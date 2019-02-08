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«Бункер S» Эфир передачи от 05.02.2019  
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Материалы по теме:

Управление капстроительства с подачи Минстроя демпинговало на рынке стройконтроля

Управление капстроительства с подачи Минстроя демпинговало на рынке стройконтроля

Региональное Управление Федеральной антимонопольной службы ведет расследование дела в отношении государственного казенного учреждения Самарской области «Управление капитального строительства», которое конкуренты обвинили в масштабном демпинге на рынке строительного контроля.

В УФАС обратились представители ООО «Стройконтроль», которые пожаловались на то, что ГКУ УКС 

8 февраля 2019, 02:30
Лишь для него все улицы Самары: концертный автопоезд Стаса Михайлова перегородил Солнечную

Лишь для него все улицы Самары: концертный автопоезд Стаса Михайлова перегородил Солнечную

Сегодня в Самаре выступит любимец российских женщин, певец Стас Михайлов. И пока одни томятся в приятном предвкушении концерта, другие, судя по всему, терпят некоторые неудобства.

Дело в том, что звезды российской эстрады редко путешествуют налегке. Они привозят с собой 
6 февраля 2019, 02:32
Появился дополнительный дневной рейс из Самары в Москву

Появился дополнительный дневной рейс из Самары в Москву

С 25 февраля увеличится число полетов из Самары в российскую столицу. Авиакомпания «Победа» вводит дополнительный дневной рейс в аэропорт Внуково. Отправляться в путь самолеты будут в 12:05 с понедельника по четверг, а также в субботу. Между тем, еще один рейс 
5 февраля 2019, 06:48
По Самаре прокатилась третья волна ложных «минирований»

По Самаре прокатилась третья волна ложных «минирований»

Самару накрыла уже третья за последнее время волна сообщений о ложных минированиях. Во вторник сообщения о готовящихся терактах поступили в четыре учреждения. Анонимные злоумышленники атаковали в Волжскую центральную районную больницу, колледж строительства и предпринимательства, а также в филиал компании «Газпром 
5 февраля 2019, 05:47
В Москву из Самары доехать можно будет дешевле

В Москву из Самары доехать можно будет дешевле

РЖД анонсировало расширение списка поездов, на которые можно будет купить так называемый «невозвратный билет». Сдать его будет нельзя, кроме исключительных случаев, но и обойдется пассажиру он дешевле стандартного проездного.
Эксперимент стартовал 20 января с продаж таких проездных за 90 дней 

5 февраля 2019, 01:27
ФАС оштрафовала чиновников мэрии Тольятти. Легко отделались!

ФАС оштрафовала чиновников мэрии Тольятти. Легко отделались!

Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области по результатам рассмотрения двух административных дел вынесло штрафные санкции в отношении двух первых лиц департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии Тольятти. В настоящий момент руководителем этого подразделения городской администрации трудится Инна Сорокина. Наказан 

4 февраля 2019, 01:02
Изменился график работы колеса обозрения в Самаре

Изменился график работы колеса обозрения в Самаре

Изменился график работы колеса обозрения, расположенного в парке имени Гагарина. Об этом сообщает сайт муниципального предприятия «Парки Самары».

Итак, с понедельника в будние дни аттракцион будет открыт для посетителей с 13:00 до 22:00. Функционировать он будет с перерывом, который 
4 февраля 2019, 11:36
В Самарской области компанию оштрафовали за неработающие таксофоны

В Самарской области компанию оштрафовали за неработающие таксофоны

Необычное наказание. Роскомнадзор по Самарской области оштрафовал на 37 тысяч рублей "Ростелеком" за неработающие таксофоны. Оказывается, этот раритетный вид связи до сих пор востребован на территории нашего региона, несмотря на то, что в 2012 году Минсвязи России решило от 
31 января 2019, 11:33
Неприятный поворот: несколько человек застряли на новом колесе обозрения из-за поломки

Неприятный поворот: несколько человек застряли на новом колесе обозрения из-за поломки

