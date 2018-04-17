В Тольятти следователи проводят проверку по факту смерти ребенка. 14 апреля в одну из городских больниц доставили 11-летнюю девочку в бессознательном состоянии. Ее привезли из фитнес-клуба в Автозаводском районе, где она потеряла сознание. Спасти школьницу не удалось. Причину гибели ребенка установят судмедэксперты.
«По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Самарской области Елена Шкаева.
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