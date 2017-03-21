23 марта в Самарской области стартует досрочный период сдачи Единого государственного экзамена Через 2 дня, 23 марта, в Самарской области стартует досрочный период сдачи Единого государственного экзамена. К нему готовятся первые 273 участника. В основном это те, кто закончил школу несколько лет назад. Пока будет работать один пункт проведения ЕГЭ, он разместится …