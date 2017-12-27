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СМИ: «Роскосмос» и NASA обсуждают совместную миссию на Венеру
Космическое ведомство Соединенных Штатов заинтересовалось планами «Роскосмоса» по отправке к Венере автоматической станции. Об особенностях проекта «Венера Д» рассказал «Известиям» руководитель Совета РАН по космосу Лев Зеленый. Как утверждается, переговоры уже состоялись, и даже есть наброски разных вариантов совместных исследований.
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1 ноября 2016, 09:36
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Российские двигатели РД-181 для ракеты Antares успешно прошли испытания в США, есть фото и видео
31 мая компания Orbital АТК провела второе испытание ракеты-носителя среднего класса Antares, оснащенной двигателями российского производства РД-181. Тридцатисекундный наземный огневой тест прошел успешно. В ближайшие две недели команда инженеров будет изучать полученные данные, чтобы подтвердить соответствие заявленным параметрам. В случае …
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1 июня 2016, 10:56
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Роскосмос прекратит доставку астронавтов NASA к МКС
РФ не станет заключать очередные контракты на отправку космических экспедиций NASA на Международную космическую станцию после 2018 года. Об этом заявил заместитель руководителя госкорпорации «Роскосмос» Сергей Савельев. Сейчас, по его словам, российская сторона выполняет все свои обязательства по существующим договоренностям …
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25 мая 2016, 08:56
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Генеральный директор АО "РКЦ "Прогресс" Александр Кирилин стал почетным гражданином Самарской области
Соответствующий указ уже подписан. Регалии руководитель важнейшего предприятия крупнейшей общественной организации страны "Союз машиностроителей России" получит 12 апреля, в День космонавтики. Об этом рассказал губернатор Самарской области Николай Меркушкин в ходе торжественного расширенного заседания научно-технического совета РКЦ "Прогресс".
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11 апреля 2016, 06:56
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«Роскосмос» продолжит лунную программу за собственный счет
Как информируют отечественные агентства, структуры госкорпорации "Роскосмос" примут на себя часть затрат на производство техники, необходимой для освоения ночного светила. Такое решение появилось по итогам принятия кабинетом министров космической программы, рассчитанной до 2025 года. Некоторые направления расходов и ряд проектов …
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30 марта 2016, 09:04
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РКЦ «Прогресс» подвел итоги
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24 декабря 2015, 10:41
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РКЦ «Прогресс» продал за полгода продукции на 15 млрд рублей
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28 августа 2015, 10:30
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Появились подробности о смерти сотрудницы РКЦ «Прогресс» в Самаре
Стали известны новые подробности смерти на рабочем месте сотрудницы отдела кадров ракетно-космического центра «Прогресс». Напомним, накануне 57-летняя женщина скончалась там после конфликта с увольняющимся работником предприятия.
Как ранее сообщалось в СМИ, 64-летний мужчина, устав ждать своей очереди на …
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28 апреля 2015, 03:15