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Полиция смогла найти потерянные в Ульяновске билеты на матч в Самаре

Полиция смогла найти потерянные в Ульяновске билеты на матч в Самаре

В Самаре полицейские помогли иностранному болельщику найти потерянные билеты на матч. Турист 1993 года рождения на поезде из Ульяновска приехал в Самару. При заселении в местную гостиницу он обнаружил пропажу папки, в которой у него были билеты на игру. Молодой 
28 июня 2018, 11:28
Что происходит в день матча ЧМ Колумбия – Сенегал в Самаре

Что происходит в день матча ЧМ Колумбия – Сенегал в Самаре

В Самаре в четверг, 28 июня, в 18 часов состоится матч заключительного тура группового этапа ЧМ-2018 по футболу между сборными Колумбии и Сенегала. В регион уже прибыли около 20 тысяч южноамериканцев. Несколько минут назад в аэропорту Курумоч приземлился широкофюзеляжный «Боинг» 
28 июня 2018, 11:17
Азаров ответил на предложение оставить пешеходной после ЧМ ул. Куйбышева

Азаров ответил на предложение оставить пешеходной после ЧМ ул. Куйбышева

В Самаре в соцсетях появились предложения оставить улицу Куйбышева пешеходной и после окончания ЧМ-2018 по футболу. Пользователь Павел Самойлов в «Твиттере» адресовал это предложение главе региона Дмитрию Азарову: «Все-таки самое крутое решение к ЧМ - это отдать улицу Куйбышева людям. 

28 июня 2018, 10:50
Колумбийские болельщики скупили номера в гостиницах Сызрани

Колумбийские болельщики скупили номера в гостиницах Сызрани

28 июня в Самаре состоится матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Колумбии и Сенегала. Чтобы поддержать свою команду, в регион прибыли около 20 тысяч южноамериканцев. Гости селятся не только в Самаре, но и в других 
28 июня 2018, 08:16
Два матча ЧМ-2018 покажут 27 июня на фестивале болельщиков в Самаре

Два матча ЧМ-2018 покажут 27 июня на фестивале болельщиков в Самаре

В Самаре в среду, 27 июня, на фестивале болельщиков состоится трансляция двух матчей ЧМ-2018, а также выступят две музыкальные группы. Проход на площадь Куйбышева откроют в 16 часов. Напомним, фанфест в Самаре стартовал одновременно с открытием ЧМ-2018 по футболу 14 

27 июня 2018, 11:08
Чемпионы мира посетили фестиваль болельщиков ЧМ-2018 в Самаре

Чемпионы мира посетили фестиваль болельщиков ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре на фестивале болельщиков ЧМ-2018 побывали чемпионы мира по футболу. Напомним, фанфест проходит на площади Куйбышева. Он стартовал 14 июня одновременно с ЧМ-2018 по футболу и продлится вплоть до его окончания 15 июля. Гостями фан-зоны стали футболисты из красноярского 

25 июня 2018, 10:12
Объявлена программа фанфеста ЧМ на 22 июня в Самаре

Объявлена программа фанфеста ЧМ на 22 июня в Самаре

В Самаре объявлена программа фестиваля болельщиков на 22 июня. Фанфест проходит на площади Куйбышева. Он стартовал 14 июня одновременно с ЧМ-2018 и продлится вплоть до его завершения 15 июля. В пятницу концерты на площади Куйбышева начнутся в 14 часов. Запланированы 

21 июня 2018, 10:41
Рекорд посещаемости установил фестиваль болельщиков в Самаре

Рекорд посещаемости установил фестиваль болельщиков в Самаре

Фестиваль болельщиков FIFA в Самаре ставит рекорды. 19 июня для того, чтобы поддержать сборную России в игре против Египта на площади Куйбышева собрались 20 тысяч человек. Как сообщает горадминистрация, эта цифра стала рекордной для самарского фан-феста.

Напомним, во втором матче ЧМ 

20 июня 2018, 03:16
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