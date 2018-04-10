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Материалы по теме:

Бывший мэр Новокуйбышевска Олег Волков возглавил минпром Самарской области

Бывший мэр Новокуйбышевска Олег Волков возглавил минпром Самарской области

Исполняющим обязанности министра промышленности и технологий Самарской области назначен Олег Волков. Об этом сообщается на сайте регионального правительства. Напомним, в феврале этот пост покинул Сергей Безруков в связи с переходом на 
27 марта 2018, 03:47
Азаров выбрал нового главу департамента по делам молодежи Самарской области

Азаров выбрал нового главу департамента по делам молодежи Самарской области

В Самарской области временно исполняющим обязанности руководителя регионального департамента по делам молодежи стал Сергей Бурцев (на фото). Ранее он возглавлял «Самарский Дом молодежи». Постановление о назначении Бурцева на новую должность 12 марта подписал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

«Сергей Бурцев 

12 марта 2018, 02:04
Новым главой Железнодорожного района Самары стал Вадим Тюнин

Новым главой Железнодорожного района Самары стал Вадим Тюнин

Новым главой Железнодорожного района Самары стал Вадим Тюнин. Именно за его кандидатуру в среду единогласно проголосовали местные народные избранники, подводя итоги конкурса на замещение должности руководителя данного муниципалитета.

Ранее Тюнин возглавлял управляющую компанию «Ремжилуниверсал», железнодорожный филиал «ПТС-Сервис», городской департамент ЖКХ. Потом 

21 февраля 2018, 04:00
Новым прокурором Самары стал 33-летний Никита Зубко

Новым прокурором Самары стал 33-летний Никита Зубко

В Самаре назначен новый прокурор города. Этот пост занял 33-летний Никита Зубко, ранее возглавлявший прокуратуру Красноярского района. Приказ о его назначении был подписан 19 февраля, сообщает samara.ru.

Никита Зубко – выпускник Самарского госуниверситета. В органах прокуратуры работает более 
20 февраля 2018, 09:46

"Самарская газета" возьмет кредит

Муниципальное предприятие "Самарская газета" ищет деньги на пополнение оборотных средств и выплату зарплаты сотрудникам. На сайте госзакупок появился лот на оказание услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии. Ее лимит должен составлять не более 10 миллионов рублей, при этом единовременная сумма 
22 мая 2015, 04:30
Андрей Федоров посчитает расходы

Андрей Федоров посчитает расходы "Самарской газеты"

Генеральный директор ЗАО "Коммерсантъ-Волга" Андрей Федоров рассказал подробности о целях своего вчерашнего визита в редакцию "Самарской газеты". Он сообщил, что мэр Самары Дмитрий Азаров попросил его оценить эффективность использования изданием людских и финансовых ресурсов и дать совет, как делать это 
26 февраля 2013, 12:52
Андрей Федоров возглавит

Андрей Федоров возглавит "Самарскую газету"?

Накануне, 25 февраля, с руководством "Самарской газеты" встретился генеральный директор ЗАО "Коммерсантъ-Волга" Андрей Федоров.  Он сообщил, что по поручению мэра проводит аудит издания по финансовой и творческой части. Напомним, в настоящее время "Самарская газета" является официальным органом опубликования муниципальных правовых 

26 февраля 2013, 11:03
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