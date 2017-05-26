Дети бизнесмена Леонида Михельсона, уроженца Новокуйбышевска, попали в ТОП-5 богатейших наследников России. Очередной рейтинг отпрысков отечественных миллиардеров подготовило издание Forbes. По данным исследователей, 25-летняя Виктория Михельсон и ее 2 летний брат, имя которого не указывается, поделят между собой активы владельца «Новатека» и «Сибура» на сумму в 18 млрд 400 млн долларов - то есть по 9 млрд 200 млн каждому. Это третий показатель в списке. Самым богатым наследником стал Юсуф Алекперов - единственный сын президента нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова, состояние которого оценивается в 14,5 млрд долларов. На втором месте Тара Мельниченко - дочь владельца «Еврохима» Андрея Мельниченко. Тара претендует на 13 млрд 200 млн.
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