11 миллиардов рублей в этом году получит Самарская область на ремонт дорог 11 миллиардов рублей в этом году получит Самарская область на ремонт дорог. Более 4 миллиардов поступит из федерального бюджета в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

В этом году в Самарской области на объекты, связанные с чемпионатом мира по футболу …