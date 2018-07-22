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«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Не дали свет... УФАС по Самарской области оштрафовало «РЖД» на 600 тысяч рублей. Такое наказание железнодорожники понесут за нарушения правил технологического присоединения. На действия госкомпании пожаловалась самарская фирма «ВолгаСтройСервис». «РЖД» не предоставило ей возможности подключиться к электрическим сетям. «Российские железные 

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На 2 млн рублей за взятку в 250 тысяч оштрафовали чиновницу в Тольятти

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Мужчину за избиение жены оштрафовали в Сызрани

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На 
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Правительству Самарской области не удалось взыскать штраф с «АЗ Пауэртрейн»

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ПЦ «Синяя птица» заплатил 200 000 рублей после шоу в Сызрани

ПЦ «Синяя птица» заплатил 200 000 рублей после шоу в Сызрани

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21 ноября 2017, 01:36
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