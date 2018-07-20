Состав самарского хоккейного клуба ЦСК ВВС пополнился девятью игроками. Все они – воспитанники «Нефтехимика». Цвета летчиков будут защищать: вратарь Федор Коротаев; защитники Максим Гусев, Глеб Угаров и Надир Ислямов; нападающие Разат Тимиров, Тимур Хафизов, Арсен Хисамутдинов, Ислам Хасанов, Булат Набиуллин.
Напомним, что в предстоящем сезоне ЦСК ВВС будет выступать фарм-клубом «Нефтехимика». Молодые игроки из Нижнекамска, выступая в Самаре, послужат усилению состава «летчиков», а также получат игровую практику.
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