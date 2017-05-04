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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 мая 2017г 
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Баскетбольная «Самара-2» вошла в тройку лучших молодежных команд России

Баскетбольная «Самара-2» вошла в тройку лучших молодежных команд России

Команда «Самара-2» баскетбольного клуба "Самара" впервые завоевала бронзу Единой молодежной лиги ВТБ.

«Финал восьми» проходил в Краснодаре с 30 апреля по 2 мая. В четвертьфинале «Самара-2»  встречалась с «Зенитом-2» из Санкт-Петербурга.

Благодаря уверенной игре форварда Даниила Синегубова (24 очка) и центрового Дмитрия 

3 мая 2017, 11:39
Летали по салону самолета: девушка из Тольятти рассказала о ЧП по пути в Бангкок

Летали по салону самолета: девушка из Тольятти рассказала о ЧП по пути в Бангкок

Среди пассажиров самолета «Боинг-777», попавшего в огромную воздушную яму во время полета из Москвы в Бангкок, была девушка из Тольятти, которая сейчас проживает в Москве, Тамара Сипко. Она опубликовала сообщение об инциденте в своем "инстаграме".

Напомним, толчки из-за воздушной ямы были 

2 мая 2017, 06:56
Исследование: секрет стройной фигуры раскрыт

Исследование: секрет стройной фигуры раскрыт

Международная группа ученых установила, как можно побороть генетическую предрасположенность к ожирению. В результате длительных исследований было подтверждено, что систематические занятия спортом способны уменьшить негативное влияние именно генетических факторов, способствующих набору лишних килограммов.
Итоги экспериментов отражены в издании PLOS Genetics. Как 

28 апреля 2017, 02:42
Кровавые разборки на 9-й просеке: самарец расстрелял двух мужчин из-за девушки

Кровавые разборки на 9-й просеке: самарец расстрелял двух мужчин из-за девушки

В ночь на 26 апреля в самарскую больницу доставили двух молодых мужчин с огнестрельными ранениями. По предварительным данным, одному пуля попала в плечо, другой ранен в живот и в области сердца. Возраст пострадавших - 26 и 27 лет. Медики передали 

26 апреля 2017, 03:53
Полиция Новокуйбышевска ищет 29-летнюю Алену Морунову

Полиция Новокуйбышевска ищет 29-летнюю Алену Морунову

Она ушла из дома на улице Островского в понедельник утром, 24 апреля. Повела сына в школу. Потом планировала зайти домой, переодеться и пойти на встречу с подругой. Последняя Алену так и не дождалась.
Пропавшая была одета  в короткую  бежевую куртку,  

25 апреля 2017, 05:07
В Самаре девушки избили подругу и сняли деньги с ее банковской карты

В Самаре девушки избили подругу и сняли деньги с ее банковской карты

20-летняя жительница Самары стала жертвой своих подруг. По словам девушки, три приятельницы избили ее и отобрали банковскую карту. 
25 апреля 2017, 10:06
Ученые нашли способ, как заставить себя заниматься физкультурой

Ученые нашли способ, как заставить себя заниматься физкультурой

Американские ученые из Массачусетского университета рассказали об эффективном и вместе с тем простом способе заставить себя систематически заниматься физическими упражнениями. По их словам, очень важное значение имеет наличие компании.
К своим выводам специалисты пришли после исследований с участием свыше 1,1 

19 апреля 2017, 05:24
Ученые раскрыли секрет формирования «тяжелой кости»

Ученые раскрыли секрет формирования «тяжелой кости»

Канадские медики раскрыли феномен так называемой «тяжелой кости». Ученые установили, что масса костной ткани у человека находится в прямой зависимости от степени физической активности в подростковом возрасте.
Эксперты проанализировали физическую нагрузку у 309 юных представителей обоих полов. Было подмечено, что 

22 марта 2017, 01:03
Самарская спортсменка Анна Галеева завоевала золото на первенстве Европы по сумо

Самарская спортсменка Анна Галеева завоевала золото на первенстве Европы по сумо

Со 2 по 4 июня в Луцке (Украина) проходило первенство Европы по борьбе сумо.

По итогам соревнований самарчанка Анна Галеева завоевала золотую медаль в весовой категории до 55 кг среди юниорок до 18 лет, сообщается на сайте министерства спорта Самарской области.

Фото 

10 июня 2013, 07:18
Самарцы завоевали 14 медалей на чемпионате и первенстве России по сумо

Самарцы завоевали 14 медалей на чемпионате и первенстве России по сумо

Сборная Самарской области вернулась с XV чемпионата России по сумо среди мужчин и женщин и первенства России по сумо среди юниоров. Соревнования проходили в Москве с 8 по 11 марта. Самарскую область представляли 15 спортсменов. Они завоевали 14 медалей: две 

13 марта 2013, 05:24
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