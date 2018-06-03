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«Бункер S» Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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Новые госномера для автомобилей и мотоциклов появятся в России

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Специальный 

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Правоохранительные органы Мордовии в настоящее время устанавливают все 

20 июня 2016, 05:17

"Крылья Советов" не смогли улететь в Саранск на матч с "Мордовией" из-за непогоды

Матч "Крыльев Советов" с "Мордовией" перенесен на 4 апреля, сообщает официальный Twitter самарского клуба.
 
"Делегат матча Виктор Пышкин и инспектор Сергей Зуеев сообщили о переносе игры на завтра", - отмечается в сообщении. Время матча - 20:00.
3 апреля 2016, 05:50
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Экстренные службы Тольятти сменили номера на трехзначные

Номера для сотовых операторов связи:
служба «01» - пожарная охрана - тел. 112, 101; 
служба «02» - полиция - тел. 102;
служба «03» - "скорая помощь" - тел. 103; 
служба «04» - аварийная газовая служба - тел. 104.
Номера для 

30 января 2014, 12:39
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