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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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«Роскосмос» продолжит лунную программу за собственный счет

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Самарский ракетно-космический центр «Прогресс», входящий в Союз машиностроителей России, продал за шесть месяцев 2015 года продукции на 15 миллиардов рублей. Об этом сообщил гендиректор РКЦ Александр Кирилин (на фото). Он отметил, что в этом году предприятие идет с опережением прошлогодних 
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Появились подробности о смерти сотрудницы РКЦ «Прогресс» в Самаре

Стали известны новые подробности смерти на рабочем месте сотрудницы отдела кадров ракетно-космического центра «Прогресс». Напомним, накануне 57-летняя женщина скончалась там после конфликта с увольняющимся работником предприятия.

Как ранее сообщалось в СМИ, 64-летний мужчина, устав ждать своей очереди на 
28 апреля 2015, 03:15
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