DFM в Самаре 13 лет: настраивайся на 102,9 FM и выигрывай призы! 1 апреля – не просто день шуток и смеха. 1 апреля – день рождения DFM в Самаре! Ровно 13 лет назад на волне 102,9 FM начала свое вещание новая динамичная и стильная радиостанция!