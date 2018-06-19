В Самарской области осудили директора ООО «СантТрансСтрой» Виктора Щеголева и главного бухгалтера этой же фирмы Инну Вохмину. Они попали в поле зрения силовиков из-за уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.
По версии следствия, фигуранты дела с 2010 по 2013 годы не доплатили в бюджет 397 миллионов рублей. Для этого они внесли ложные данные в налоговые декларации.
Суд признал мужчину и женщину виновными. Щеголеву назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, а Вохминой – 1, 5 года лишения свободы. Отбывать срок они будут в исправительной колонии общего режима, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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