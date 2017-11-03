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Материалы по теме:

Полиция нашла золото и технику, украденную у самарцев

Полиция нашла золото и технику, украденную у самарцев

В Самаре полицейские задержали подозреваемого в серийных кражах из квартир горожан. Задержанный – ранее судимый 34-летний мужчина, который освободился в августе. Полиция опубликовало фото предметов, изъятых у подозреваемого. Среди них обнаружены предметы, украденные из квартиры 19-этажки на Пятой просеке: золото 
3 ноября 2017, 09:59
В Самаре задержали подозреваемых в ограблении банков и убийстве охранника

В Самаре задержали подозреваемых в ограблении банков и убийстве охранника

Самарские силовики задержали троих мужчин, подозреваемых в причастности к серии налетов на банки города. По данным полицейских, в период с 2016 по 2017 годы совершено не менее пяти разбойных нападений. Общая сумма ущерба составляет порядка 20 миллионов рублей. Одного из 
18 октября 2017, 03:26
Задержан глава Нефтегорского района

Задержан глава Нефтегорского района

В Самарской области по подозрению в получении взятки задержан глава Нефтегорского района Владимир Корнев. Чиновник уже признал свою вину, ему предъявлено обвинение. По версии следствия, семь лет назад обвиняемый получил квартиру в Нефтегорске стоимостью более 700 тысяч рублей за помощь 

18 октября 2017, 07:52
Экс-чиновник из Самарской области задержан в Мордовии по делу о присвоении бюджетных миллионов?

Экс-чиновник из Самарской области задержан в Мордовии по делу о присвоении бюджетных миллионов?

В Мордовии задержан бывший заместитель руководителя администрации губернатора Самарской области, экс-глава департамента мониторинга общественного мнения Денис Подсеваткин. В околополитических кругах он известен как человек, который аккумулировал все результаты соцопросов, проводимых по заданию бывшего главы региона Николая Меркушкина.

По предварительным данным, задержание 

17 октября 2017, 02:32
Самарский студент получил 10 лет за контрабанду наркотиков

Самарский студент получил 10 лет за контрабанду наркотиков

Октябрьский районный суд приговорил к 10 годам лишения свободы самарского студента  Никиту Бакуменко. В 2014 году он вместе с двумя друзьями, по фамилии Титов и Ефим, организовал оптовые поставки из Китая синтетических наркотиков, которые затем партнеры продавали по всей стране. 
18 января 2016, 02:27
Самарские силовики изъяли 40 килограммов синтетических наркотиков

Самарские силовики изъяли 40 килограммов синтетических наркотиков

Сегодня, 22 декабря, об этом сообщает пресс-служба областного главка полиции. На посту ДПС Зеленовка под Тольятти в ночь на 21 декабря стражи порядка остановили иномарку. Поведение водителя «Mazda» - жителя Красноярского края показалось стражам порядка подозрительным. В багажнике обнаружили две 
22 декабря 2015, 08:01
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