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Блогеры обнаружили в Самаре остановку «Мусорные баки»
«Главное, что знак есть, а уж с каким комфортом ожидают маршрутных средств пассажиры дело десятое», - написала у себя в ЖЖ блогер hooligan-girl63. Необычная инновационная остановка (верхнее фото) была обнаружена на Пикабу в городе Пенза.
«А Самара то …
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9 апреля 2017, 04:50
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Теплоход «Русь Великая» уперся в лёд под Сызранью
Теплоход «Русь Великая», который вышел из Самары в Саратов, чтобы начать круизную навигацию, уперся в лёд под Сызранью, сообщают в группе «Теплоходная жизнь Саратова» соцсети «ВКонтакте».
У речников была надежда, что после открытия шлюзов в Балаково по Волге …
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8 апреля 2017, 03:19
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В Сызрани полиция блокировала центральный рынок
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8 апреля 2017, 02:32
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В блогах: зона комфорта на «Поляне Фрунзе»
В Самаре для пассажиров пристани «Поляна Фрунзе» организуют зону комфорта, сообщают в группе "Речфлот-63" соцсети "ВКонтакте". В этом году на остановочном пункте "Дебаркадер-366" заменит "Понтон-930". Это можно считать большим событием. Если раньше горожанам в ожидании теплохода приходилось ютиться на берегу, …
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7 апреля 2017, 05:48
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Видео в блогах: «Ад на Ново-Вокзальной»
Самарец Алексей Башмаков показал в "Фейсбуке", с каким усилием приходится преодолевать автомобилистам практически полностью убитый участок дороги на улице Ново-Вокзальной, между 11-м и 7-м микрорайонами. "Еще с прошлой осени местные жители куда только не жаловались - писали через "твиттер"-приемные сити-менеджеру, …
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7 апреля 2017, 05:45
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В блогах: в Тольятти собирают деньги на памятник тренеру Геннадию Цыгурову
Жителей Тольятти попросили скинуться на памятник легендарному тренеру Цыгурову. С таким объявлением к горожанам обратился хоккейный клуб "Лада", пишут в группе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте". Заслуженный тренер СССР, почетный гражданин Тольятти и Челябинска Геннадий Цыгуров скончался еще 14 декабря …
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5 апреля 2017, 05:40
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Жительница Сызрани нашла на балконе труп неизвестного мужчины
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5 апреля 2017, 12:20
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В Сызрани у юной автоледи при движении из машины выпала подруга
В сызранскую больницу обратилась 18-летняя девушка. У нее диагностировали сотрясение головного мозга и ссадины. Выяснилось, что пациентка пострадала при падении из машины 19-летней подруги несколько дней назад. Инцидент произошел ночью на дамбе реки Волги. Юная автоледи не убедилась в безопасности …
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5 апреля 2017, 11:13
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Фото в блогах: автоледи из Сызрани сделала из грязи тюнинг
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4 апреля 2017, 06:35
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В Самаре решили не наказывать автоледи, задавившую собаку
Правоохранительные органы Самары не нашли оснований для возбуждения дела в отношении автоледи, жестоко задавившей собаку на Южном проезде. Инцидент произошел 29 декабря прошлого года. На опубликованной в соцсетях видеозаписи с камер наблюдения видно, как медленно двигавшийся автомобиль «Пежо» белого цвета …
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3 апреля 2017, 02:26
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В Тольятти автоледи врезалась в «Гранту», пострадал ребенок
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28 марта 2017, 02:15