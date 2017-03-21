9-классников ждут кардинальные изменения при сдаче ГИА. Теперь оценка за экзамены - а их 2 обязательных (русский язык и математика) и два по выбору - напрямую влияет на получение аттестата. А в трех дисциплинах - физике, химии и информатике предусмотрены практические задания.
Светлана Бакулина, заместитель министра образования и науки Самарской области:
- Аудитория для сдачи экзамена состоит из двух помещений. В одном помещении мы пишем тестовую работу. А в другом помещении они выполняют практическое задание: собирают электрическую цепь, проводят расчеты, проводят химические реакции, если мы говорим про химию. Если мы говорим про информатику, выполняют, программируют определенные задания.
В этом году по итогам 9-го класса испытания предстоит пройти 27 тысячам школьников.
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