|
По вине лихача 25-летний тольяттинец разбил себе голову
|
3 апреля 2018, 03:04
|
Водителя, сбежавшего с места аварии, ищут в Тольятти
|
3 апреля 2018, 12:51
|
Видео: «Лада Гранта» перевернулась на дороге в Тольятти
|
3 апреля 2018, 09:46
|
12-летняя девочка пострадала в ДТП с тремя авто в Самаре
|
2 апреля 2018, 05:34
|
Водитель «четырнадцатой» сбил женщину у светофора в Тольятти
|
23 марта 2018, 02:49
|
Водитель предъявил полиции права на имя мультгероя Гомера Симпсона
В Великобритании водитель предъявил полицейским права на имя мультгероя Гомера Симпсона – главы семейства из известного мультипликационного сериала «Симпсоны» (The Simpsons). Инцидент произошел в городке Милтон-Кинс (Milton Keynes), что на юго-востоке Соединенного Королевства. О забавном случае полицейские написали в микроблоге …
|
19 марта 2018, 12:40
|
Пустой «ВАЗ-2110» сбил своего водителя и въехал в 2 машины в Самаре
В Самаре на Металлурге вазовская «десятка» сбила собственного водителя. После наезда на человека неуправляемая машина устроила «ДТП-домино». ДТП произошло в четверг, 15 марта, на улице Строителей около 93-го дома.
По данным полицейских, 48-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110» вышел из салона на улицу …
|
16 марта 2018, 02:32
|
Водитель иномарки Geely сбил 12-летнюю девочку на «зебре» в Самаре
|
13 марта 2018, 03:03
|
Водитель заплатит штраф за мытье «Газели» из колонки в Самаре
|
6 марта 2018, 08:02
|
Раненная собакой девочка из Рождествено эвакуирована в Самару
В Самару доставили пострадавшую от укусов собаки девочку. Животное укусило в лицо 11-летнего ребенка. Инцидент произошел в Рождествено. Эвакуацию через Волгу провели спасатели.
«На девочку напала собака. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб зубов и укушенные раны щеки и века», - …
|
5 марта 2018, 12:16
|
Водитель Peugeot Partner сбил 15-летнюю девочку на проспекте Кирова в Самаре
|
28 февраля 2018, 01:52
|
В Самаре 10-летняя девочка пострадала в столкновении двух иномарок
В Самаре в результате столкновения двух иномарок пострадала 10-летняя девочка. ДТП произошло в воскресенье, 21 января, на улице Пензенской. Около 58-го дома около восьми часов вечера столкнулись «Фольксваген Поло» и «Шевроле Авео». По предварительным данным, 25-летний водитель «Фольксвагена», ехавший от …
|
22 января 2018, 04:33