Вечер 12 января выдался весьма напряженным для нескольких посетителей нового колеса обозрения в парке Гагарина в Самаре. В работе аттракциона произошел сбой и он остановился. Людям, находившимся в это время в кабинках, пришлось провести в ожидании помощи не менее получаса. 
12 января 2019, 10:11
Невезучий аттракцион: Новое колесо обозрения в парке Гагарина остановилось из-за холодов

Невезучий аттракцион: Новое колесо обозрения в парке Гагарина остановилось из-за холодов

В самарском парке Гагарина приостановили работу нового колеса обозрения. Как оказалось, во всем виноваты морозы: автоматика аттракциона не дает включать механизм при температуре ниже минус 20 градусов, а также во время дождя и снегопада.
 
Напомним, новое колесо обозрения в 

2 января 2019, 03:43
В Самаре запускают 55-метровое колесо обозрения в парке Гагарина

В Самаре запускают 55-метровое колесо обозрения в парке Гагарина

В пятницу, 28 декабря, в Самаре запустили в тестовом режиме новое колесо обозрения в парке имени Гагарина.

- И все-таки оно вертится! В парке Гагарина запускают в эксплуатацию долгожданный аттракцион «Колесо обозрения», - сообщила мэрия Самары.
 
Известно, что высота нового колеса 
28 декабря 2018, 02:21
Алиментщик прятался от судебных приставов в шкафу

Алиментщик прятался от судебных приставов в шкафу

Разбирательство с алиментщиком из Самарской области обернулось для приставов в самые настоящие игры в прятки. Мужчина задолжал на содержание своего ребенка 56 тысяч рублей. Так как решать проблему в добровольном порядке он не спешил, ему назначили 100 часов обязательных работ. 

7 ноября 2018, 02:05
Колесо обозрения в парке Гагарина заработает после экспертизы

Колесо обозрения в парке Гагарина заработает после экспертизы

Новое колесо обозрения в парке Гагарина заработает после завершения госэкспертизы. Специалисты должны дать свое заключение о готовности аттракциона к запуску. После этого потребуется провести благоустройство площадки, чтобы превратить ее в зону отдыха, и только потом состоится торжественная церемония открытия. Точные 

6 ноября 2018, 10:52
Производителя молочной продукции оштрафовали за грязь и плесень

Производителя молочной продукции оштрафовали за грязь и плесень

Молоко из будущего. В Самарской области оштрафовали на 100 тысяч рублей производителя молочной продукции за грязь, плесень и фальсификацию сроков изготовления товара. Компания "Красноярское молоко" проставляла на упаковках дату изготовления на день и даже на неделю вперед, говорится в сообщении 

1 ноября 2018, 11:37
Назначен новый директор МАУ «Парки Самары»

Назначен новый директор МАУ «Парки Самары»

Стало известно, кто возглавит МАУ «Парки Самары». Кресло занял Алексей Воеводин, бывший директор самарского муниципального предприятия «Жиллидер». 
 
Как отметила глава Самары Елена Лапушкина, ему досталось «несколько неспокойное» предприятие. Особенно пристально чиновнику советовали следить за тем, как ведутся работы в парке Металлургов, 
20 августа 2018, 03:02
Фирму наказали за рассылку назойливой рекламы на телефоны в Самаре

Фирму наказали за рассылку назойливой рекламы на телефоны в Самаре

В самарское управление Федеральной антимонопольной службы обратился местный житель. Он пожаловался на назойливую рекламу. Ему на телефон приходили СМС-сообщения с приглашением на цирковое представление.

