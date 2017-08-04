5
15
18
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 3 августа 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
3 + 5 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самаре задержаны командир роты ДПС и его заместитель

В Самаре задержаны командир роты ДПС и его заместитель

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении командира 2 роты полка ДПС и его заместителя. Их подозревают в получении взятки, сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Полицейские были задержаны в конце июля при получении денег. По версии следствия, подозреваемые, 

4 августа 2017, 03:24
На директора гимназии №1 завели уголовное дело

На директора гимназии №1 завели уголовное дело

На директора гимназии №1 Любовь Картамышеву, задержанную в среду по подозрению в получении взятки, завели уголовное дело, сообщает региональный следственный комитет. По предварительной версии, в июне 2017 года Картамышева, находясь в служебном кабинете, в ходе двух встреч получила лично от 

4 августа 2017, 12:35
Накануне своего дня рождения за взятку задержана директор гимназии № 1

Накануне своего дня рождения за взятку задержана директор гимназии № 1

Накануне вечером была задержана директор самарской гимназии № 1 Любовь Картамышева.  Ее подозревают в получении взятки за перевод в подведомственное ей учебное заведение двух человек из других школ. Как стало известно ТРК «ТЕРРА» из собственных источников, за это  родители  каждого 

3 августа 2017, 05:10
На мать новорожденной малышки, найденной на улице, завели уголовное дело

На мать новорожденной малышки, найденной на улице, завели уголовное дело

В отношении 21-летней девушки, новорожденного ребенка которой нашли на улице в селе Малая Царевщина, завели уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Об этом в пятницу, 28 июля, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Как уже сообщала «ТЕРРА», малышку 

28 июля 2017, 06:10
Новое о гибели малыша в самарской клинике: ребенку ввели 6 препаратов

Новое о гибели малыша в самарской клинике: ребенку ввели 6 препаратов

Стало известно, какие препараты были введены пятилетнему мальчику, который скончался в частной клинике во время приема у стоматолога. В вену ему ввели атропинсупрастин, преднизалон, листенон и пропофол, а через маску — севоран, и медики говорят, что это нормальная практика, которая 
28 июля 2017, 02:38
Убийство или несчастный случай: как 3-летний самарец получил смертельную травму?

Убийство или несчастный случай: как 3-летний самарец получил смертельную травму?

В Самарской области устанавливают обстоятельства гибели трехлетнего малыша. Трагедия произошла в Отрадном. Мальчика с травмой головы 19 июля привезли в местную больницу, на третий день он умер. Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности 

26 июля 2017, 12:47
В Чапаевске возбуждено уголовное дело по факту получения взятки полицейским

В Чапаевске возбуждено уголовное дело по факту получения взятки полицейским

Следственный комитет по Самарской области возбудил уголовное дело по факту получения сотрудником одного из подразделений полиции Чапаевска незаконного денежного вознаграждения в 1 млн 200 тысяч рублей. По версии следствия, за эти деньги полицейский пообещал помочь избежать наказания в виде лишения 
7 апреля 2015, 11:51
Житель Самары получил срок за уклонение от уплаты штрафа в 12 млн рублей

Житель Самары получил срок за уклонение от уплаты штрафа в 12 млн рублей

Самарский областной суд заменил наказание мужчине, осужденному за получение взятки. Первоначально ему назначили штраф в 12 млн рублей, однако эту сумму в установленные законом сроки осужденный не выплатил. Поэтому судебные приставы обратились в суд с представлением о замене штрафа на 

5 июня 2014, 01:07
В Самарской области главного лесничего подозревают в получении взятки в 800 тыс. рублей

В Самарской области главного лесничего подозревают в получении взятки в 800 тыс. рублей

В отношении должностного лица Волжского лесничества возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере». По версии следствия, во вторник, 20 мая, главный лесничий получил от гражданина 800 тысяч рублей за подготовку документов по обследованию земельного участка, а также 

21 мая 2014, 10:10
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна