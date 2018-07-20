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«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Материалы по теме:

Главным тренером хоккейного ЦСК ВВС стал Александр Соколов

Главным тренером хоккейного ЦСК ВВС стал Александр Соколов

Перемены произошли в составе самарского хоккейного клуба ЦСК ВВС. На должность главного тренера команды был назначен Александр Соколов. Он является выходцем из школы самарского хоккея. До последнего времени он был наставником команды «Сарыарка» из Караганды.

Спортивным директором клуба стал Владимир Шиханов. 

30 мая 2018, 09:55
Пятеро игроков покинули хоккейный клуб «Лада»

Пятеро игроков покинули хоккейный клуб «Лада»

Хоккейный клуб «Лада» объявил об очередных кадровых решениях в команде. Расположение тольяттинцев покинут сразу несколько игроков. Контракты будут разорваны с Дмитрием Дрожжиным, Антоном Моренцом, Данилом Семеновым и Романом Поляничевым. Трудовые соглашения будут закрыты по обоюдному соглашению сторон. Также по обоюдному согласию сторон расторгнут 

29 мая 2018, 09:49
Хоккейная «Лада» вернет себе прежний логотип

Хоккейная «Лада» вернет себе прежний логотип

Хоккейный клуб «Лада» вернет себе старый логотип. Соответствующее голосование среди болельщиков было инициировано на митинге в поддержку команды.

Всего в опросе принял участие 3521 человек. Подавляющее большинство участников, 1999, высказались за возвращение старого логотипа. 815 человек высказались за изготовление новой символики. 

29 мая 2018, 09:10
Аккредитацию федерации хоккея Самарской области могут приостановить

Аккредитацию федерации хоккея Самарской области могут приостановить

Об этом сообщил глава регионального Минспорта Дмитрий Шляхтин. К чиновнику обратилась одна из жительниц губернии и пожаловалась на качество организации турнира «Золотая шайба». Основные претензии она адресует руководителю федерации Станиславу Рузову.

- Мы в курсе претензий хоккейной общественности региона к его 

28 мая 2018, 01:37
Все долги по зарплате игроков ЦСК ВВС за январь и февраль погашены

Все долги по зарплате игроков ЦСК ВВС за январь и февраль погашены

Все долги по зарплате игроков самарского хоккейного клуба ЦСК ВВС за январь и февраль  выплачены. До конца текущей недели планируется погасить задолженность за март. Об этом сообщило министерство спорта Самарской области. Совместно с руководством ХК ЦСК ВВС ведомство продолжает заниматься 
27 марта 2018, 10:11
Главный тренер ХК ЦСК ВВС Дмитрий Романов отстранен от управления командой

Главный тренер ХК ЦСК ВВС Дмитрий Романов отстранен от управления командой

В хоккейном клубе ЦСК ВВС произошли кадровые изменения. От своих постов были отстранены главный тренер Дмитрий Романов и старший тренер Андрей Козлов. Об этом стало известно 15 февраля. На матч с ижевской «Ижсталью» игроков выводили Юрий Мордвинцев и Виктор Тихонов. К 

16 февраля 2018, 10:15

"Летчики" "разбились" в первом матче в "Кристалле"

В Самаре прошел матч-открытие чемпионата Высшей хоккейной лиги. Самарский клуб «ЦСК ВВС» принимал ХК «Барс» из Казани. В первом периоде игроки ЦСК ВВС Никита Кобзар и Михаил Патрикеев нарушили правила и самарцы, играя в меньшинстве пропустили атаку гостей, 0:1. А 

10 сентября 2017, 08:00
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