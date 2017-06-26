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День молодежи - 2017: как прошел праздник в парке Гагарина
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26 июня 2017, 03:03
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«ТЕРРА – РЕН ТВ» запускает летний марафон «Игры престолов»!
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23 июня 2017, 03:47
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Бесплатные развлечения и ценные призы: программа Дня молодежи в Самаре!
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23 июня 2017, 01:47
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Выбери лето! Голосуем за участников конкурса «Каникулы на ТЕРРЕ»!
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22 июня 2017, 04:13
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DFM в Самаре 13 лет: настраивайся на 102,9 FM и выигрывай призы!
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31 марта 2017, 03:05
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Новая игра «Ждун»: слушай DFM в Самаре и выиграй приз!
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20 марта 2017, 01:02
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Новая игра «Ждун»: слушай DFM в Самаре и выиграй приз!
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17 марта 2017, 01:55
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В Самаре за день до общероссийского старта показали новый отечественный хоррор «Невеста»
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19 января 2017, 02:29