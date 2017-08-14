12
13
08
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 14 августа 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.    .d8888b.    d888     .d8888b.    .d8888b.    .d8888b.   8888888888 
 d88P  Y88b  d88P  Y88b  d8888    d88P  Y88b  d88P  Y88b  d88P  Y88b  888        
        888  888    888    888    888    888  888         Y88b.       888        
      .d88P  888           888    888         888d888b.    "Y888b.    8888888    
  .od888P"   888           888    888         888P "Y88b      "Y88b.  888        
 d88P"       888    888    888    888    888  888    888        "888  888        
 888"        Y88b  d88P    888    Y88b  d88P  Y88b  d88P  Y88b  d88P  888        
 888888888    "Y8888P"   8888888   "Y8888P"    "Y8888P"    "Y8888P"   888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Отпуск кончился: на АвтоВАЗе снова начали выпускать машины

Отпуск кончился: на АвтоВАЗе снова начали выпускать машины

В понедельник, 14 августа, АвтоВАЗ возобновил работу после планового корпоративного отпуска. Сотрудники предприятия отдыхали с 24 июля по 13 августа. За это время в цехах автозавода провели модернизацию оборудования и регламентные ремонтные работы. Сборка автомобилей была также приостановлена на площадке 

14 августа 2017, 01:48
Минпромторг предлагает разрешить российским чиновникам получать дорогие подарки

Минпромторг предлагает разрешить российским чиновникам получать дорогие подарки

В Минпромторге выступили с инициативой опять разрешить российским чиновникам получать подарки дороже 3000 рублей. При этом подарок должен являться изделием народно-художественных промыслов.
Об этом ведомство попросили представители отрасли. Как отмечается, протокольное мероприятие высокого уровня подразумевает высококачественные подарки, но сегодня для 

14 августа 2017, 09:08
«Лады» отвоевывают рынок

«Лады» отвоевывают рынок

АвтоВАЗ по итогам июля продал 26,5 тысячи моделей Lada. Это на 22 процента больше аналогичного прошлогоднего показателя, говорится в отчете компании. Всего с начала года тольяттинский завод реализовал почти 167 тысяч Lada, что на 14 процентов превышает результат первых семи 

9 августа 2017, 11:57
Энергетики попытались взыскать с АвтоВАЗа почти полмиллиарда рублей

Энергетики попытались взыскать с АвтоВАЗа почти полмиллиарда рублей

Компании «РТ-Энерготрейдинг» не удалось взыскать почти 440 миллионов рублей с АвтоВАЗа. Такое решение по соответствующему иску принял Одиннадцатый апелляционный арбитражный суд. Истец потребовал 413 миллионов для погашения задолженности по договору энергоснабжения, и еще 25 миллионов - проценты за пользование чужими 

2 августа 2017, 05:46
Убытки АвтоВАЗа снизились почти в 7 раз

Убытки АвтоВАЗа снизились почти в 7 раз

АвтоВАЗ по итогам первого полугодия 2017 года почти в семь раз снизил чистый убыток по Международным стандартам финансовой отчетности. Как сообщает пресс-служба компании, с января по июнь он составил 4,4 млрд рублей, тогда как годом ранее этот показатель превышал 26 

28 июля 2017, 05:24
Первый – со скидкой: В России изменился порядок льготного автокредитования

Первый – со скидкой: В России изменился порядок льготного автокредитования

Скидку в размере 10% на приобретение транспортного средства предоставят многодетным или тем, кто покупает авто впервые. Кабмин принял новые программы автокредитования.
Они будут идти в 2017 году и подразумевают новые адресные меры поддержки отечественного автопрома. В частности, программа «Семейный автомобиль» 

11 июля 2017, 10:11
Минпромторг: Закон о мобильной торговле должен быть принят в этом году

Минпромторг: Закон о мобильной торговле должен быть принят в этом году

Минпромторг выступил с заявлением, что закон о мобильной и нестационарной торговле народные избранники могут принять уже до конца текущего года. Законопроект ждет рассмотрения и будет одобрен без доработок.
В новом документе содержатся все права и обязанности малого бизнеса, в частности 

21 июня 2017, 05:24
МЭР и Минпромторг разработают новый способ поддержки автопрома

МЭР и Минпромторг разработают новый способ поддержки автопрома

Минэкономразвития вместе с Минпромторгом до конца лета создадут новый механизм поддержки автопрома. Как сообщают российские информагентства, он может заработать в 2019 году.
Как сообщается, новая схема стимулирования автомобильный промышленности появится взамен соглашений о промсборке, действие которых истекает в 2018-2020 годах. 

7 июня 2017, 02:22
В России бедняков накормят на 10 тысяч в год

В России бедняков накормят на 10 тысяч в год

Расчеты адресной помощи на приобретение продуктов питания озвучил руководитель  Минпромторга Денис Мантуров.
Предполагается, что деньги, которые можно будет потратить исключительно на еду, ежемесячно равными долями станут перечислять на социальные карты системы «Мир». По истечении календарного месяца остаток будет сгорать. Таким 

6 июня 2017, 06:07
Владимир Гутенев: «В перспективе эффект импортозамещения должен отразиться на объеме российского экспорта и уровне зарплат работников промышленности»

Владимир Гутенев: «В перспективе эффект импортозамещения должен отразиться на объеме российского экспорта и уровне зарплат работников промышленности»

Выступая в рамках правительственного часа с участием министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова в Госдуме, первый зампред думского Комитета по промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев отметил, что, несмотря на сложную макроэкономическую и геополитическую ситуацию, ряд отраслей 

21 апреля 2016, 10:15
В Госдуме обсудили ситуацию в российской промышленности

В Госдуме обсудили ситуацию в российской промышленности

Сегодня на заседании Государственной Думы России прошел правительственный час, в рамках которого министр промышленности и торговли России Денис Мантуров отчитался о работе своего министерства. 

Было объявлено, что объемы торговли в России впервые за последние 16 лет упали на 10%. Сжатие потребительского 

20 апреля 2016, 06:01
В Москве обсудили будущее самарского завода «Авиакор»

В Москве обсудили будущее самарского завода «Авиакор»

Эта тема была затронута в ходе встречи главы Минпромторга Дениса Мантурова с депутатами. О чем шла беседа, рассказал первый зампредседателя думского Комитета по промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев, избранный в Госдуму от Самарской области.

«Меня как 
15 января 2016, 01:24
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна