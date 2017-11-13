2
47
04
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 ноября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10 ноября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.       d8888             888b    888  8888888888  8888888888           
 d88P  Y88b     d8P888             8888b   888  888         888                  
      .d88P    d8P 888             88888b  888  888         888                  
     8888"    d8P  888    .d88888  888Y88b 888  8888888     8888888     888  888 
      "Y8b.  d88   888   d88" 888  888 Y88b888  888         888         888  888 
 888    888  8888888888  888  888  888  Y88888  888         888         888  888 
 Y88b  d88P        888   Y88b 888  888   Y8888  888         888         Y88b 888 
  "Y8888P"         888    "Y88888  888    Y888  8888888888  8888888888   "Y88888 
                              888                                            888 
                              888                                       Y8b d88P 
                              888                                        "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Даты открытия движения по улице Ново-Садовой возле «Макдоналдса» вновь изменились

Даты открытия движения по улице Ново-Садовой возле «Макдоналдса» вновь изменились

Как стало известно журналистам «ТЕРРЫ», улицу Ново-Садовую на отрезке от Первомайской до Полевой планируется открыть для автотранспорта не позднее 10 ноября.
Сейчас на этом участке ведутся работы по устройству дорожной одежды и сопутствующей инфраструктуры. При этом до сих пор неясно, 

3 ноября 2017, 04:50
Почти 4,5 млрд рублей в Самарской области направят на обслуживание госдолга

Почти 4,5 млрд рублей в Самарской области направят на обслуживание госдолга

В Самарской области направят почти 4,5 миллиарда рублей на обслуживание госдолга, сообщает региональный минфин. По данным ведомства, по состоянию на 1 октября в областной бюджет поступило 105 миллиардов рублей доходов, что превышает 70 процентов от годового планового значения. По сравнению 

31 октября 2017, 12:33
На решение экологических проблем в областном бюджете в 2017 году предусмотрено всего 213 миллионов рублей

На решение экологических проблем в областном бюджете в 2017 году предусмотрено всего 213 миллионов рублей

На решение экологических проблем в бюджете Самарской области в 2017 году предусмотрено всего 213 миллионов рублей, или 1/10 процента всех расходов.
При этом одних только штрафов с предприятий-нарушителей собирается на сумму в 10 раз большую. Сами же они хоть и 

25 октября 2017, 05:42
Полтора миллиарда на «воздух»: в Самарской области проплатили проекты, которые не стали воплощать в жизнь

Полтора миллиарда на «воздух»: в Самарской области проплатили проекты, которые не стали воплощать в жизнь

Аттракцион неслыханной щедрости. В 63-м регионе потрачено более полутора миллиардов рублей на проекты, которые потом воплощать в жизнь никто не стал. Что это: бесхозяйственность, недостаток профессионализма чиновников или неизбежные расходы, которые всегда были, есть и будут?

Бюджет Самарской области на 2017 

24 октября 2017, 10:56
В Самаре планируют построить новую станцию метро

В Самаре планируют построить новую станцию метро

Директор подрядной организации «ВТС-Метро» Сергей Натальчук рассказал, что в областной столице появится новая станция метро – Самарская. На ее строительство потребуется семь миллиардов рублей и 3-4 года.

Станцию сделают не очень большой – с двумя сходами. Директор «ВТС-Метро» пояснил, что проектом не 

10 октября 2017, 07:15
Районы Самары смогут зарабатывать на рекламе до 32 миллионов в год

Районы Самары смогут зарабатывать на рекламе до 32 миллионов в год

Внутригородские районы получают новый источник финансирования. Такое решение принято на 30-м заседании самарской городской Думы. С 1 января 2018 года в казну внутригородских районов будет зачисляться госпошлина за выдачу разрешений на установку рекламы, размещаемой на фасадах, крышах и иных элементах 

18 сентября 2017, 11:49
В блогах: Самарский метрополитен приравняют к аттракционам

В блогах: Самарский метрополитен приравняют к аттракционам

Оригинальную фейковую новость опубликовал паблик "Таинственная Самара" соцсети "ВКонтакте". Оказывается, самарский метрополитен приравняют к аттракционам. Подземку, состоящую из 10 станций, со следующего года переведут в разряд развлекательных муниципальных программ. Метрополитен будет подчиняться не департаменту транспорта, а мифическому департаменту каруселей 
6 июля 2017, 06:12
В «Алабинскую» вложат еще 187 миллионов рублей

В «Алабинскую» вложат еще 187 миллионов рублей

Во вторник, 4 июля, депутаты Самарской губдумы утвердили поправки в областной бюджет. На продолжение строительства станции метро «Алабинская» выделят еще 187 миллионов рублей. 88 миллионов в этом году, и еще 99 миллионов – в следующем.

Эти средства пойдут на 
4 июля 2017, 03:50
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.