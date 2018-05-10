13 мая в Самаре пройдет детский крестный ход. Мероприятие будет приурочено к Дню памяти великомученика и победоносца Георгия и празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Организатором выступает "Детский епархиальный образовательный центр"
Сбор будет проходить у храма в честь святой блаженной Матроны Московской Победы, 93а. В 10:30 участники крестного хода двинутся к храму в честь великомученика и победоносца Георгия на площади Славы. По пути запланированы остановки в храме в честь Успения Пресвятой Богородицы и святых Жен Мироносиц.
«Принять участие в Крестном ходе могут дети любых возрастов, способные самостоятельно без сопровождения родителей принимать участие в мероприятии. Взрослые допускаются в сопровождение в ограниченном количестве», - поясняют организаторы.
|
К ЧМ-2018 в Самаре могут ввести запрет на шашлык
В городах, где пройдут матчи ЧМ-2018 по футболу, введут особый противопожарный режим. Такую рекомендацию дала регионам правительственная комиссия по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Документ за подписью главы МЧС Владимира Пучкова запрещает разводить костры и сжигать траву, организовывать пикники с жаркой шашлыков …
|
10 мая 2018, 08:03
|
Новые фонтаны запустили на склоне площади Славы в Самаре
9 мая склон на площади Славы в Самаре в прямом смысле заиграл всеми цветами радуги. В среду там запустили новые фонтаны. 10 каскадных и два сухих гидротехнических сооружения пока работают в тестовом режиме, сообщает Волга Ньюс.
Как рассказал …
|
10 мая 2018, 08:41
|
Судьбу дачи со слонами решат в Самаре
|
9 мая 2018, 10:03
|
Самарское метро потеряло полтора миллиона пассажиров
В Самаре пассажиропоток городского метро в 2017 году упал на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом, сообщает официальный сайт муниципального предприятия. В прошлом году услугами подземного транспорта воспользовались 14 миллионов 100 тысяч человек. А 2016-м пассажиропоток составлял 15 миллионов …
|
8 мая 2018, 08:00