Более 4000 работников АвтоВАЗа - под угрозой увольнения. Как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, для того, чтобы снизить напряженность на рынке труда, Самарской области будет выделено 430 миллионов рублей, которые целевым образом пойдут на поддержку занятости сотрудников завода. Соответствующий проект постановления правительства уже готов. Как говорится в документе, не менее двух тысяч работников ВАЗа пройдут профессиональную подготовку, переподготовку и повысят квалификацию. Поддержку также получат предприятия, принимающие их на работу. По данным министра к концу 2018 года численность персонала завода приблизится к 32 тысячам человек. В конце первого полугодия она была чуть выше 38,5 тысяч человек.
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