Сергей Шнуров из «Ленинграда» покажет свои картины 18+ в Самаре В Самаре состоится персональная выставка картин и инсталляций Сергея Шнурова, который больше известен как фронтмен скандальной музыкальной группы «Ленинград». Выставка Шнурова называется «Ретроспектива Брендреализма» (18+). Она станет продолжением громкого проекта, прошедшего в Санкт-Петербурге, Москве, Минске и Ростове. В Самаре выставка …