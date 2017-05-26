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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Дело семейное: Forbes назвал богатейших наследников России

Дело семейное: Forbes назвал богатейших наследников России

Журнал Forbes представил очередной перечень наследников самых состоятельных российских бизнесменов. В рейтинг вошли 20 семей, в которых на каждого ребенка приходится не менее $2,3 млрд.
В списке фигурируют 47 детей предпринимателей. При этом журналисты считали только признанных наследников.
На первой 

26 мая 2017, 10:33
Forbes составил рейтинг самых успешных российских режиссеров

Forbes составил рейтинг самых успешных российских режиссеров

Российская версия издания Forbes представила рейтинг наиболее успешных отечественных кинорежиссеров. На первой строке оказался Тимур Бекмамбетов.
При составлении списка специалисты сопоставляли такие критерии, как сумма на выпуск фильма и полученная выручка от его демонстрации. При этом не учитывалась популярность фильма 

16 мая 2017, 12:08
Жена экс-мэра Москвы возглавила список богатейших женщин в России по версии Forbes

Жена экс-мэра Москвы возглавила список богатейших женщин в России по версии Forbes

Лидером рейтинга богатейших женщин России оказалась жена бывшего столичного мэра Юрия Лужкова Елена Батурина. Об этом рассказывают российские информагентства.
Состояние Батуриной оценивается в $1 млрд. Далее в списке идет экс-супруга председателя футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева - Елена ($600 млн).

21 апреля 2017, 11:04
Forbes назвал главные бестселлеры 2016 года

Forbes назвал главные бестселлеры 2016 года

Forbes обнародовал топ наиболее популярных книг в 2016 году. В их число вошли "История Билли Миллигана", "Маленький принц", "Гарри Поттер и Проклятое Дитя".
В составленный Forbes рейтинг попали самые продаваемые издания, которые появились с ноября 2015 по декабрь 2016 года. 

26 декабря 2016, 04:21
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