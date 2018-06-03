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Михаил Бабич и Максим Соколов посетят Пензу и Саранск
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20 ноября 2017, 05:18
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Родившаяся в Саранске пума Месси быстро стала звездой соцсетей
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14 ноября 2017, 10:21
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Apple исправит проблему с отключением экрана на холоде у iPhone X
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10 ноября 2017, 01:39
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Ритуальные мобильники: Неизвестные пытались в гробах доставить телефоны в ульяновскую колонию
Работники ИК-9 в Ульяновской области пресекли попытку переправить в колонию партию мобильников в гробах. Как рассказывают местные информагентства, эти гробы попали на территорию якобы из-за брака, допущенного осужденными при их изготовлении на участке "Ритуальная продукция".
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14 августа 2017, 03:39
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Золотые телефоны разорившейся Vertu распродают на аукционе
После закрытия завода в Англии разорившаяся фирма Vertu устроила необычную распродажу золотых смартфонов и различного имущества. Об этом рассказывает издание The Next Web.
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11 августа 2017, 12:37
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«Кнопка» против смартфона: о ситуации на российском рынке мобильных телефонов
Кнопочные телефоны в России постепенно уступают место смартфонам. Из почти 17 миллионов мобильных телефонов, проданных в России в первой половине 2017 года, кнопочные аппараты составили лишь четверть, пишут «Ведомости». По сведениям издания, смартфоны активно продвигают сотовые компании, заинтересованные в росте …
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7 августа 2017, 02:02
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В блогах: про красивые автомобильные номера в Самаре
Блогер 63ru пытается разобраться, что это "в Самаре за страсть такая - вешать красивые номера на машинах"? "Три шестерки, три семерки, ноль шестьдесят три, буковки ААР. Никогда не понимала эту ерунду, вот честно. Ну зачем все это? Чтобы было …
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16 декабря 2016, 09:17
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В Самаре автовладельцам начали выдавать номера с кодом Крыма
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15 декабря 2016, 12:28
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Новые госномера для автомобилей и мотоциклов появятся в России
В МВД РФ начали разработку нового стандарта регистрационных номеров для некоторых категорий машин и мотоциклов. Основной массы водителей нововведение не коснется. Об этом заявили в ведомственном Научно-исследовательском центре проблем безопасности дорожного движения. Работу над стандартом планируют завершить к концу 2018-го года.
Специальный …
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21 ноября 2016, 04:04
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В Саранске мужчина в костюме Бэтмена выпал с 10 этажа и погиб
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20 июня 2016, 05:17
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"Крылья Советов" не смогли улететь в Саранск на матч с "Мордовией" из-за непогоды
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3 апреля 2016, 05:50
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Экстренные службы Тольятти сменили номера на трехзначные
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30 января 2014, 12:39