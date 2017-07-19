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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 18 июля 2017г 
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Материалы по теме:

В подземных переходах Самары пропало 4 миллиона рублей

В подземных переходах Самары пропало 4 миллиона рублей

Директора компании «Самаратрансстрой» Сергея Суркова будут судить за мошенничество. Как сообщает прокуратура Самары, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, фигурантом которого и является бизнесмен. По версии следствия в 2015 году между «Самартрансстроем» и областным минтрансом был заключен контракт на строительство 

12 июля 2017, 12:43
Самарцев пытаются защитить от трамваев

Самарцев пытаются защитить от трамваев

Блогер verqiz поведал, что в Самаре наконец-то решили "известную городскую проблему опасной тропы вдоль трамвайных путей и забора Ботанического сада". "Раньше пешеходам путь от Московского шоссе до улицы Гая приходилось преодолевать почти по шпалам. Расстояние от рельса до края 
11 июля 2017, 10:02
Законы для дрона: В России вступила в силу обязательная регистрация беспилотников

Законы для дрона: В России вступила в силу обязательная регистрация беспилотников

С сегодняшнего дня, 5 июля, в Российской Федерации необходимо регистрировать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) массой от 250 граммов до 30 килограммов. Это вытекает из изменений, внесенных в Воздушный кодекс.
Как отмечается, постановку БПЛА на учет будет вести предприятие «ЗащитаИнфоТранс», подведомственное 

5 июля 2017, 05:22
На пути к «Московскому» появилось препятствие

На пути к «Московскому» появилось препятствие

В Самаре перекрыли поворот к ТЦ «Московский». Теперь автомобилистам, которые едут со стороны поселка Мехзавод, чтобы подъехать к торговому центру сначала нужно доехать до улицы Алма-Атинской. А там развернуться в обратном направлении и проехать до «Московского». Схема движения там изменилась 

30 июня 2017, 02:28
На Московском шоссе образовалась пятикилометровая пробка

На Московском шоссе образовалась пятикилометровая пробка

В четверг, 29 июня, в Самаре на Московском шоссе образовалась пятикилометровая пробка. Движение встало от Красноглинского до Волжского шоссе.  По словам горожан, поездка на автобусе от 19-го до 18 километра Московского шоссе заняла 40 минут, передает 63.ru. По данным 
29 июня 2017, 09:52
Самарцам заплатят за огороды: суд обязал чиновников приготовить для выплат миллионы рублей

Самарцам заплатят за огороды: суд обязал чиновников приготовить для выплат миллионы рублей

Сегодня служители Фемиды поставили точку в споре дачников Орлова оврага и чиновников регионального минтранса. Красноглинский районный суд встал на сторону граждан и обязал ведомство компенсировать людям потерянные земельные участки, на месте которых в 2016 году вдруг построили дорогу. Как уже 

28 июня 2017, 02:56
11 миллиардов рублей в этом году получит Самарская область на ремонт дорог

11 миллиардов рублей в этом году получит Самарская область на ремонт дорог

11 миллиардов рублей в этом году получит Самарская область на ремонт дорог. Более 4 миллиардов поступит из федерального бюджета в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
В этом году в Самарской области на объекты, связанные с чемпионатом мира по футболу 

13 июня 2017, 12:57
7,6 млн рублей потратят на опрос самарцев о магистрали «Центральная»

7,6 млн рублей потратят на опрос самарцев о магистрали «Центральная»

Областной Минтранс заплатит 7,6 млн рублей за научно-исследовательскую работу перед сооружением магистрали «Центральная». Чиновники хотят установить число автомобилистов, которые станут пользоваться дорогой.
Победителем торгов признали ООО «Автодорстрой». Стоимость контракта - 7,59 млн рублей, информируют в конкурсной комиссии.
Работа подрядчика включает 

19 мая 2017, 12:49
В Российском авторском обществе проходит независимый аудит

В Российском авторском обществе проходит независимый аудит

В Российском авторском обществе проходит независимый аудит. Об этом федеральным СМИ сообщил новый гендиректор организации Максим Дмитриев. По его словам, проверят бухгалтерию РАО и его хозяйственную деятельность. Отдельно аудит коснется распределения авторских вознаграждений. Господин Дмитриев не исключил, что по итогам 

16 января 2017, 05:46
В Самаре на аудит Фонда капремонта потратят 150 тысяч рублей

В Самаре на аудит Фонда капремонта потратят 150 тысяч рублей

Областной Фонд капитального ремонта пройдет процедуру обязательного аудита финансовой отчетности за 2015 год. На ее проведение региональное министерство энергетики и ЖКХ готово потратить 150 тысяч рублей. Компанию, которая проведет оценку экономической эффективности некоммерческой организации, выберут с помощью открытого конкурса. Он 
2 марта 2016, 04:22
Минспорта не сможет строить стадионы для ЧМ-2018 без аудиторской проверки

Минспорта не сможет строить стадионы для ЧМ-2018 без аудиторской проверки

Министерство спорта России не сможет начать в 7 городах, включая Самару, строительство стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года без проведения аудита. В правительстве России посчитали, что отсутствие данной процедуры может привести к повторению сочинского сценария, когда окончательная смета 

2 июня 2014, 04:52
Правительство ужесточает контроль за финансированием партий

Правительство ужесточает контроль за финансированием партий

Контроль за финансированием партий хотят ужесточить. Правительство одобрило поправки в закон о политических партиях, который вводит обязательный аудит бухгалтерской отчетности партий, получавших государственное финансирование либо пожертвования на сумму более 60 млн руб., сообщают "Ведомости". 

Кроме того, законопроект предлагает ограничить максимально возможную 

8 ноября 2013, 11:12
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