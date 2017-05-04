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Баскетбольная «Самара-2» вошла в тройку лучших молодежных команд России
Команда «Самара-2» баскетбольного клуба "Самара" впервые завоевала бронзу Единой молодежной лиги ВТБ.
«Финал восьми» проходил в Краснодаре с 30 апреля по 2 мая. В четвертьфинале «Самара-2» встречалась с «Зенитом-2» из Санкт-Петербурга.
Благодаря уверенной игре форварда Даниила Синегубова (24 очка) и центрового Дмитрия …
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3 мая 2017, 11:39
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Летали по салону самолета: девушка из Тольятти рассказала о ЧП по пути в Бангкок
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2 мая 2017, 06:56
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Исследование: секрет стройной фигуры раскрыт
Международная группа ученых установила, как можно побороть генетическую предрасположенность к ожирению. В результате длительных исследований было подтверждено, что систематические занятия спортом способны уменьшить негативное влияние именно генетических факторов, способствующих набору лишних килограммов.
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28 апреля 2017, 02:42
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Кровавые разборки на 9-й просеке: самарец расстрелял двух мужчин из-за девушки
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26 апреля 2017, 03:53
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Полиция Новокуйбышевска ищет 29-летнюю Алену Морунову
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25 апреля 2017, 05:07
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В Самаре девушки избили подругу и сняли деньги с ее банковской карты
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25 апреля 2017, 10:06
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Ученые нашли способ, как заставить себя заниматься физкультурой
Американские ученые из Массачусетского университета рассказали об эффективном и вместе с тем простом способе заставить себя систематически заниматься физическими упражнениями. По их словам, очень важное значение имеет наличие компании.
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19 апреля 2017, 05:24
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Ученые раскрыли секрет формирования «тяжелой кости»
Канадские медики раскрыли феномен так называемой «тяжелой кости». Ученые установили, что масса костной ткани у человека находится в прямой зависимости от степени физической активности в подростковом возрасте.
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22 марта 2017, 01:03
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Самарская спортсменка Анна Галеева завоевала золото на первенстве Европы по сумо
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10 июня 2013, 07:18
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Самарцы завоевали 14 медалей на чемпионате и первенстве России по сумо
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13 марта 2013, 05:24