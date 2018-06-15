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Материалы по теме:

Сквер с новым фонтаном официально открыт на Полевой в Самаре

Сквер с новым фонтаном официально открыт на Полевой в Самаре

В Самаре официально открыт сквер с новым арт-объектом, который установлен на улице Полевой в районе пересечения с Галактионовской. Как уже сообщала «ТЕРРА», фонтан-дерево появилось там еще осенью 2017 года. Высота композиции из переплетенных труб – шесть метров. Напомним, ее установили 
15 июня 2018, 12:29
Появилась программа второго дня фестиваля болельщиков в Самаре

Появилась программа второго дня фестиваля болельщиков в Самаре

В Самаре объявлена программа на второй день фестиваля болельщиков, который продлится на площади Куйбышева до окончания ЧМ-2018. В пятницу, 15 июня, там состоится трансляция трех матчей ЧМ-2018, а также запланирована музыкальная часть: выступят танцевальное шоу DNC, группы "Резонанс" и "Фернандос", инструментальное 
15 июня 2018, 10:47
Четырехметровыми шарами отметят 18 зданий модерна в Самаре

Четырехметровыми шарами отметят 18 зданий модерна в Самаре

В Самаре в ближайшее время презентуют проект, посвященный самарскому модерну. Он приурочен к ЧМ-2018. Проект «Модерн в облаках» представит болельщикам самарский модерн как единый ансамбль памятников архитектуры. Четырехметровые гелиевые шары поднимут над 18 зданиями в стиле модерн. На каждом шаре 

14 июня 2018, 04:39
По гигантской матрешке получат 8 сборных ЧМ-2018 в Самаре

По гигантской матрешке получат 8 сборных ЧМ-2018 в Самаре

Необычный способ напомнить болельщикам о том, кто именно будет играть в очередном матче ЧМ-2018 по футболу, который пройдет на стадионе «Самара Арене» придумали местные художники. На второй очереди набережной в дни игр будут появляться пары матрешек с портретами известных людей. 

14 июня 2018, 08:03
В ремонт дорог Самарской области вложили 4,3 млрд рублей

В ремонт дорог Самарской области вложили 4,3 млрд рублей

109 дорог Самарской области общей протяженностью более 163 километров отремонтировали в этом году в рамках проекта  «Безопасные и качественные дороги». Они находятся в городах Кинель, Чапаевск, Жигулевск, Новокуйбышевск, Тольятти и Самара. В числе отремонтированных участков - Южный мост и путепровод 
10 ноября 2017, 12:56
Реконструкция Московского шоссе выполнена на 76%

Реконструкция Московского шоссе выполнена на 76%

Реконструкция Московского шоссе, по данным регионального минтранса, выполнена на 76%. Срок сдачи объекта - декабрь 2017 года. Впрочем, по словам, автомобилистов, там по-прежнему большие пробки.
Развязку, тоннель и боковые проезды на Московском шоссе открыли для движения в начале сентября. Но 

18 октября 2017, 06:11
Южный мост и путепровод «Аврора» полностью открыли для движения

Южный мост и путепровод «Аврора» полностью открыли для движения

Долгожданная новость для самарских автомобилистов. В среду утром для движения транспорта полностью открыли Южный мост, который ремонтировали в течение почти семи месяцев. Потратили 524 млн рублей. Напомню, это была вынужденная мера, так как по стыкам на переходе пошли трещины. Областная 

18 октября 2017, 06:02
В Самаре после семимесячного ремонта открыли Южный мост

В Самаре после семимесячного ремонта открыли Южный мост

Долгожданное событие для автомобилистов. В Самаре после семимесячного ремонта открыли Южный мост. За это время там  укрепили несущие конструкции, смонтировали  деформационные швы, привели в порядок тротуар, установили ограждения и обновили освещение. Осталось покрасить пролетные строения и выполнить работы для защиты 

18 октября 2017, 10:15
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