В выходные дизайнер АвтоВАЗа Стив Маттин попал в больницу. Он сломал руку во время отдыха на Байкале, передает 63.ru. На заводе сообщили, что ситуация под контролем. Маттин находится на лечении в Москве и на деятельности завода его временное отсутствие не отразится.
Отметим, Стив Маттин стал дизайнером АвтоВАЗа в 2014 году. На тольяттинском предприятии он занимался разработкой новинок бренда «Лада» - XRay и Vesta.
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