Директор подрядной организации «ВТС-Метро» Сергей Натальчук рассказал, что в областной столице появится новая станция метро – Самарская. На ее строительство потребуется семь миллиардов рублей и 3-4 года.

Станцию сделают не очень большой – с двумя сходами. Директор «ВТС-Метро» пояснил, что проектом не …