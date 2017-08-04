Директору гимназии № 1 Любови Картамышевой, задержанной в среду по подозрению в получении взятки, грозит до 12 лет лишения свободы. По предварительной версии, в июне 2017 года Картамышева, находясь в служебном кабинете, получила от некой гражданки лично 600 тысяч рублей за перевод в 4-й класс подведомственного ей учреждения двух детей из других школ. Еще 200 тысяч к первоначальной сумме ей принесли 2 августа. После этого директора задержали сотрудники подразделения ГУ МВД России по Самарской области. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, до конца пятницы должен решиться вопрос об избрании меры пресечения.
Елена Шкаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Самарской области по взаимодействию со СМИ:
- Идет ее допрос, однако по первоначальным показаниям, вину в совершении преступления она не признает. Говорит, что денежные средства она брала не для себя. Она отрицает, что брала взятку для себя для зачисления детей в школу.
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