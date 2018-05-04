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Материалы по теме:

«Газель» с картошкой перевернулась на трассе М-5 в Самарской области

«Газель» с картошкой перевернулась на трассе М-5 в Самарской области

В Самарской области на участке федеральной трассы М-5 на территории Сызранского района перевернулась грузовая «Газель» с картошкой. ДТП произошло 3 мая в 
4 мая 2018, 03:20
Водитель «Приоры» сбил 79-летнюю пенсионерку в Тольятти

Водитель «Приоры» сбил 79-летнюю пенсионерку в Тольятти

4 мая в Тольятти произошло ДТП с участием пешехода. 50-летний водитель «Лады Приоры» двигался по жилой зоне со стороны улицы Ярославской к улице Александра Матросова. На одном из участков мужчина решил сдать назад. Он не убедился в безопасности маневра, и 

4 мая 2018, 02:09
Водитель «Форда» сбил 7-летнего мальчика во дворе в Самаре

Водитель «Форда» сбил 7-летнего мальчика во дворе в Самаре

В Самаре водитель «Форда» сбил во дворе 7-летнего мальчика. ДТП произошло в среду, 2 мая, в 17:25 в дворовом проезде Костромского переулка. 
3 мая 2018, 02:26
Жуткие фото: мужчина на угнанной машине разбился насмерть в Самарской области

Жуткие фото: мужчина на угнанной машине разбился насмерть в Самарской области

В ночь на 3 мая в Кинельском районе Самарской области произошло смертельное ДТП, 24-летний мужчина на вазовской «семерке» ехал по трассе от Оренбурга в направлении Самары. На одном из участков он 
3 мая 2018, 01:53
Водитель Toyota сбил 17-летнюю девушку в Самаре

Водитель Toyota сбил 17-летнюю девушку в Самаре

В Самаре в результате ДТП пострадала несовершеннолетняя – водитель автомобиля Toyota сбил в Советском районе девушку 17 лет. Это произошло в понедельник, 23 апреля, в 8:30. Иномаркой, ехавшей по улице Балаковской от Партизанской к улице Промышленности, управлял 48-летний мужчина, его 

24 апреля 2018, 03:44
424 трамвая и 232 троллейбуса отмоют в Самаре

424 трамвая и 232 троллейбуса отмоют в Самаре

В Самаре полным ходом идет наведение чистоты в городском общественном транспорте. Работы предстоит много. Только в МП ТТУ нужно перемыть 424 трамвая и 232 троллейбуса. Для того чтобы справиться с такими объемами, привлекаются не только профессиональные мойщики, но и добровольцы 

18 апреля 2018, 09:11
Появились подробности ДТП с пожаром на трамвайных путях в Самаре

Появились подробности ДТП с пожаром на трамвайных путях в Самаре

Появились подробности ДТП с пожаром, произошедшего на трамвайных по улице Красноармейской в Самаре. В пятницу, 6 апреля, в первой половине дня в ТТУ Самары сообщили о столкновении на трамвайных путях двух автомобилей, один из которых загорелся. Трамваи встали в оба 
6 апреля 2018, 02:57
Появилось фото и подробности по остановке движения трамваев в Самаре

Появилось фото и подробности по остановке движения трамваев в Самаре

В Самаре в пятницу, 6 апреля, из-за нескольких дорожных происшествий было нарушено движение 
6 апреля 2018, 01:11
ДТП с пожаром перекрыло движение трамваев в Самаре

ДТП с пожаром перекрыло движение трамваев в Самаре

В Самаре в пятницу, 6 апреля, в центре города встали трамваи. Причина – 
6 апреля 2018, 11:49
В Самаре ищут лихачей, которые сбили молодую девушку и женщину

В Самаре ищут лихачей, которые сбили молодую девушку и женщину

В Самаре ищут лихачей, которые сбили молодую девушку и женщину и скрылись с места происшествия. Оба ДТП произошли в центре города 28 марта с разницей всего в полчаса. Полицейские просят откликнуться очевидцев.
 
Первое ДТП случилось в Ленинском районе. 19 

29 марта 2018, 04:14
СК завел уголовное дело о смерти 16-летней девушки в клиниках СамГМУ

СК завел уголовное дело о смерти 16-летней девушки в клиниках СамГМУ

16-летняя пациентка умерла 10 января 2018 года в реанимации клиник Самарского государственного медуниверситета после плановой операции.
19 января 2018, 02:44
Появилось видео ДТП в Тольятти с попавшей под 2 автобуса девушкой

Появилось видео ДТП в Тольятти с попавшей под 2 автобуса девушкой

Появилось видео жуткого ДТП с участием двух автобусов. 23-летняя девушка, перебегавшая дорогу, попала под два автобуса. Видео было снято регистратором водителя – участника ДТП. На записи видно, как девушка выбегает на дорогу. От удара её отбросило на следующую полосу, где 
25 декабря 2017, 11:29
У компании «Мерседес» появился поставщик в Самарской области

У компании «Мерседес» появился поставщик в Самарской области

Поставщиком компании «Мерседес» стало ООО «Сириус-ТЛТ», которое является резидентом самарского технопарка «Жигулевская долина». Первую партию комплектующих, окрашенных по технологии тольяттинских разработчиков, уже отправили в Дубай, сообщила пресс-служба технопарка. Российская фирма будет отвечать за качество покраски деталей для «Мерседеса». После приемки 

30 августа 2017, 01:11
В Самаре «Мерседес» улетел с Московского шоссе и перевернулся

В Самаре «Мерседес» улетел с Московского шоссе и перевернулся

В четверг, 13 апреля, в Самаре на ремонтируемом участке Московского шоссе перевернулся автомобиль «Мерседес». ДТП произошло в районе 16 километра магистрали. По словам очевидцев, водитель иномарки сначала столкнулся с «Солярисом», а потом наехал на ограждения, выскочил на ремонтируемый участок дороги  
13 апреля 2017, 01:38
В Тольятти «Мерседес» вылетел на газон и перевернулся, есть фото

В Тольятти «Мерседес» вылетел на газон и перевернулся, есть фото

В социальных сетях появилось сообщение о ДТП, произошедшем в Тольятти в ночь на 10 ноября. Перевернулась иномарка. По словам свидетелей, в машине находилась компания не менее чем из трех человек.

«Сегодня ночью произошла авария на пересечении улиц Южное шоссе/Обводное. 
10 ноября 2016, 09:53
ФСБ проводит чистку своей Академии после скандального заезда выпускников

ФСБ проводит чистку своей Академии после скандального заезда выпускников

По результатам служебной проверки ряд руководителей учебного заведения уволят, других понизят в должности, говорится в официальном сообщении Федеральной службы безопасности. Причина разбирательства – массовый выезд выпускников Академии госбезопасности на 30 одинаковых Мерседес Гелендваген по улицам столицы, который вызвал широкий общественный 
14 июля 2016, 09:21
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