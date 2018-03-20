Тольяттинские полицейские раскрыли мошенничество, которое совершил руководитель строительной фирмы. 55-летний мужчина заключил с клиентами сделку о продаже парковочного места в новостройке в Комсомольском районе. Однако впоследствии злоумышленник не довел до конца регистрацию документов. Он просто переоформил проданный и оплаченный объект на имя своей сожительницы. Причиненный ущерб превысил 250 тысяч рублей.
На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему может грозить до 6 лет тюрьмы, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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