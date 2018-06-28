В Самаре хэдлайнером фестиваля болельщиков FIFA в четверг, 28 июня, будет британский диджей Пол Окенфолд (Paul Oakenfold). Концерт состоится на площади Куйбышева. Напомним, он стартовал 14 июня одновременно с ЧМ-2018 по футболу. 28 июня на стадионе «Самара Арена» сыграют сборные Колумбии и Сенегала. Отметим, это будет четвертый матч ЧМ в Самаре и последний в городе в рамках группового этапа. 2 июля в матче 1/8 финала у нас встретятся сборные Бразилии и Мексики, а 7 июля состоится игра четвертьфинала. Фестиваль болельщиков сегодня откроется в 16 часов. Пол Окенфолд выступит во время между двумя трансляциями с матчей. В начале футбольного праздника на сцену фанзоны выйдут баянист Дмитрий Хармков и ВИА «Синяя птица». В 18 часов начнется первая трансляция с матча Колумбия – Сенегал на «Самара Арене». После игры на фанфесте выступят группа «Экватор и Абель» и шоу-балет «Шарм». Концерт Окенфолда начнется в 20:40. А в 22 часа начнется трансляция из Калининграда – там 28 июня играют сборные Англии и Бельгии. По окончании матча в 23:50 - часовой диджей сет, сообщила пресс-служба главы региона. Напомним, вход в фанзону свободный, площадь сможет вместить 20 тысяч человек.
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