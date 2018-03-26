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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Материалы по теме:

«УАЗ» сгорел после столкновения с цистерной в Самарской области

«УАЗ» сгорел после столкновения с цистерной в Самарской области

25 марта в Алексеевском районе Самарской области произошло ДТП. В районе 104 километре трассы «Подъезд к г. Оренбург» водитель автомобиля «УАЗ-Патриот» выезжал со второстепенной дороги. При неизвестных обстоятельствах внедорожник врезался в припаркованную автоцистерну.

После удара водитель «Патриота» вышел на улицу, а 

25 марта 2018, 08:29
Фото пожара в автомобиле на Ставропольской обсуждают жители Самары

Фото пожара в автомобиле на Ставропольской обсуждают жители Самары

Фото ночного пожара на улице Ставропольской в Самаре появилось в соцсети. На снимке видно, что машина загорелась на парковке. Рядом стояли другие автомобили. В комментарии указано точное место происшествия.

«Ставропольская, 
20 марта 2018, 01:42
7 человек ночью тушили автомобиль на Ставропольской в Самаре

7 человек ночью тушили автомобиль на Ставропольской в Самаре

В Самаре, в Кировском районе, в ночь на вторник, 20 марта, загорелся автомобиль. Инцидент произошел на улице Ставропольской в 1:30.

«На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: семь человек личного состава и две единицы техники», - сообщили в 
20 марта 2018, 10:14
4 человека погибло на пожаре в селе Шентала

4 человека погибло на пожаре в селе Шентала

В ночь с 16 на 17 марта в частном жилом доме в селе Шентала случился пожар, после тушения которого обнаружили тела двух женщин и двух мужчин без признаков насильственной смерти в обгоревшем состоянии, передает Следственный комитет по Самарской области
17 марта 2018, 03:50
Пятилетняя девочка чуть не выпала из окна 8 этажа в Ульяновске

Пятилетняя девочка чуть не выпала из окна 8 этажа в Ульяновске

На днях в Ульяновске едва не погиб маленький ребенок. Мужчина, шедший мимо девятиэтажки на улице Первомайской, увидел в открытом окне 5-летнюю девочку. Она стояла и звала свою маму.

На место происшествия оперативно приехали полицейские, спасатели и работники службы социальной 
14 марта 2018, 09:18
Из-за неосторожности водителя автобуса 8-месячная девочка получила сотрясение мозга в Тольятти

Из-за неосторожности водителя автобуса 8-месячная девочка получила сотрясение мозга в Тольятти

Неосторожное вождение автобуса стало причиной травм, которые получила 2-летняя девочка. Все случилось 3 марта на улице Дзержинского в Тольятти. Примерно в 14:30 водитель совершил слишком резкое торможение. В итоге один из пассажиров не смог устоять на ногах, и упал на 
5 марта 2018, 01:26
В блогах: о поездке офицера полиции в детские центры Самарской области

В блогах: о поездке офицера полиции в детские центры Самарской области

Офицер самарской полиции Ольга Шелест рассказала в «ЖЖ» о поездке в Осинки и Пестравку в местные детские социально-реабилитационные центры.

«Здесь находятся дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и сироты. Я ездила, чтобы провести с ребятами занятия по правовому 
5 марта 2018, 07:05
Мужчину, выгонявшего своего сына голым на улицу, осудили в Жигулевске

Мужчину, выгонявшего своего сына голым на улицу, осудили в Жигулевске

В Жигулевске осудили 45-летнего мужчину, который жестоко обращался со своим 15-летним сыном. Мужчина регулярно истязал подростка, он постоянно избивал его за плохие оценки в школе, не кормил, заставлял спать на полу, а также выгонял голым на улицу. В таких условиях 

2 марта 2018, 04:55
В Самаре женщина с пневматическим пистолетом напала на магазин

В Самаре женщина с пневматическим пистолетом напала на магазин

В центре Самары совершено разбойное нападение на торговую точку. Инцидент произошел в магазине на улице Самарской. Посетительница с предметом, похожим на пистолет, пыталась похитить выручку. Но узнав, что продавщица успела нажать «тревожную кнопку», налетчица скрылась. Сотрудники задержали подозреваемую на Самарской, 

25 января 2018, 12:32
В Самарской области женщина чистила картошку и проткнула ножом сожителя

В Самарской области женщина чистила картошку и проткнула ножом сожителя

Жительница Самарской области во время чистки картошки поссорилась с сожителем и ударила его ножом. Инцидент произошел в Кинель-Черкасском районе.

Пострадавшего 42-летнего мужчину с ножевым ранением госпитализировали в местную больницу. Фельдшер медучреждения передал информацию о пострадавшем полицейским. Установлено, что до госпитализации мужчина 

15 января 2018, 12:21
В Тольятти женщина зарезала сожителя и сама вызвала полицию

В Тольятти женщина зарезала сожителя и сама вызвала полицию

В Тольятти полицейские арестовали 56-летнюю местную жительницу, подозреваемую в совершении убийства. Она сама обратилась в полицию, сообщив, что несколько раз ударила ножом своего сожителя. Мужчина погиб.

Как установили полицейские, подозреваемая и потерпевший выпивали в квартире. Во время застолья, между ними вспыхнула 

12 января 2018, 10:51
Спасатели Тольятти нашли в Волге труп женщины с крестом во рту

Спасатели Тольятти нашли в Волге труп женщины с крестом во рту

В Тольятти спасатели нашли в Волге труп женщины с крестом во рту. Трагедия произошла на набережной шестого квартала в ночь на 12 декабря. По словам очевидца, женщина сама разделась и поплыла в сторону Жигулевских гор. 

«Вызов на телефон службы спасения поступил 

12 декабря 2017, 12:02
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