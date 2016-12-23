Директора финансовых пирамид "Гелиос" и "Арго" Юлию Жильцову обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, она брала займы у населения под 78 % годовых. На деле - ни процентов, ни основной суммы долга 125 вкладчиков так и не получили. Общий размер ущерба превышает 35 миллионов рублей.
В прениях прокуратура предлагала отправить ее за решетку на 9 лет. Адвокат Виктория Неретина настаивала на оправдании: " Мы считаем, что такая ситуация сложилась исключительно потому, что недолжным образом был организован бизнес-процесс, и из-за кризиса 2014-ого года. Был заключен договор со страховой компанией. Договор имеется в материалах дела. Почему заимодавцы не обратились в страховую, когда возникли какие-то вопросы? Мы слышим только одно - нам следователь сказал, что нет смысла".
Сегодня подсудимой предоставили последнее слово. Говорить в присутствии прессы топ-менеджер не захотела и попросила судью убрать телекамеру из зала. Известно, что Юлия Жильцова просила не лишать ее свободы для ухода за престарелой матерью. Пообещала потерпевшим вернуть деньги. Оглашение приговора намечено на 18 января.
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