РКЦ «Прогресс» продал за полгода продукции на 15 млрд рублей Самарский ракетно-космический центр «Прогресс», входящий в Союз машиностроителей России, продал за шесть месяцев 2015 года продукции на 15 миллиардов рублей. Об этом сообщил гендиректор РКЦ Александр Кирилин (на фото). Он отметил, что в этом году предприятие идет с опережением прошлогодних …