|
Самарское УФАС оштрафовало «РЖД»
Не дали свет... УФАС по Самарской области оштрафовало «РЖД» на 600 тысяч рублей. Такое наказание железнодорожники понесут за нарушения правил технологического присоединения. На действия госкомпании пожаловалась самарская фирма «ВолгаСтройСервис». «РЖД» не предоставило ей возможности подключиться к электрическим сетям. «Российские железные …
|
3 июля 2018, 04:49
|
Областной минстрой не смог оспорить решение Самарского УФАС
Минстрою Самарской области не удалось через суд оспорить решение регионального УФАС, уличившего строителей в нарушении закона о защите конкуренции при проведении тендера по отбору подрядчика для строительства жилья для обманутых дольщиков. Нарушение выразилось в неправомерном создании для компании «Строй Центр» …
|
3 июля 2018, 08:00
|
На 2 млн рублей за взятку в 250 тысяч оштрафовали чиновницу в Тольятти
Начальник отдела службы заказчика департамента градостроительной деятельности мэрии Тольятти Наталья Соболева признана виновной в получении взятки. Такое решение вынес суд Центрального района города. Как сообщает региональное управление следственного комитета, 19 октября прошлого года главный специалист того же департамента Сергей Айдашкин, …
|
3 июля 2018, 11:20
|
Мужчину за избиение жены оштрафовали в Сызрани
|
2 июля 2018, 11:49
|
Правительству Самарской области не удалось взыскать штраф с «АЗ Пауэртрейн»
Правительству Самарской области не удалось взыскать штраф с общества с ограниченной ответственностью "АЗ Пауэртрейн", такое решение принял областной арбитраж. Изначально с иском о расторжении контракта на осуществление промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне "Тольятти" к федеральному минэкономразвития, самой ОЭЗ и …
|
19 июня 2018, 11:09
|
Самарское УФАС нашло нарушения на торгах по дороге для «Кошелев-проекта»
Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области уличило администрацию поселка Смышляевка в нарушении закона о защите конкуренции. Претензии возникли к процедуре проведения аукциона на 65 млн рублей по строительству автодороги «Кошелев-проект». В ведомство на действия чиновников пожаловалась компания «Опт-Снаб». По …
|
5 декабря 2017, 04:09
|
ПЦ «Синяя птица» заплатил 200 000 рублей после шоу в Сызрани
|
21 ноября 2017, 01:36