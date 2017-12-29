13% жителей Самарской области получают зарплату менее 10 тысяч рублей Самарская область заняла 37-е место в России по уровню зарплат. Об этом говорится в исследовании, подготовленном «РИА Рейтинг» на основании данных Росстата. При ранжировании учитывались не только средние значения, но и разброс: сколько жителей зарабатывают более 100 тысяч рублей в …