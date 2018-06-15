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Сквер с новым фонтаном официально открыт на Полевой в Самаре
В Самаре официально открыт сквер с новым арт-объектом, который установлен на улице Полевой в районе пересечения с Галактионовской. Как уже сообщала «ТЕРРА», фонтан-дерево появилось там еще осенью 2017 года. Высота композиции из переплетенных труб – шесть метров. Напомним, ее установили …
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15 июня 2018, 12:29
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Появилась программа второго дня фестиваля болельщиков в Самаре
В Самаре объявлена программа на второй день фестиваля болельщиков, который продлится на площади Куйбышева до окончания ЧМ-2018. В пятницу, 15 июня, там состоится трансляция трех матчей ЧМ-2018, а также запланирована музыкальная часть: выступят танцевальное шоу DNC, группы "Резонанс" и "Фернандос", инструментальное …
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15 июня 2018, 10:47
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Четырехметровыми шарами отметят 18 зданий модерна в Самаре
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14 июня 2018, 04:39
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По гигантской матрешке получат 8 сборных ЧМ-2018 в Самаре
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14 июня 2018, 08:03
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В ремонт дорог Самарской области вложили 4,3 млрд рублей
109 дорог Самарской области общей протяженностью более 163 километров отремонтировали в этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Они находятся в городах Кинель, Чапаевск, Жигулевск, Новокуйбышевск, Тольятти и Самара. В числе отремонтированных участков - Южный мост и путепровод …
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10 ноября 2017, 12:56
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Реконструкция Московского шоссе выполнена на 76%
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18 октября 2017, 06:11
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Южный мост и путепровод «Аврора» полностью открыли для движения
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18 октября 2017, 06:02
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В Самаре после семимесячного ремонта открыли Южный мост
Долгожданное событие для автомобилистов. В Самаре после семимесячного ремонта открыли Южный мост. За это время там укрепили несущие конструкции, смонтировали деформационные швы, привели в порядок тротуар, установили ограждения и обновили освещение. Осталось покрасить пролетные строения и выполнить работы для защиты …
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18 октября 2017, 10:15