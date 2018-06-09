Транспортная дирекция ЧМ-2018 по футболу утвердила меню для вагонов-ресторанов поездов, в которых обладатели так называемого «паспорта болельщика», смогут проехать бесплатно. В него вошли популярные блюда: супы, салаты, колбаски на гриле, паста. Для иностранных фанатов, которые захотят познакомиться с русской кухней, в перечень включили солянку, щи и блины. Первый поезд с болельщиками отправится из Адлера в Москву, а второй из Санкт-Петербурга в Адлер уже 12 июня. Дальше составы будут ходить по спецграфику, который разработан с учетом расписания матчей. На них забронировано более 300 тысяч билетов.
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Вопрос о высоте стены на пл. Славы решат после ЧМ-2018
В Самаре вопрос о снижении стены на площади Славы будет рассматриваться после проведения ЧМ-2018 по футболу, сообщило правительство Самарской области. Напомним, 18 марта, в день выборов президента России, жители Самары решали судьбу скандального мемориала на избирательных участках. Однако референдум зафиксировал …
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8 июня 2018, 04:40
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В дни ЧМ-2018 до 2:00 продлят работу общественного транспорта в Самаре
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7 июня 2018, 04:35
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Ограничения на въезд грузовиков в Самару хотят ввести накануне и в дни проведения матчей ЧМ-2018
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7 июня 2018, 02:42
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Трамваи номер 5, 15, 20к и 22 будут ходить по привычным маршрутам во время ЧМ в Самаре
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7 июня 2018, 02:12
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Названы даты шоу ДДТ и "Чайф" на фан-фесте ЧМ-2018 в Самаре
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22 мая 2018, 02:48
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Оставить отзывы смогут болельщики после матча на «Самара Арене» 6 мая
После второго тестового матча на стадионе «Самара Арена» «Крылья Советов» (Самара) – «Кубань» (Краснодар), который состоится в воскресенье, 6 мая, будет организован сбор отзывов. Болельщики смогут поделиться своими конструктивными предложениями по многоканальному телефону 8(846)200-01-27 (будет работать 6 и 7 мая), …
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4 мая 2018, 11:38
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Под 100 тысяч фанатов из Австралии и Колумбии приедут на ЧМ-2018 в Самару
В Самаре на ЧМ-2018 по футболу ожидается около 100 тысяч болельщиков из Австралии и Колумбии, следует из рейтинга популярности турнира среди иностранных туристов. Исследование опубликовало агентство «Турстат». Всего иностранцы купили почти 1 миллион билетов, это 55 процентов от предлагающегося …
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21 апреля 2018, 06:00
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До 1500 болельщиков из Швейцарии побывают во время ЧМ-2018 в Самаре
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13 апреля 2018, 09:27
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Грузовые поезда к ЧМ-2018 могут пустить в обход Самары
В Самаре предложено пустить грузовые поезда в обход, в направлении Кинель – Безенчук. Этот вопрос в четверг, 15 марта, обсуждался в Самарской губдуме на комитете по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции.
Новую схему движения грузовых поездов могут апробировать во время …
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16 марта 2018, 10:29
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Железнодорожники разрабатывают программу для поиска забытых вещей
Федеральная пассажирская компания решила ускорить поиск забытых вещей. Для этого предприятие разрабатывает специальное компьютерное приложение. Об этом журналистам рассказал глава ФПК Петр Иванов, сообщает Российская газета.
По словам Иванова, сейчас поиски забытых вещей занимают много времени. Сначала сообщение …
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16 января 2018, 10:23
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Билеты на предновогодние поезда в Самару почти распроданы
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19 декабря 2017, 04:54
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Регистрация болельщиков ЧМ-2018 на спецпоезда открыта с 18 декабря
В понедельник, 18 декабря, открылась регистрация на специальные поезда для болельщиков ЧМ-2018.
«Для получения права на бесплатный проезд в специальных дополнительных поездах болельщикам необходимо приобрести билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика - персонифицированную карту зрителя Fan ID. …
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18 декабря 2017, 08:09