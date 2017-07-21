В Кировском районе Самары откроют десять новых спортивных площадок. Одна из них появится на территории школы №162. Раньше детям приходилось заниматься спортом в залах учебного заведения.
Областными властями было принято решение выделить для Кировского района дополнительные средства на строительство 10 спортивных площадок. Первые 5 спортплощадок будут сданы в эксплуатацию до 1 октября этого года. Еще пять построят в 2018-м.
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