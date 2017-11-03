Полицейские пресекли крупный канал поставки наркотиков в Самарскую область. Выйти на цепочку предполагаемых преступников удалось через 30-летнего безработного жителя Самары, который на своей иномарке ввез из Московской области в губернию несколько кило запрещенных веществ синтетического происхождения. Его задержали в тот момент, когда мужчина делал «тайник-закладку». В его машине оказалось 5 полиэтиленовых пакетов с белым порошком и четыре с веществом бордового цвета. Общий вес наркотика составил 4 килограмма.
Кроме того, полицейские обнаружили еще две закладки, которые задержанный успел сделать ранее. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту незаконных производства, продажи или пересылки наркотических средств. За это преступление предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Сейчас правоохранители устанавливают, у кого самарец делал оптовые закупки «синтетики».
По данным оперативников, изъято два вида синтетических наркотиков: один в виде курительной смеси, второй - порошкообразное сильнодействующее вещество.
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