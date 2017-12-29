Для экономики региона 2017-й был годом контрастов. С одной стороны, как признают чиновники, инвестиционная привлекательность снизилась, объем вложений в Самарскую область упал на треть. С другой - наметились признаки оживления экономики - аграрии собрали рекордный урожай. При этом реальные доходы населения снизились. Это негативно отразилось на сферах торговли и услуг - их показатели упали автоматически.
2017-й - для экономики Самарской области - год рекордов и антирекордов. Аграрии губернии собрали 2 миллиона 850 тысяч тонн зерна, таких показателей не было даже в лучшие советские годы. Налаживаются дела у АвтоВАЗа. Впервые за 5 лет он получил операционную прибыль - почти в 2 миллиарда рублей. Годом ранее убыток превышал 31 миллиард. И если в первой половине 2017-го уровень промышленного производства в губернии падал, то по итогам 10 месяцев хоть и незначительно, но вырос.
«2017 год, наверное, стал таким переломным в части того, что страна, и Самарская область здесь не исключение, наконец-то приспособилась к финансовым санкциям. Мы научились жить в условиях финансовых санкций. Мы не только научились жить, мы научились еще и зарабатывать хорошо», - считает руководитель ГК "Технология управления" Алексей Ульянин.
Впрочем, зарабатывать получается не у всех. Пятый год, который самарский завод Электрощит работает под контролем компании "Шнайдер Электрик", вряд ли можно назвать успешным. 2016-й предприятие закончило с убытком в 3 миллиарда рублей. По итогам 2017-го его показатели будут лучше, обтекаемо уверяет руководитель Электрощита Эрик Бриссе, впрочем, конкретных цифр не называет. Весь год проблемы преследовали и экс-бенефециара компании «СМАРТС» Геннадия Кирюшина. Налоговики предъявили ему претензий почти на миллиард рублей, связаны они с незаконными, по мнению фискалов, схемами продажи активов «СМАРСа». Незавидна судьба и еще одного предприятия – «Тольяттиазот». Его бенефециар - Сергей Махлай, сын Владимира Махлая, вышел из состава совета директоров и давно не появляется в России. Из-за скандалов, связанных с компанией, попытки продать ее успехом пока не увенчались. Под вопросом и будущее самого ТоАЗа. Между тем, это один из крупнейших налогоплательщиков Самарской области. А ее госдолг, между тем, растет - сейчас он составляет 68 миллиардов рублей, так что властям нужны дополнительные источники дохода. Один из них - отмена льгот по налогу на движимое имущество организаций. В Самарской области с 1 января он составит 1,1%.
«В неравных условиях бизнес мигрирует туда, где выгоднее, и в любом случае Самарская область понесет потери из бюджета. Негативные последствия бюджет почувствует сразу. Никто не будет переводить только движимое имущество. Люди будут перерегистрировать свои бизнесы в других регионах. Сейчас в ближайшее время все соседние регионы примут законы такие, и Самарская область одна останется со ставкой выше, чем у соседей», - заявил председатель самарского регионального отделения «Деловой России» Алексей Захаров.
В том числе и для того, чтобы решить проблему госдолга, бюджет Самарской области на 2018-й год сверстан с профицитом. Но при этом финансирование большинства инфраструктурных проектов пришлось сократить. По мнению экспертов, в перспективе это отрицательно скажется на экономике региона.
О новых законах, которые вступят в силу в 2018 году, читайте в материале ТРК «ТЕРРА» - по ссылке
.