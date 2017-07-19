В Самаре пересчитают стоимость ремонта Московского шоссе. Региональный минтранс объявил конкурс по определению подрядчика, который проведет публичный технологический и ценовой аудит проекта реконструкции главной дороги областного центра, говорится в сообщении на портале госзакупок. Речь идет об участке от проспекта Кирова до АЗС «Роснефть» на подъезде к стадиону «Самара Арена», где в 2018-м году пройдут игры чемпионата мира по футболу. Стартовая цена контракта - 840 тысяч рублей. Деньги будут выделены из областного бюджета. Имя победителя назовут 21 июля.
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В подземных переходах Самары пропало 4 миллиона рублей
Директора компании «Самаратрансстрой» Сергея Суркова будут судить за мошенничество. Как сообщает прокуратура Самары, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, фигурантом которого и является бизнесмен. По версии следствия в 2015 году между «Самартрансстроем» и областным минтрансом был заключен контракт на строительство …
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12 июля 2017, 12:43
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Самарцев пытаются защитить от трамваев
Блогер verqiz поведал, что в Самаре наконец-то решили "известную городскую проблему опасной тропы вдоль трамвайных путей и забора Ботанического сада". "Раньше пешеходам путь от Московского шоссе до улицы Гая приходилось преодолевать почти по шпалам. Расстояние от рельса до края …
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11 июля 2017, 10:02
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Законы для дрона: В России вступила в силу обязательная регистрация беспилотников
С сегодняшнего дня, 5 июля, в Российской Федерации необходимо регистрировать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) массой от 250 граммов до 30 килограммов. Это вытекает из изменений, внесенных в Воздушный кодекс.
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5 июля 2017, 05:22
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На пути к «Московскому» появилось препятствие
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30 июня 2017, 02:28
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На Московском шоссе образовалась пятикилометровая пробка
В четверг, 29 июня, в Самаре на Московском шоссе образовалась пятикилометровая пробка. Движение встало от Красноглинского до Волжского шоссе. По словам горожан, поездка на автобусе от 19-го до 18 километра Московского шоссе заняла 40 минут, передает 63.ru. По данным …
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29 июня 2017, 09:52
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Самарцам заплатят за огороды: суд обязал чиновников приготовить для выплат миллионы рублей
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28 июня 2017, 02:56
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11 миллиардов рублей в этом году получит Самарская область на ремонт дорог
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13 июня 2017, 12:57
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7,6 млн рублей потратят на опрос самарцев о магистрали «Центральная»
Областной Минтранс заплатит 7,6 млн рублей за научно-исследовательскую работу перед сооружением магистрали «Центральная». Чиновники хотят установить число автомобилистов, которые станут пользоваться дорогой.
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19 мая 2017, 12:49
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В Российском авторском обществе проходит независимый аудит
В Российском авторском обществе проходит независимый аудит. Об этом федеральным СМИ сообщил новый гендиректор организации Максим Дмитриев. По его словам, проверят бухгалтерию РАО и его хозяйственную деятельность. Отдельно аудит коснется распределения авторских вознаграждений. Господин Дмитриев не исключил, что по итогам …
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16 января 2017, 05:46
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В Самаре на аудит Фонда капремонта потратят 150 тысяч рублей
Областной Фонд капитального ремонта пройдет процедуру обязательного аудита финансовой отчетности за 2015 год. На ее проведение региональное министерство энергетики и ЖКХ готово потратить 150 тысяч рублей. Компанию, которая проведет оценку экономической эффективности некоммерческой организации, выберут с помощью открытого конкурса. Он …
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2 марта 2016, 04:22
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Минспорта не сможет строить стадионы для ЧМ-2018 без аудиторской проверки
Министерство спорта России не сможет начать в 7 городах, включая Самару, строительство стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года без проведения аудита. В правительстве России посчитали, что отсутствие данной процедуры может привести к повторению сочинского сценария, когда окончательная смета …
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2 июня 2014, 04:52
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Правительство ужесточает контроль за финансированием партий
Контроль за финансированием партий хотят ужесточить. Правительство одобрило поправки в закон о политических партиях, который вводит обязательный аудит бухгалтерской отчетности партий, получавших государственное финансирование либо пожертвования на сумму более 60 млн руб., сообщают "Ведомости".
Кроме того, законопроект предлагает ограничить максимально возможную …
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8 ноября 2013, 11:12