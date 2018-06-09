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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Вопрос о высоте стены на пл. Славы решат после ЧМ-2018

Вопрос о высоте стены на пл. Славы решат после ЧМ-2018

В Самаре вопрос о снижении стены на площади Славы будет рассматриваться после проведения ЧМ-2018 по футболу, сообщило правительство Самарской области. Напомним, 18 марта, в день выборов президента России, жители Самары решали судьбу скандального мемориала на избирательных участках. Однако референдум зафиксировал 

8 июня 2018, 04:40
В дни ЧМ-2018 до 2:00 продлят работу общественного транспорта в Самаре

В дни ЧМ-2018 до 2:00 продлят работу общественного транспорта в Самаре

В Самаре во время ЧМ-2018 общественный транспорт будет ходить до 2:00, для него в районе железнодорожного вокзала появится выделенная полоса. Об этом было заявлено в Самарской губернской думе на круглом столе, посвященном обеспечению безопасности на дорогах региона. Напомним, ЧМ-2018 пройдет 

7 июня 2018, 04:35
Ограничения на въезд грузовиков в Самару хотят ввести накануне и в дни проведения матчей ЧМ-2018

Ограничения на въезд грузовиков в Самару хотят ввести накануне и в дни проведения матчей ЧМ-2018

Региональные власти решили смягчить ограничения на въезд в Самару грузовиков массой более 3,5 тонны во время чемпионата мира по футболу. Сейчас рассматривается вариант, при котором они будут действовать только в дни проведения футбольных поединков и накануне. Об этом заявил заместитель 
7 июня 2018, 02:42
Трамваи номер 5, 15, 20к и 22 будут ходить по привычным маршрутам во время ЧМ в Самаре

Трамваи номер 5, 15, 20к и 22 будут ходить по привычным маршрутам во время ЧМ в Самаре

Во время чемпионата мира по футболу трамвайные маршруты  №№ 5, 15, 20к и 22 будут курсировать без изменений. Ранее сообщалось о том, что их схемы будут скорректированы, а маршрут 20К могли и вовсе закрыть. Однако в итоге было принято решение 

7 июня 2018, 02:12
Названы даты шоу ДДТ и

Названы даты шоу ДДТ и "Чайф" на фан-фесте ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре назвали артистов, которые станут участниками фан-феста ЧМ-2018 – он пройдет на площади Куйбышева. Во время чемпионата в самарской фан-зоне состоится фестиваль болельщиков, на котором пройдут концерты музыкальных звезд. ЧМ-2018 стартует 14 июня. В этот день в Самаре выступит 

22 мая 2018, 02:48
Оставить отзывы‍ смогут болельщики после матча на «Самара Арене» 6 мая

Оставить отзывы‍ смогут болельщики после матча на «Самара Арене» 6 мая

После второго тестового матча на стадионе «Самара Арена» «Крылья Советов» (Самара) – «Кубань» (Краснодар), который состоится в воскресенье, 6 мая, будет организован сбор отзывов. Болельщики смогут поделиться своими конструктивными предложениями по многоканальному телефону 8(846)200-01-27 (будет работать 6 и 7 мая), 
4 мая 2018, 11:38
Под 100 тысяч фанатов из Австралии и Колумбии приедут на ЧМ-2018 в Самару

Под 100 тысяч фанатов из Австралии и Колумбии приедут на ЧМ-2018 в Самару

В Самаре на ЧМ-2018 по футболу ожидается около 100 тысяч болельщиков из Австралии и Колумбии, следует из рейтинга популярности турнира среди иностранных туристов. Исследование опубликовало агентство «Турстат». Всего иностранцы купили почти 1 миллион билетов, это 55 процентов от предлагающегося 
21 апреля 2018, 06:00
До 1500 болельщиков из Швейцарии побывают во время ЧМ-2018 в Самаре

До 1500 болельщиков из Швейцарии побывают во время ЧМ-2018 в Самаре

Во время ЧМ-2018 Самару могут посетить до 1500 болельщиков из Швейцарии. Об этом стало известно в рамках визита делегации горной страны в регион.

"Мы настроены очень оптимистично и надеемся, что сборная Швейцарии дойдет до четвертьфинала. В этом случае Самару могут посетить 

13 апреля 2018, 09:27
Грузовые поезда к ЧМ-2018 могут пустить в обход Самары

Грузовые поезда к ЧМ-2018 могут пустить в обход Самары

В Самаре предложено пустить грузовые поезда в обход, в направлении Кинель – Безенчук. Этот вопрос в четверг, 15 марта, обсуждался в Самарской губдуме на комитете по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции.

Новую схему движения грузовых поездов могут апробировать во время 

16 марта 2018, 10:29
Железнодорожники разрабатывают программу для поиска забытых вещей

Железнодорожники разрабатывают программу для поиска забытых вещей

Федеральная пассажирская компания решила ускорить поиск забытых вещей. Для этого предприятие разрабатывает специальное компьютерное приложение. Об этом журналистам рассказал глава ФПК Петр Иванов, сообщает Российская газета.

По словам Иванова, сейчас поиски забытых вещей занимают много времени. Сначала сообщение 
16 января 2018, 10:23
Билеты на предновогодние поезда в Самару почти распроданы

Билеты на предновогодние поезда в Самару почти распроданы

Компания РЖД на новогодние праздники запустит 610 дополнительных поездов - это на 8,5 процентов больше, чем в прошлом году. Однако не исключено, что на ряде направлений билет в плацкартный вагон купить будет сложно. Федеральная пассажирская компания использовала почти все допустимые 

19 декабря 2017, 04:54
Регистрация болельщиков ЧМ-2018 на спецпоезда открыта с 18 декабря

Регистрация болельщиков ЧМ-2018 на спецпоезда открыта с 18 декабря

В понедельник, 18 декабря, открылась регистрация на специальные поезда для болельщиков ЧМ-2018.

«Для получения права на бесплатный проезд в специальных дополнительных поездах болельщикам необходимо приобрести билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика - персонифицированную карту зрителя Fan ID. 
18 декабря 2017, 08:09
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