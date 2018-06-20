В Самаре назначили нового директора Самарского областного художественного музея. Учреждение возглавила Алла Шахматова, известная как организатор первой в городе частной галереи «Вавилон», указано в сообщении музея. Предыдущий руководитель музея Галина Рябчук ушла по собственному желанию, до назначения Аллы Шахматовой, обязанности директора временно исполняла Татьяна Петрова – замруководителя по научной работе.
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Сергей Шнуров из «Ленинграда» покажет свои картины 18+ в Самаре
В Самаре состоится персональная выставка картин и инсталляций Сергея Шнурова, который больше известен как фронтмен скандальной музыкальной группы «Ленинград». Выставка Шнурова называется «Ретроспектива Брендреализма» (18+). Она станет продолжением громкого проекта, прошедшего в Санкт-Петербурге, Москве, Минске и Ростове. В Самаре выставка …
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22 мая 2018, 04:57
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В Самаре открылась выставка современных российских импрессионистов
Живопись мимолетных впечатлений о летнем настроении. В Самарском областном художественном музее открылась уникальная выставка работ современных российских импрессионистов «Арт-мост. Впечатления от лета». Здесь собраны картины трех известных художников из Санкт-Петербурга, Москвы и Сочи - всего более 40 работ. Все они …
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18 ноября 2016, 02:30
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23 сентября в Самарском художественном музее откроется выставка Пабло Пикассо
Будут представлены самые откровенные произведения легендарного испанца.
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20 сентября 2016, 11:41
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В Самаре пройдет выставка гравюр Уильяма Хогарта
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27 февраля 2015, 03:28