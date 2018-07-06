1
29
51
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
            .d8888b.   888888888    d888              888888888    .d8888b.  
           d88P  Y88b  888         d8888              888         d88P  Y88b 
                  888  888           888              888         Y88b. d88P 
 888  888       .d88P  8888888b.     888     .d8888b  8888888b.    "Y88888"  
 888  888   .od888P"        "Y88b    888    d88P"          "Y88b  .d8P""Y8b. 
 Y88  88P  d88P"              888    888    888              888  888    888 
  Y8bd8P   888"        Y88b  d88P    888    Y88b.     Y88b  d88P  Y88b  d88P 
   Y88P    888888888    "Y8888P"   8888888   "Y8888P   "Y8888P"    "Y8888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

Анестезиолог отделался ограничением свободы за смерть 5-летнего мальчика в Самаре

Анестезиолог отделался ограничением свободы за смерть 5-летнего мальчика в Самаре

В четверг, 5 июля, в Октябрьском районном суде вынесли приговор врачу-анестезиологу Александру Шавалееву. Его обвиняли в причинении смерти по неосторожности пятилетнему мальчику. Напомним, что трагедия произошла в июне прошлого года в одной из частных стоматологических клиник Самары.

Ребенок боялся 
6 июля 2018, 09:52
ВИЧ-инфекцией заражены 800 жителей Сызрани

ВИЧ-инфекцией заражены 800 жителей Сызрани

Стало известно, что около 800 жителей Сызрани заражены вирусом иммунодефицита. На заседании городской межведомственной комиссии по охране труда работодателям посоветовали мотивировать персонал пройти экспресс-тестирование на ВИЧ. Если сотрудники согласятся, то на городские предприятия готова приехать мобильная лаборатория из областного центра. 
5 июля 2018, 12:09
Саратовские ученые разработали нетоксичный пластик

Саратовские ученые разработали нетоксичный пластик

Специалисты Балаковского инженерно-технологического института филиала МИФИ работают над двумя новыми полимерами, которые могут быть использованы в промышленности и медицине.

Так, ученые разработали биосовместимый пластик. Он предназначен для проведения операций. После хирургического вмешательства не потребуется других действий для его извлечения 
29 июня 2018, 03:41
Проект на 50 млн рублей в медотрасли воплотили в Самаре

Проект на 50 млн рублей в медотрасли воплотили в Самаре

В Самарской областной клинической больнице имени Середавина открылось современное отделение для стерилизации медицинских изделий. Этот проект стоимостью около 50 миллионов рублей был воплощен в жизнь благодаря государственно-частному партнерству.

Площадь новейшего стерилизационного отделения почти 400 метров. Теперь каждый день обрабатывают материалы и 

29 июня 2018, 01:36
Новый завод Valeo появится в Самарской области

Новый завод Valeo появится в Самарской области

Французский концерн Valeo намерен работать в Самарской области. Свой бизнес компания хочет разместить на территории Тольятти. Соответствующий протокол о намерениях был подписан между представителями французской стороны и руководства Автограда.

«Французские компании уже представлены в Тольятти,  отметила посол Франции Сильви Берманн. - Компания Валео, бесспорно, 

9 апреля 2018, 08:01
Депутаты губдумы раскритиковали работу областного Агентства по привлечению инвестиций

Депутаты губдумы раскритиковали работу областного Агентства по привлечению инвестиций

Депутаты Самарской губернской думы раскритиковали работу регионального Агентства по привлечению инвестиций. За два года структура показала практически нулевую эффективность при ежегодных дотациях из областного бюджета.
 
Агентство по привлечению инвестиций, которое работает в области с 2015 года, пока не смогло 

27 марта 2018, 08:00
Новый резидент появился в ТОР «Тольятти»

Новый резидент появился в ТОР «Тольятти»

В ТОР «Тольятти» появился новый резидент – «ВолгаГофроПак+».  В среду, 21 февраля, в правительстве Самарской области с этой компанией подписано соглашение. На территории опережающего развития запланировано открытие производства трехслойного упаковочного гофрокартона и гофрокоробов. Работу на новом предприятии смогут получить 63 

22 февраля 2018, 11:35
Тольяттинские кондитеры заработают на помадке

Тольяттинские кондитеры заработают на помадке

Кондитерская фабрика «СлаСти» решила расширить производство. Для проекта выбрана территория опережающего развития «Тольятти».   Владельцы фабрики готовы принять на работу более 170 новых сотрудников, которые будут выпускать конфеты помадные, вафли с начинкой и бисквиты. Также кондитеры хотят выпускать больше зефира. Инвестиции 

1 ноября 2017, 03:42
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх