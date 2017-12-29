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Материалы по теме:

Самарская область и «Ростех» заключили соглашение о сотрудничестве

Самарская область и «Ростех» заключили соглашение о сотрудничестве

Между правительством Самарской области и госкорпорацией «Ростех» заключено соглашение о сотрудничестве - по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции. В Москве подписи под документом поставили глава 63-го региона Дмитрий Азаров и гендиректор «Ростеха», председатель «Союза машиностроителей России» Сергей 

18 декабря 2017, 01:22
НА ФОРЕКСЕ БЕЛОРУСАМ ВАЖНЫ НАДЁЖНОСТЬ И ГАРАНТИИ

НА ФОРЕКСЕ БЕЛОРУСАМ ВАЖНЫ НАДЁЖНОСТЬ И ГАРАНТИИ

Татьяна Анишкевич – руководитель отдела по работе с клиентами партнера белорусской форекс-компании "ТелетрейдБел", которая включена в реестр Национального банка Республики Беларусь.
 
- Татьяна, Вы, как представитель компании-партнёра ТелетрейдБел, собираете 
18 декабря 2017, 11:19
13% жителей Самарской области получают зарплату менее 10 тысяч рублей

13% жителей Самарской области получают зарплату менее 10 тысяч рублей

Самарская область заняла 37-е место в России по уровню зарплат. Об этом говорится в исследовании, подготовленном «РИА Рейтинг» на основании данных Росстата. При ранжировании учитывались не только средние значения, но и разброс: сколько жителей зарабатывают более 100 тысяч рублей в 

8 декабря 2017, 05:10
Самарская область заняла пятое место в РФ по числу полученных взяток

Самарская область заняла пятое место в РФ по числу полученных взяток

Самарская область заняла пятое место в РФ по числу полученных взяток, за период с января по октябрь текущего года их число выросло почти на 30 процентов, сообщает Генеральная прокуратура. Надзорное ведомство опубликовало очередной сборник статистических данных о преступности на территории 

8 декабря 2017, 07:19
В России обсуждается введение обязательного страхования от киберрисков

В России обсуждается введение обязательного страхования от киберрисков

Как сообщают отечественные агентства со ссылкой на "Коммерсант", в русле правительственной программы "Цифровая экономика" обсуждается появление рынка страхования от киберугроз. Полис информационной безопасности могут объявить обязательным с 2020 года для стратегических отраслей, от кредитно-финансовой сферы до машиностроительного сегмента.
Аналогов управления 

7 декабря 2017, 02:59
Восстановлено движение по федеральным трассам Самарской области

Восстановлено движение по федеральным трассам Самарской области

Движение на федеральных дорогах Самарской области, ранее ограниченное из-за снегопадов, полностью восстановлено. Были предприняты все необходимые меры по устранению следствий снежной стихии, сообщает правительство Самарской области. На большинстве дорог ограничение сняли с полуночи. 
 
«В 2:00 7 декабря 2017 года 

7 декабря 2017, 12:39
Эксперты сравнили личную инфляцию россиян и официальную

Эксперты сравнили личную инфляцию россиян и официальную

Личная инфляция граждан Российской Федерации меньше официальной, рассказывает РИА Новости со ссылкой на недавнее исследование экспертов "Ромира". Хотя это может говорить о том, что россияне элементарно экономят на приобретениях, считают авторы работы.
Как показывает анализ ситуации, кривые дефлятора и инфляции 

22 ноября 2017, 10:30
Прожиточный минимум в России поднялся выше 10 тысяч рублей

Прожиточный минимум в России поднялся выше 10 тысяч рублей

В Российской Федерации определена величина нового прожиточного минимума. По сообщениям отечественных СМИ, в настоящее время он составляет 10 329 рублей. Это на 420 рублей больше соответствующего предыдущего показателя.
Как поясняется, для трудоспособного населения во втором квартале текущего года эта цифра зафиксирована 

22 сентября 2017, 09:36
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