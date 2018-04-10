Владимир Панков назначен новым директором муниципального автономного учреждения «Самарская газета». С 2005 года он руководил самарским филиалом «Издательского дома «Комсомольская правда». До этого «Самарскую газету» возглавляла Елена Летичевская. Она пришла в компанию в 2013 году, а в конце ноября 2017-го возглавила информационно-аналитическое управление правительства Самарской области, а затем и департамент информационной политики «Белого дома». Все это время кресло директора «СГ» оставалось вакантным. Место Панкова в самарской «Комсомолке» заняла Наталья Сизая, которая до этого руководила крупнейшим порталом Екатеринбурга - E1.ru.
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Бывший мэр Новокуйбышевска Олег Волков возглавил минпром Самарской области
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27 марта 2018, 03:47
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Азаров выбрал нового главу департамента по делам молодежи Самарской области
В Самарской области временно исполняющим обязанности руководителя регионального департамента по делам молодежи стал Сергей Бурцев (на фото). Ранее он возглавлял «Самарский Дом молодежи». Постановление о назначении Бурцева на новую должность 12 марта подписал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
«Сергей Бурцев …
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12 марта 2018, 02:04
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Новым главой Железнодорожного района Самары стал Вадим Тюнин
Новым главой Железнодорожного района Самары стал Вадим Тюнин. Именно за его кандидатуру в среду единогласно проголосовали местные народные избранники, подводя итоги конкурса на замещение должности руководителя данного муниципалитета.
Ранее Тюнин возглавлял управляющую компанию «Ремжилуниверсал», железнодорожный филиал «ПТС-Сервис», городской департамент ЖКХ. Потом …
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21 февраля 2018, 04:00
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Новым прокурором Самары стал 33-летний Никита Зубко
В Самаре назначен новый прокурор города. Этот пост занял 33-летний Никита Зубко, ранее возглавлявший прокуратуру Красноярского района. Приказ о его назначении был подписан 19 февраля, сообщает samara.ru.
Никита Зубко – выпускник Самарского госуниверситета. В органах прокуратуры работает более …
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20 февраля 2018, 09:46
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"Самарская газета" возьмет кредит
Муниципальное предприятие "Самарская газета" ищет деньги на пополнение оборотных средств и выплату зарплаты сотрудникам. На сайте госзакупок появился лот на оказание услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии. Ее лимит должен составлять не более 10 миллионов рублей, при этом единовременная сумма …
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22 мая 2015, 04:30
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Андрей Федоров посчитает расходы "Самарской газеты"
Генеральный директор ЗАО "Коммерсантъ-Волга" Андрей Федоров рассказал подробности о целях своего вчерашнего визита в редакцию "Самарской газеты". Он сообщил, что мэр Самары Дмитрий Азаров попросил его оценить эффективность использования изданием людских и финансовых ресурсов и дать совет, как делать это …
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26 февраля 2013, 12:52
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Андрей Федоров возглавит "Самарскую газету"?
Накануне, 25 февраля, с руководством "Самарской газеты" встретился генеральный директор ЗАО "Коммерсантъ-Волга" Андрей Федоров. Он сообщил, что по поручению мэра проводит аудит издания по финансовой и творческой части. Напомним, в настоящее время "Самарская газета" является официальным органом опубликования муниципальных правовых …
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26 февраля 2013, 11:03