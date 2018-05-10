В Самаре пассажиропоток городского метро в 2017 году упал на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом, сообщает официальный сайт муниципального предприятия. В прошлом году услугами подземного транспорта воспользовались 14 миллионов 100 тысяч человек. А 2016-м пассажиропоток составлял 15 миллионов …