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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Набережная Волги в Тольятти превратилась в склад строительного лома

Набережная Волги в Тольятти превратилась в склад строительного лома

В паблике «Тольятти live» рассказали, что на набережной 8-го квартала Автозаводского района образовался еще один провал. Он находится на пешеходной части пирса прямо у станции МЧС. Провал уже засыпан строительным ломом, но место пока не огорожено, нет там и 
11 августа 2017, 09:05
Фото в блогах: где Волга чище?

Фото в блогах: где Волга чище?

Блогер tornader поделился, как он утверждает, очень интересным и редким снимком. "Недавно "Яндекс" обновил изображения в своих картах. Самые последние были сделаны во время паводка. По моим оценкам, это начало июня 2017-го. На карте видно, что воды Самарки коричневые, 
10 августа 2017, 07:26
Тольяттинцев заставили бояться и слушать громкую музыку по ночам

Тольяттинцев заставили бояться и слушать громкую музыку по ночам

В паблике «Автостолица» соцсети «ВКонтакте» пожаловались, что рядом с тольяттинским торговым центром «Алтын» ночью постоянно собираются молодые любители громкой музыки, которую они включают в автомобилях. Эти «меломаны» уже очень долго отравляют жизнь горожанам, живущим поблизости. В ответ на просьбы 
10 августа 2017, 07:20
Появилось фото раритетов, найденных на Самарке

Появилось фото раритетов, найденных на Самарке

Блогер Игорь Кондратьев рассказал про "речной эксклюзив без документов". Автор обнаружил в Самаре очень старые лодки. "Даже не знаю, остались ли сегодня в нашем городе мастера, которые смогли бы изготовить подобные деревянные лодки. Думаю, что нет, все-таки это ручная 
9 августа 2017, 09:31
«STARтуем»: в Самаре появится благотворительная рок-школа

«STARтуем»: в Самаре появится благотворительная рок-школа

В Самаре запущен благотворительный проект «STARтуем». Для 30 музыкально одаренных детей и молодежи, родители которых или ответственные за них взрослые в силу объективных причин не могут оплатить обучение музыке, в течение полугода будут организованы музыкальные занятия в студии Music Lab.
2 августа 2017, 02:58
500 человек пробежали 2,5 тысячи километров, чтобы помочь мальчику, который нуждается в дорогостоящей операции

500 человек пробежали 2,5 тысячи километров, чтобы помочь мальчику, который нуждается в дорогостоящей операции

На самарской набережной состоялся необычный забег на 5 километров. Организатор акции "Добрый бег" - благотворительный фонд "Русфонд". Около 500 человек вышли на дистанцию, чтобы помочь мальчику, который нуждается в дорогостоящей операции, и в общем зачете пробежали 2,5 тысячи километров. В 

2 мая 2017, 12:14
В Самаре прошел благотворительный забег

В Самаре прошел благотворительный забег

На самарской набережной состоялся благотворительный забег, организованный "Русфондом" и школой правильного бега. В нем приняли участие около 500 человек. Среди них и диджей "Русского радио" в Самаре Сергей Сергеев. Эксклюзивный репортаж  с забега смотрите во вторник в 18.45 в информационной 
30 апреля 2017, 10:35
Исследование: час бега продлевает жизнь на 7 часов

Исследование: час бега продлевает жизнь на 7 часов

Ученые из Айовы установили, что систематические пробежки в среднем могут увеличить продолжительность жизни на 3 года. Так, 1 час бега продлит вашу жизнь на 7 часов.
При этом можно достичь желаемого результата, бегая хотя бы один раз в неделю. Только 

13 апреля 2017, 09:44
В Самаре проходит благотворительный аукцион в пользу тяжелобольных детей

В Самаре проходит благотворительный аукцион в пользу тяжелобольных детей

Сейчас в театре "Самарская площадь" идет благотворительный аукцион. На кону 20 лотов - работы людей с ограниченными возможностями, выполненные в технике квиллинг, вязаные и капроновые игрушки, куклы-Тильда, вышивка, картины из кожи и шерсти. Гости и участники - бизнесмены, чиновники и 

1 марта 2017, 05:35
Медики рассказали, как бег влияет на головной мозг

Медики рассказали, как бег влияет на головной мозг

Американские ученые провели ряд исследований с участием молодых людей от 18 до 24 лет и установили, что бег способствует улучшению связей между участками головного мозга, а также влияет на развитие когнитивных способностей. О результатах этого открытия рассказывает издание Frontiers in 

15 декабря 2016, 05:15
Врачи установили эффект от смеха на уровне с фитнесом и бегом

Врачи установили эффект от смеха на уровне с фитнесом и бегом

Специалисты Калифорнийского университета вновь доказали пользу смеха. Они установили, что степень здоровья тех людей, кто ведет здоровый образ жизни, занимается ежедневным бегом или фитнесом, соответствует здоровью тех, кто много смеется. Это, в частности, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему организма.
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18 января 2016, 07:08
В блогах: в Самаре состоялся забег на 2 мили

В блогах: в Самаре состоялся забег на 2 мили

Блогер samara_2070 рассказал, что в одном из самарских парков состоялся необычный забег "Самопреодоление" на 2 мили и 1300 метров. "Если бы не промозглый дождь, не пошел бы. Но было интересно посмотреть - кто придет и сколько. Кто предпочтет предзимний 
27 октября 2015, 08:42
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