Потенциальному клиенту рассылка пришлась не по вкусу, так как он не давал согласия на то, чтобы ему 

10 июля 2018, 03:50
Самарское УФАС оштрафовало директора «Пассажиравтотранса»

Самарское УФАС оштрафовало директора «Пассажиравтотранса»

Самарское УФАС оштрафовало директора муниципального предприятия «Пассажиравтотранс» за нарушение Закона о контрактной системе. Поводом для возбуждения административного дела послужило заключение должностным лицом МП договора на сумму свыше 6 миллионов рублей на оказание услуг по ОСАГО по итогам несостоявшегося конкурса. ФАС 

15 мая 2018, 01:45
Дело о «елочном сговоре» завело УФАС на чиновников Самары

Дело о «елочном сговоре» завело УФАС на чиновников Самары

Управление ФАС по Самарской области заподозрило мэрию Самары, городской департамент управления имуществом и муниципальное предприятие «Ярмарки Самары» в нарушении Закона о защите конкуренции.

Поводом для возбуждения дела послужило заявление фирмы «Мираж». Бизнесмены пожаловались, что МП заключает договоры на размещение нестационарных торговых 

1 марта 2018, 09:32
Созерцание познания: В Самаре массово отметят День йоги

Созерцание познания: В Самаре массово отметят День йоги

Принять участие в необычные мероприятия могут все горожане, независимо от уровня физподготовки, совершенно бесплатно. В программе: общая практика йоги, мастер-классы «Как снять хроническую усталость и компенсировать стресс», «Как избавиться от болей в спине и сделать так, чтобы они никогда не 

15 мая 2017, 07:25
Самарцев с 1 июня начнут бесплатно обучать искусству медитации

Самарцев с 1 июня начнут бесплатно обучать искусству медитации

С 1 июня жители Самары смогут бесплатно заниматься йогой в городских парках. Социальный некоммерческий проект проходит при поддержке муниципальных предприятий "Парки города Самара" и «Самарская набережная», студии йоги и медитации Dorje.

Регулярные занятия будут проводить профессиональные инструкторы. Каждую неделю 
29 мая 2016, 07:27
В парках Самары появятся именные лавки

В парках Самары появятся именные лавки

Муниципальное предприятие «Парки Самары» запустило новый проект благоустройства “Именная лавка”. Компания предлагает посетителям городских парков сделать именной любую понравившуюся скамейку в зоне отдыха либо заказать новую лавочку по индивидуальному (или типовому) проекту. Разместить табличку или установить новую лавочку можно 
5 апреля 2016, 10:33
Самарским взяткодателям теперь грозят сроки до 12 лет

Самарским взяткодателям теперь грозят сроки до 12 лет

Как заявил в эфире телеканала "ТЕРРА" заместитель прокурора Ленинского района города Самары Юрий Забродин, законодательная основа противодействия коррупции достаточно выстроена.   Между тем в нее периодически вносятся дополнения и поправки, продиктованные самой жизнью, поскольку проблемой является исполнение самих законов. По словам 

7 марта 2013, 02:13
Самарских чиновников накажут за

Самарских чиновников накажут за "рассеянность"

Прокуратура Ленинского района осуществляет надзор за подконтрольными учреждениями в сфере противодействия коррупции. Как сообщил в эфире телеканала "ТЕРРА" заместитель прокурора Ленинского района города Самары Юрий Забродин,  также за 2012 год  районной прокуратурой проведены проверки  в департаменте труда и занятости населения 

7 марта 2013, 02:11
В Самаре чаще всего взятки берут врачи

В Самаре чаще всего взятки берут врачи

Чаще всего взятки берут врачи. Почти четверть обвинительных приговоров по коррупционным делам выносится в отношении работников здравоохранения. 14% приходится на сотрудников органов внутренних дел и 12% - на учителей и преподавателей вузов. Такая тенденция сохраняется в целом и по Самаре. 

5 марта 2013, 05:08
В центре

В центре "Самарики" детей кормили непроверенными фруктами

Прокуратура Ленинского района Самары выявила массовые нарушения закона в детском центре "Самарики". Как сообщается на сайте надзорного ведомства, установлено, что в центре отсутствовало заключение СЭС и не велся контроль за температурным режимом в помещениях. При приготовлении пищи сотрудники не соблюдали 

5 февраля 2013, 04:29
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