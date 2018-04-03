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«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

По вине лихача 25-летний тольяттинец разбил себе голову

По вине лихача 25-летний тольяттинец разбил себе голову

В ночь на понедельник, 2 апреля в Тольятти произошла автоавария. 28-летний водитель на «Subaru Forester» ехал по Автозаводскому шоссе. На перекрестке с улицей А. Кудашева он начал делать поворот налево. При этом мужчина не пропустил «Mazda CX-5», за рулем которого 

3 апреля 2018, 03:04
Водителя, сбежавшего с места аварии, ищут в Тольятти

Водителя, сбежавшего с места аварии, ищут в Тольятти

В Ставропольском районе Самарской области разыскивают водителя, который скрылся с места ДТП. Авария произошла в 8 утра 31 марта на улице Советской в селе Подстепки. Неизвестный водителт автомобиля сбил 43-летнего мужчину, а после этого сбежал. Пострадавшего госпитализировали с переломом бедра 
3 апреля 2018, 12:51
Видео: «Лада Гранта» перевернулась на дороге в Тольятти

Видео: «Лада Гранта» перевернулась на дороге в Тольятти

Спешка водителя привела к ДТП в Тольятти. Авария произошла еще 1 апреля. Мужчина на «Ладе Гранте» ехал по улице Юбилейной со стороны Фрунзе. На одном из перекрестков автолюбитель решил проскочить на желтый сигнал светофора. В это время маневр разворота стал 
3 апреля 2018, 09:46
12-летняя девочка пострадала в ДТП с тремя авто в Самаре

12-летняя девочка пострадала в ДТП с тремя авто в Самаре

В Самаре в воскресенье, 1 апреля, в результате массового ДТП с участием трех автомобилей, пострадал ребенок - 12-летняя девочка. Авария произошла в 
2 апреля 2018, 05:34
Водитель «четырнадцатой» сбил женщину‍ у светофора в Тольятти

Водитель «четырнадцатой» сбил женщину‍ у светофора в Тольятти

В Тольятти водитель автомобиля «ВАЗ 2114» сбил пенсионерку. Пожилая женщина переходила дорогу по зебре. ДТП произошло в четверг, 22 марта, примерно в 
23 марта 2018, 02:49
Водитель предъявил полиции права на имя мультгероя Гомера Симпсона

Водитель предъявил полиции права на имя мультгероя Гомера Симпсона

В Великобритании водитель предъявил полицейским права  на имя мультгероя Гомера Симпсона – главы семейства из известного мультипликационного сериала «Симпсоны» (The Simpsons). Инцидент произошел в городке Милтон-Кинс (Milton Keynes), что на юго-востоке Соединенного Королевства. О забавном случае полицейские написали в микроблоге 

19 марта 2018, 12:40
Пустой «ВАЗ-2110» сбил своего водителя и въехал в 2 машины в Самаре

Пустой «ВАЗ-2110» сбил своего водителя и въехал в 2 машины в Самаре

В Самаре на Металлурге вазовская «десятка» сбила собственного водителя. После наезда на человека неуправляемая машина устроила «ДТП-домино». ДТП произошло в четверг, 15 марта, на улице Строителей около 93-го дома. 

По данным полицейских, 48-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110» вышел из салона на улицу 

16 марта 2018, 02:32
Водитель иномарки Geely сбил 12-летнюю девочку на «зебре»‍ в Самаре

Водитель иномарки Geely сбил 12-летнюю девочку на «зебре»‍ в Самаре

В Самаре в историческом центре города в результате ДТП 12 марта пострадал ребенок. Около 18:30 12-летняя девочка, переходившая по зебре улицу Венцека, была сбита автомобилем Geely. Это произошло у перекрестка с улицей Молодогвардейской, около 59-го дома по улице Венцека. Управлял 

13 марта 2018, 03:03
Водитель заплатит штраф за мытье «Газели» из колонки в Самаре

Водитель заплатит штраф за мытье «Газели» из колонки в Самаре

В Самаре водитель «Газели» может поплатиться за мытье своей машины из колонки. За это нарушение грозит штраф.

«Существует строгий запрет на мытьё машин у водоразборных колонок», - сообщила пресс-служба компании «Самарские коммунальные системы».
У каждой водозаборной колонки – всего в городе 

6 марта 2018, 08:02
Раненная собакой девочка из Рождествено эвакуирована в Самару

Раненная собакой девочка из Рождествено эвакуирована в Самару

В Самару доставили пострадавшую от укусов собаки девочку. Животное укусило в лицо 11-летнего ребенка. Инцидент произошел в Рождествено. Эвакуацию через Волгу провели спасатели.

«На девочку напала собака. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб зубов и укушенные раны щеки и века», - 

5 марта 2018, 12:16
Водитель Peugeot Partner сбил 15-летнюю девочку на проспекте Кирова в Самаре

Водитель Peugeot Partner сбил 15-летнюю девочку на проспекте Кирова в Самаре

В Самаре 27 февраля в результате ДТП на проспекте Кирова пострадал ребенок. 15-летняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда её сбил автомобиль Peugeot Partner. Это случилось в 15:30 около дома 138а по улице Свободы. По данным полицейских, за 

28 февраля 2018, 01:52
В Самаре 10-летняя девочка пострадала в столкновении двух иномарок

В Самаре 10-летняя девочка пострадала в столкновении двух иномарок

В Самаре в результате столкновения двух иномарок пострадала 10-летняя девочка. ДТП произошло в воскресенье, 21 января, на улице Пензенской. Около 58-го дома около восьми часов вечера столкнулись «Фольксваген Поло» и «Шевроле Авео». По предварительным данным, 25-летний водитель «Фольксвагена», ехавший от 
22 января 2018, 04:33
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