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Управление капстроительства с подачи Минстроя демпинговало на рынке стройконтроля
Региональное Управление Федеральной антимонопольной службы ведет расследование дела в отношении государственного казенного учреждения Самарской области «Управление капитального строительства», которое конкуренты обвинили в масштабном демпинге на рынке строительного контроля.
В УФАС обратились представители ООО «Стройконтроль», которые пожаловались на то, что ГКУ УКС …
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8 февраля 2019, 02:30
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Лишь для него все улицы Самары: концертный автопоезд Стаса Михайлова перегородил Солнечную
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6 февраля 2019, 02:32
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Появился дополнительный дневной рейс из Самары в Москву
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5 февраля 2019, 06:48
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По Самаре прокатилась третья волна ложных «минирований»
Самару накрыла уже третья за последнее время волна сообщений о ложных минированиях. Во вторник сообщения о готовящихся терактах поступили в четыре учреждения. Анонимные злоумышленники атаковали в Волжскую центральную районную больницу, колледж строительства и предпринимательства, а также в филиал компании «Газпром …
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5 февраля 2019, 05:47
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В Москву из Самары доехать можно будет дешевле
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5 февраля 2019, 01:27
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ФАС оштрафовала чиновников мэрии Тольятти. Легко отделались!
Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области по результатам рассмотрения двух административных дел вынесло штрафные санкции в отношении двух первых лиц департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии Тольятти. В настоящий момент руководителем этого подразделения городской администрации трудится Инна Сорокина. Наказан …
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4 февраля 2019, 01:02
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Изменился график работы колеса обозрения в Самаре
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4 февраля 2019, 11:36
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В Самарской области компанию оштрафовали за неработающие таксофоны
Необычное наказание. Роскомнадзор по Самарской области оштрафовал на 37 тысяч рублей "Ростелеком" за неработающие таксофоны. Оказывается, этот раритетный вид связи до сих пор востребован на территории нашего региона, несмотря на то, что в 2012 году Минсвязи России решило от …
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31 января 2019, 11:33
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Неприятный поворот: несколько человек застряли на новом колесе обозрения из-за поломки
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12 января 2019, 10:11
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Невезучий аттракцион: Новое колесо обозрения в парке Гагарина остановилось из-за холодов
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2 января 2019, 03:43
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В Самаре запускают 55-метровое колесо обозрения в парке Гагарина
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28 декабря 2018, 02:21
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Алиментщик прятался от судебных приставов в шкафу
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7 ноября 2018, 02:05
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Колесо обозрения в парке Гагарина заработает после экспертизы
Новое колесо обозрения в парке Гагарина заработает после завершения госэкспертизы. Специалисты должны дать свое заключение о готовности аттракциона к запуску. После этого потребуется провести благоустройство площадки, чтобы превратить ее в зону отдыха, и только потом состоится торжественная церемония открытия. Точные …
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6 ноября 2018, 10:52
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Производителя молочной продукции оштрафовали за грязь и плесень
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1 ноября 2018, 11:37
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Назначен новый директор МАУ «Парки Самары»
Стало известно, кто возглавит МАУ «Парки Самары». Кресло занял Алексей Воеводин, бывший директор самарского муниципального предприятия «Жиллидер».
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20 августа 2018, 03:02
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Фирму наказали за рассылку назойливой рекламы на телефоны в Самаре
В самарское управление Федеральной антимонопольной службы обратился местный житель. Он пожаловался на назойливую рекламу. Ему на телефон приходили СМС-сообщения с приглашением на цирковое представление.
Потенциальному клиенту рассылка пришлась не по вкусу, так как он не давал согласия на то, чтобы ему …
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10 июля 2018, 03:50
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Самарское УФАС оштрафовало директора «Пассажиравтотранса»
Самарское УФАС оштрафовало директора муниципального предприятия «Пассажиравтотранс» за нарушение Закона о контрактной системе. Поводом для возбуждения административного дела послужило заключение должностным лицом МП договора на сумму свыше 6 миллионов рублей на оказание услуг по ОСАГО по итогам несостоявшегося конкурса. ФАС …
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15 мая 2018, 01:45
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Дело о «елочном сговоре» завело УФАС на чиновников Самары
Управление ФАС по Самарской области заподозрило мэрию Самары, городской департамент управления имуществом и муниципальное предприятие «Ярмарки Самары» в нарушении Закона о защите конкуренции.
Поводом для возбуждения дела послужило заявление фирмы «Мираж». Бизнесмены пожаловались, что МП заключает договоры на размещение нестационарных торговых …
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1 марта 2018, 09:32
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Созерцание познания: В Самаре массово отметят День йоги
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15 мая 2017, 07:25
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Самарцев с 1 июня начнут бесплатно обучать искусству медитации
С 1 июня жители Самары смогут бесплатно заниматься йогой в городских парках. Социальный некоммерческий проект проходит при поддержке муниципальных предприятий "Парки города Самара" и «Самарская набережная», студии йоги и медитации Dorje.
Регулярные занятия будут проводить профессиональные инструкторы. Каждую неделю …
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29 мая 2016, 07:27
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В парках Самары появятся именные лавки
Муниципальное предприятие «Парки Самары» запустило новый проект благоустройства “Именная лавка”. Компания предлагает посетителям городских парков сделать именной любую понравившуюся скамейку в зоне отдыха либо заказать новую лавочку по индивидуальному (или типовому) проекту. Разместить табличку или установить новую лавочку можно …
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5 апреля 2016, 10:33
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Самарским взяткодателям теперь грозят сроки до 12 лет
Как заявил в эфире телеканала "ТЕРРА" заместитель прокурора Ленинского района города Самары Юрий Забродин, законодательная основа противодействия коррупции достаточно выстроена. Между тем в нее периодически вносятся дополнения и поправки, продиктованные самой жизнью, поскольку проблемой является исполнение самих законов. По словам …
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7 марта 2013, 02:13
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Самарских чиновников накажут за "рассеянность"
Прокуратура Ленинского района осуществляет надзор за подконтрольными учреждениями в сфере противодействия коррупции. Как сообщил в эфире телеканала "ТЕРРА" заместитель прокурора Ленинского района города Самары Юрий Забродин, также за 2012 год районной прокуратурой проведены проверки в департаменте труда и занятости населения …
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7 марта 2013, 02:11
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В Самаре чаще всего взятки берут врачи
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5 марта 2013, 05:08
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В центре "Самарики" детей кормили непроверенными фруктами
Прокуратура Ленинского района Самары выявила массовые нарушения закона в детском центре "Самарики". Как сообщается на сайте надзорного ведомства, установлено, что в центре отсутствовало заключение СЭС и не велся контроль за температурным режимом в помещениях. При приготовлении пищи сотрудники не соблюдали …
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5 февраля 2013, 04:29
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