Новую детскую поликлинику Октябрьского района Самары построят на улице Николая Панова. По сообщению губернской думы, на днях в судебном порядке был решен вопрос о переводе земельного участка под домом № 12 в областную собственность.
«За основу решено взять типовой проект поликлиники на 500 посещений в сутки, подобный уже реализуется в Тольятти. Это позволит сэкономить время и средства, необходимые для прохождения необходимых экспертиз», - указано в сообщении губдумы.
Расходы на финансирование больницы представители управления капстроительства при областном минстрое предложили предусмотреть в бюджете на 2018 – 2019 годы.
Предполагается, что в новой поликлинике буду обслуживать более 20 000 маленьких пациентов.
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