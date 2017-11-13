На строительство и проектирование метро в Самаре предполагается выделить 176 миллионов рублей в 2018 году. Это следует из проекта поправок в бюджет Самарской области. Деньги будут расходовать «исходя из фактической потребности с учетом заключенных государственных контрактов», указано в документе.
Напомним, станция метро «Алабинская» в эксплуатацию в полноценном режиме пока не введена. Её торжественное открытие состоялось 2015 году. Но пока подземные электрички следуют на участке от «Российской» до «Алабинской» только по одному пути челночным способом.
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