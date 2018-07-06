В понедельник, 9 июля, в Самарской городской больнице №10 на улице Бакинской, 27, строение 1 откроется диализный центр для пациентов с острой и хронической почечной недостаточностью.
Медицинское учреждение оборудовано современными диализными аппаратами и создано совместно с ООО «Фрезениус Медикл Кеа Холдинг». В центре находятся 40 аппаратов «Искусственной почки», в год он может выполнять 34 320 процедур гемодиализа и помогать 220 пациентам. Организация центра позволила создать 51 рабочее место, сообщает департамент информационной политики.
|
Анестезиолог отделался ограничением свободы за смерть 5-летнего мальчика в Самаре
В четверг, 5 июля, в Октябрьском районном суде вынесли приговор врачу-анестезиологу Александру Шавалееву. Его обвиняли в причинении смерти по неосторожности пятилетнему мальчику. Напомним, что трагедия произошла в июне прошлого года в одной из частных стоматологических клиник Самары.
Ребенок боялся …
|
6 июля 2018, 09:52
|
ВИЧ-инфекцией заражены 800 жителей Сызрани
Стало известно, что около 800 жителей Сызрани заражены вирусом иммунодефицита. На заседании городской межведомственной комиссии по охране труда работодателям посоветовали мотивировать персонал пройти экспресс-тестирование на ВИЧ. Если сотрудники согласятся, то на городские предприятия готова приехать мобильная лаборатория из областного центра. …
|
5 июля 2018, 12:09
|
Саратовские ученые разработали нетоксичный пластик
Специалисты Балаковского инженерно-технологического института филиала МИФИ работают над двумя новыми полимерами, которые могут быть использованы в промышленности и медицине.
Так, ученые разработали биосовместимый пластик. Он предназначен для проведения операций. После хирургического вмешательства не потребуется других действий для его извлечения …
|
29 июня 2018, 03:41
|
Проект на 50 млн рублей в медотрасли воплотили в Самаре
В Самарской областной клинической больнице имени Середавина открылось современное отделение для стерилизации медицинских изделий. Этот проект стоимостью около 50 миллионов рублей был воплощен в жизнь благодаря государственно-частному партнерству.
Площадь новейшего стерилизационного отделения почти 400 метров. Теперь каждый день обрабатывают материалы и …
|
29 июня 2018, 01:36
|
Новый завод Valeo появится в Самарской области
Французский концерн Valeo намерен работать в Самарской области. Свой бизнес компания хочет разместить на территории Тольятти. Соответствующий протокол о намерениях был подписан между представителями французской стороны и руководства Автограда.
«Французские компании уже представлены в Тольятти, отметила посол Франции Сильви Берманн. - Компания Валео, бесспорно, …
|
9 апреля 2018, 08:01
|
Депутаты губдумы раскритиковали работу областного Агентства по привлечению инвестиций
Депутаты Самарской губернской думы раскритиковали работу регионального Агентства по привлечению инвестиций. За два года структура показала практически нулевую эффективность при ежегодных дотациях из областного бюджета.
|
27 марта 2018, 08:00
|
Новый резидент появился в ТОР «Тольятти»
В ТОР «Тольятти» появился новый резидент – «ВолгаГофроПак+». В среду, 21 февраля, в правительстве Самарской области с этой компанией подписано соглашение. На территории опережающего развития запланировано открытие производства трехслойного упаковочного гофрокартона и гофрокоробов. Работу на новом предприятии смогут получить 63 …
|
22 февраля 2018, 11:35
|
Тольяттинские кондитеры заработают на помадке
Кондитерская фабрика «СлаСти» решила расширить производство. Для проекта выбрана территория опережающего развития «Тольятти». Владельцы фабрики готовы принять на работу более 170 новых сотрудников, которые будут выпускать конфеты помадные, вафли с начинкой и бисквиты. Также кондитеры хотят выпускать больше зефира. Инвестиции …
|
1 ноября 2017, 03:42