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«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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Материалы по теме:

По ту сторону решетки: начальника исправительной колонии №3 Андрея Гурьянова арестовали на два месяца

По ту сторону решетки: начальника исправительной колонии №3 Андрея Гурьянова арестовали на два месяца

Начальник исправительной колонии №3 города Новокуйбышевск Андрей Гурьянов останется под стражей на два месяца. Соответствующее решение принял Самарский районный суд.

На заключении Гурьянова под стражу настаивало следствие. По мнению силовиков, находясь на свободе, он мог бы помешать расследованию, оказывая давление на 

24 августа 2018, 12:51
Памятник криминальному авторитету нашли на детской площадке в Самаре

Памятник криминальному авторитету нашли на детской площадке в Самаре

Самару не зря называют городом контрастов. Во дворе дома № 21 по улице Ново-Садовой в областной столице местные жители увидели необычный объект. Прямо на детской площадке стоит могильный памятник. Как пояснили горожане в соцсетях, это гранитный памятник бывшему авторитету Беркуту, 
24 августа 2018, 12:38
«Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы дневного выпуска

«Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы дневного выпуска

Совсем немного времени остается до выхода программы «Новости Самара» на «ТЕРРЕ». О самых интересных событиях на текущий момент вам расскажут ведущая Инна Румянцева и наши корреспонденты. Главные темы выпуска:

Из полпредов в послы. Президент Владимир Путин отправил Михаила Бабича 
24 августа 2018, 12:21
Самарца, «заминировавшего» здание областного МВД, отправили на лечение

Самарца, «заминировавшего» здание областного МВД, отправили на лечение

Вступил в силу приговор в отношении мужчины, который сообщил о заминировании областного Главка полиции. У этого человека диагностировали психическое расстройство и отправили на принудительное лечение.

Напомним, что 5 апреля на портал ФСБ России поступило анонимное сообщение, в котором говорилось 
24 августа 2018, 12:12
Меру пресечения для задержанного начальника исправительной колонии №3 изберут в пятницу

Меру пресечения для задержанного начальника исправительной колонии №3 изберут в пятницу

24 августа в Самарском районном суде состоится заседание по избранию меры пресечения для начальника исправительной колонии №3 Андрея Гурьянова. Об этом сообщает корреспондент ТРК «ТЕРРА».

Напомним, Гурьянов был задержан 22 августа сотрудниками регионального управления ФСБ по подозрению в получении взятки. По 

23 августа 2018, 06:22
С Александра Реймера взыскали 2,2 миллиарда рублей

С Александра Реймера взыскали 2,2 миллиарда рублей

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск ФСИН к ее бывшему руководителю Александру Реймеру. Служители Фемиды постановили, что он вместе со своими сообщниками должен возместить ущерб в 2,2 миллиарда рублей. Помимо Реймера, ответчиками в процессе выступали экс-замдиректора ФСИН Николай Криволапов и экс-директор 
22 августа 2018, 04:01
Сызранец получил 8,5 лет тюрьмы за убийство друга

Сызранец получил 8,5 лет тюрьмы за убийство друга

В Сызрани прошел суд над местным 46-летним жителем. Его обвиняли в убийстве знакомого.

Инцидент произошел еще 13 декабря. Подсудимый повздорил со своим приятелем. В какой-то момент перепалка перешла в драку. Злоумышленник выхватил нож и нанес им своему оппоненту два 
20 августа 2018, 02:40
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
На песке «засыпался»: стали известны подробности задержания двоих полицейских-взяточников в Самарской области

На песке «засыпался»: стали известны подробности задержания двоих полицейских-взяточников в Самарской области

Стали известны подробности недавнего задержания двоих полицейских, которых подозревают в коррупции.

Заместитель начальника отдела полиции №7 УМВД России по городу Самаре был взят 8 августа с поличным на пересечении улиц Венцека и Ленинской. Ему передали 200 тысяч рублей. 
9 августа 2018, 03:52
ФСБ задержала двоих членов ОПГ, которые продавали «левые» сигареты в Сызрани

ФСБ задержала двоих членов ОПГ, которые продавали «левые» сигареты в Сызрани

На днях сотрудники регионального управления ФСБ задержали членов ОПГ, которые занимались продажей немаркированных сигарет. Злоумышленники базировались в Сызрани. 6 августа силовики провели «контрольную закупку» 7 тысяч пачек «левых» табачных изделий на 283 500 рублей. Как только предполагаемым преступникам передали 40 

9 августа 2018, 02:42
Сотрудники ФСБ выдворили из страны пособника террористов, задержанного в Самаре

Сотрудники ФСБ выдворили из страны пособника террористов, задержанного в Самаре

В ноябре прошлого года сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности задержали в Самаре 26-летнего выходца одной из среднеазиатских республик Азамата Рузиева. Он находился в международном розыске за участие в деятельности террористической группировки.

После задержания мужчину поместили в следственный изолятор на время, 

9 августа 2018, 10:55
Уголовное дело на Сергея Шатило передано в суд

Уголовное дело на Сергея Шатило передано в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО «Современные медицинские технологии» Сергея Шатило. Он обвиняется сразу по двум статьям уголовного кодекса: «покушение на незаконный сбыт незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере и сбыт незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере».

По версии 

3 августа 2018, 03:47
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