке офицера полиции в детские центры Самарской области
Офицер самарской полиции Ольга Шелест рассказала в «ЖЖ» о поездке в Осинки и Пестравку в местные детские социально-реабилитационные центры.
«Здесь находятся дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и сироты. Я ездила, чтобы провести с ребятами занятия по правовому …
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5 марта 2018, 07:05
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Мужчину, выгонявшего своего сына голым на улицу, осудили в Жигулевске
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2 марта 2018, 04:55
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В Самаре женщина с пневматическим пистолетом напала на магазин
В центре Самары совершено разбойное нападение на торговую точку. Инцидент произошел в магазине на улице Самарской. Посетительница с предметом, похожим на пистолет, пыталась похитить выручку. Но узнав, что продавщица успела нажать «тревожную кнопку», налетчица скрылась. Сотрудники задержали подозреваемую на Самарской, …
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25 января 2018, 12:32
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В Самарской области женщина чистила картошку и проткнула ножом сожителя
Жительница Самарской области во время чистки картошки поссорилась с сожителем и ударила его ножом. Инцидент произошел в Кинель-Черкасском районе.
Пострадавшего 42-летнего мужчину с ножевым ранением госпитализировали в местную больницу. Фельдшер медучреждения передал информацию о пострадавшем полицейским. Установлено, что до госпитализации мужчина …
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15 января 2018, 12:21
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В Тольятти женщина зарезала сожителя и сама вызвала полицию
В Тольятти полицейские арестовали 56-летнюю местную жительницу, подозреваемую в совершении убийства. Она сама обратилась в полицию, сообщив, что несколько раз ударила ножом своего сожителя. Мужчина погиб.
Как установили полицейские, подозреваемая и потерпевший выпивали в квартире. Во время застолья, между ними вспыхнула …
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12 января 2018, 10:51
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Спасатели Тольятти нашли в Волге труп женщины с крестом во рту
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12 декабря 2017, 12:02