В Самаре задержали подозреваемых в ограблении банков и убийстве охранника Самарские силовики задержали троих мужчин, подозреваемых в причастности к серии налетов на банки города. По данным полицейских, в период с 2016 по 2017 годы совершено не менее пяти разбойных нападений. Общая сумма ущерба составляет порядка 20 миллионов рублей. Одного из …