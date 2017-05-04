Летали по салону самолета: девушка из Тольятти рассказала о ЧП по пути в Бангкок Среди пассажиров самолета «Боинг-777», попавшего в огромную воздушную яму во время полета из Москвы в Бангкок, была девушка из Тольятти, которая сейчас проживает в Москве, Тамара Сипко. Она опубликовала сообщение об инциденте в своем "инстаграме". Напомним, толчки из-за воздушной ямы были …