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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 июня 2018г 
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Правительству Самарской области не удалось взыскать штраф с «АЗ Пауэртрейн»

Правительству Самарской области не удалось взыскать штраф с «АЗ Пауэртрейн»

Правительству Самарской области не удалось взыскать штраф с общества с ограниченной ответственностью "АЗ Пауэртрейн", такое решение принял областной арбитраж. Изначально с иском о расторжении контракта на осуществление промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне "Тольятти" к федеральному минэкономразвития, самой ОЭЗ и 

19 июня 2018, 11:09
Двое жителей Самары заказали избиение человека

Двое жителей Самары заказали избиение человека

Двое жителей Самары вскоре предстанут перед судом за то, что «заказали» избиение человека. По версии следствия, один из фигурантов дела попросил своего сообщника подыскать кого-нибудь, кто согласится совершить нападение на жертву. За это исполнителю готовы были заплатить 110 тысяч рублей.

Спустя 

15 июня 2018, 12:59
Почти полмиллиона рублей присвоила заведующая детсадом в Самаре

Почти полмиллиона рублей присвоила заведующая детсадом в Самаре

В Самаре завершился суд над бывшей заведующей детским садом №42. Она обвинялась в незаконном присвоении денег.

По версии следствия, женщина устроила воспитателем своего знакомого. Человек числился в штате, но своих обязанностей не исполнял. При этом ему начислялась зарплата. Деньги присваивала заведующая. 

15 июня 2018, 10:32
Ставка НДС повысится с 18 до 20 процентов

Ставка НДС повысится с 18 до 20 процентов

Правительство РФ намерено повысить ставку налога на добавленную стоимость с действующих 18% до 20% с 1 января следующего года. Мера направлена на выполнение майских указов президента Владимира Путина. По оценке главы Минфина Антона Силуанова увеличение НДС позволит пополнять бюджет дополнительно 

14 июня 2018, 06:00
Минспорт РФ требует у подрядчика «Самара Арены» сотни миллионов рублей

Минспорт РФ требует у подрядчика «Самара Арены» сотни миллионов рублей

Минспорт России продолжит через суд требовать 609 миллионов рублей с ПСО «Казань» - генподрядчика строительства «Самара Арены». Именно в такую сумму ведомство оценило размер неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по госконтракту на сооружение объекта. Министерство обратилось в арбитражный суд 

14 июня 2018, 05:09
Министр культуры Испании ушел в отставку через неделю после назначения

Министр культуры Испании ушел в отставку через неделю после назначения

 
Новоиспеченный министр культуры Испании Максим Уэрта подал в отставку через неделю после того, как занял свой пост. Причина нестандартна: оказывается, он уклонялся от уплаты налогов и в прошлом году его штрафовала налоговая. По словам чиновника, он решил уйти, поскольку обществу 
13 июня 2018, 11:06
Преподаватель медуниверситета получил от студентки взятку в 15 тысяч рублей

Преподаватель медуниверситета получил от студентки взятку в 15 тысяч рублей

В Самаре возбуждено очередное уголовное дело по факту коррупции. Его фигурантом стал ассистент кафедры медуниверситета. По версии следствия, 7 мая он получил 15 тысяч рублей за проставление зачета без его фактической сдачи.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на 

1 июня 2018, 09:34
Двоих преподавателей поймали на взятках в Самарской области

Двоих преподавателей поймали на взятках в Самарской области

Региональный Следком отчитался о поимке на взяточничестве сразу двух преподавателей в Самарской области. Один из случаев зафиксирован в столице губернии. При получении незаконного денежного вознаграждении силовики задержали преподавателя колледжа. Студентка передала 16 тысяч рублей за допуск к защите диплома.

Похожий случай 

25 мая 2018, 10:32
В Самарской области бывшего высокопоставленного полицейского будут судить за взяточничество

В Самарской области бывшего высокопоставленного полицейского будут судить за взяточничество

В Самарской области будут судить бывшего начальника  отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Сызранское». Он обвиняется в получении взятки, а также в превышении должностных полномочий. Вместе с ним в рамках процесса будет проходить 38-летний мужчина, которого обвиняют 

22 мая 2018, 02:52
Подоходный налог могут увеличить

Подоходный налог могут увеличить

В России могут увеличить самый массовый - подоходный налог, который выплачивают все те, кто получают «белую» зарплату. Начиная с 2001 года он составляет 13% от зарплаты, но уже весной может быть поднят до 15-ти. Вице-премьер Аркадий Дворкович уверен, что эти 

27 марта 2018, 09:01
На 1,23 млрд рублей пополнится бюджет Самарской области

На 1,23 млрд рублей пополнится бюджет Самарской области

В бюджет Самарской области планируют внести изменения с учетом безвозмездных поступлений из федеральной казны и перерасчета налога на прибыль. Более 700 миллионов рублей федералы выделяют на продолжение строительства Фрунзенского моста (на фото). «Налоговые деньги» - полмиллиона рублей - предполагается направить 

12 марта 2018, 01:23
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