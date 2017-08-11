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Набережная Волги в Тольятти превратилась в склад строительного лома
В паблике «Тольятти live» рассказали, что на набережной 8-го квартала Автозаводского района образовался еще один провал. Он находится на пешеходной части пирса прямо у станции МЧС. Провал уже засыпан строительным ломом, но место пока не огорожено, нет там и …
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11 августа 2017, 09:05
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Фото в блогах: где Волга чище?
Блогер tornader поделился, как он утверждает, очень интересным и редким снимком. "Недавно "Яндекс" обновил изображения в своих картах. Самые последние были сделаны во время паводка. По моим оценкам, это начало июня 2017-го. На карте видно, что воды Самарки коричневые, …
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10 августа 2017, 07:26
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Тольяттинцев заставили бояться и слушать громкую музыку по ночам
В паблике «Автостолица» соцсети «ВКонтакте» пожаловались, что рядом с тольяттинским торговым центром «Алтын» ночью постоянно собираются молодые любители громкой музыки, которую они включают в автомобилях. Эти «меломаны» уже очень долго отравляют жизнь горожанам, живущим поблизости. В ответ на просьбы …
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10 августа 2017, 07:20
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Появилось фото раритетов, найденных на Самарке
Блогер Игорь Кондратьев рассказал про "речной эксклюзив без документов". Автор обнаружил в Самаре очень старые лодки. "Даже не знаю, остались ли сегодня в нашем городе мастера, которые смогли бы изготовить подобные деревянные лодки. Думаю, что нет, все-таки это ручная …
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9 августа 2017, 09:31
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«STARтуем»: в Самаре появится благотворительная рок-школа
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2 августа 2017, 02:58
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500 человек пробежали 2,5 тысячи километров, чтобы помочь мальчику, который нуждается в дорогостоящей операции
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2 мая 2017, 12:14
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В Самаре прошел благотворительный забег
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30 апреля 2017, 10:35
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Исследование: час бега продлевает жизнь на 7 часов
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13 апреля 2017, 09:44
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В Самаре проходит благотворительный аукцион в пользу тяжелобольных детей
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1 марта 2017, 05:35
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Медики рассказали, как бег влияет на головной мозг
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15 декабря 2016, 05:15
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Врачи установили эффект от смеха на уровне с фитнесом и бегом
Специалисты Калифорнийского университета вновь доказали пользу смеха. Они установили, что степень здоровья тех людей, кто ведет здоровый образ жизни, занимается ежедневным бегом или фитнесом, соответствует здоровью тех, кто много смеется. Это, в частности, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему организма.
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18 января 2016, 07:08
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В блогах: в Самаре состоялся забег на 2 мили
Блогер samara_2070 рассказал, что в одном из самарских парков состоялся необычный забег "Самопреодоление" на 2 мили и 1300 метров. "Если бы не промозглый дождь, не пошел бы. Но было интересно посмотреть - кто придет и сколько. Кто предпочтет предзимний …
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27 октября 2015, 08:42