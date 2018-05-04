|
«Газель» с картошкой перевернулась на трассе М-5 в Самарской области
|
4 мая 2018, 03:20
|
Водитель «Приоры» сбил 79-летнюю пенсионерку в Тольятти
|
4 мая 2018, 02:09
|
Водитель «Форда» сбил 7-летнего мальчика во дворе в Самаре
|
3 мая 2018, 02:26
|
Жуткие фото: мужчина на угнанной машине разбился насмерть в Самарской области
|
3 мая 2018, 01:53
|
Водитель Toyota сбил 17-летнюю девушку в Самаре
|
24 апреля 2018, 03:44
|
424 трамвая и 232 троллейбуса отмоют в Самаре
|
18 апреля 2018, 09:11
|
Появились подробности ДТП с пожаром на трамвайных путях в Самаре
|
6 апреля 2018, 02:57
|
Появилось фото и подробности по остановке движения трамваев в Самаре
|
6 апреля 2018, 01:11
|
ДТП с пожаром перекрыло движение трамваев в Самаре
|
6 апреля 2018, 11:49
|
В Самаре ищут лихачей, которые сбили молодую девушку и женщину
|
29 марта 2018, 04:14
|
СК завел уголовное дело о смерти 16-летней девушки в клиниках СамГМУ
|
19 января 2018, 02:44
|
Появилось видео ДТП в Тольятти с попавшей под 2 автобуса девушкой
|
25 декабря 2017, 11:29
|
У компании «Мерседес» появился поставщик в Самарской области
Поставщиком компании «Мерседес» стало ООО «Сириус-ТЛТ», которое является резидентом самарского технопарка «Жигулевская долина». Первую партию комплектующих, окрашенных по технологии тольяттинских разработчиков, уже отправили в Дубай, сообщила пресс-служба технопарка. Российская фирма будет отвечать за качество покраски деталей для «Мерседеса». После приемки …
|
30 августа 2017, 01:11
|
В Самаре «Мерседес» улетел с Московского шоссе и перевернулся
В четверг, 13 апреля, в Самаре на ремонтируемом участке Московского шоссе перевернулся автомобиль «Мерседес». ДТП произошло в районе 16 километра магистрали. По словам очевидцев, водитель иномарки сначала столкнулся с «Солярисом», а потом наехал на ограждения, выскочил на ремонтируемый участок дороги …
|
13 апреля 2017, 01:38
|
В Тольятти «Мерседес» вылетел на газон и перевернулся, есть фото
|
10 ноября 2016, 09:53
|
ФСБ проводит чистку своей Академии после скандального заезда выпускников
По результатам служебной проверки ряд руководителей учебного заведения уволят, других понизят в должности, говорится в официальном сообщении Федеральной службы безопасности. Причина разбирательства – массовый выезд выпускников Академии госбезопасности на 30 одинаковых Мерседес Гелендваген по улицам столицы, который вызвал широкий общественный …
|
14 июля 2016, 09:21