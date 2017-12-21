Для нового стадиона «Самара Арена» закупят телевизоры, унитазы и скамейки для игроков, говорится в сообщении на портале госзакупок. Сразу 8 тендеров на поставку специализированных товаров для оснащения мундиальных спортобъектов объявило Федеральное государственное унитарное предприятие «Спорт-Инжиниринг». Итоговая сумма по всем лотам превышает 500 миллионов рублей. В частности, ФГУП ищет подрядчика на поставку оборудования мобильных систем вентиляции для натуральных спортивных газонов. Помимо «Самара Арены», такими же будут оснащены еще 4 стадиона. Согласно документам другой закупки, до конца марта самарский стадион укомплектуют медоборудованием, в том числе реанимационным. Кроме того, приобретут скамейки с навесами, а также 63 кресла из искусственной кожи. Срок поставки и монтажа – 1 июня 2018 года. Еще «Спорт-Ин» закупит на все города ЖК-телевизоры, ноутбуки, компьютеры. Так в Самару поставят 7 телевизоров с диагональю 55 дюймов и 3 с диагональю 31,5, 10 ноутбуков и 35 компьютеров.
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