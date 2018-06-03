Apple исправит проблему с отключением экрана на холоде у iPhone X На сайте Reddit один из пользователей пожаловался на чувствительность сенсорного экрана iPhone X, который моментально переставал реагировать на прикосновения при температуре в районе нуля градусов.



Данную публикацию подержали и другие … На сайте Reddit один из пользователей пожаловался на чувствительность сенсорного экрана iPhone X, который моментально переставал реагировать на прикосновения при температуре в районе нуля градусов.Данную публикацию подержали и другие