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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2017г 
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21 декабря 2017, 02:14
В Самаре фасады 11 домов разрешат украсить граффити

В Самаре фасады 11 домов разрешат украсить граффити

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К ЧМ-2018 чиновникам поручили разобраться со свалками и бродячими собаками

К ЧМ-2018 чиновникам поручили разобраться со свалками и бродячими собаками

Правительство поручило главам городов-организаторов ЧМ-2018 по футболу решить проблемы свалок и бродячих собак. Возможно, для этого властям потребуется построить дополнительные пункты передержки и центры временного содержания животных, отловленных с территорий, прилегающих к стадионам. По данным Всероссийского зоозащитного движения, на улицах 
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В Самаре побывал Дед Мороз из Великого Устюга и зажег главную елку

В Самаре побывал Дед Мороз из Великого Устюга и зажег главную елку

В понедельник, 18 декабря, в Самаре побывал Дед Мороз из Великого Устюга. Главный волшебник страны поздравил маленьких пациентов детской больницы и открыл новогодний комплекс на площади Куйбышева, где зажег елку. Во время ЧМ-2018 там пройдет фестиваль болельщиков ФИФА.

В рамках визита 

19 декабря 2017, 01:10
Ростехнадзор вызвал в суд генподрядчика стадиона «Самара Арена»

Ростехнадзор вызвал в суд генподрядчика стадиона «Самара Арена»

Ростехнадзор вызвал в суд генподрядчика стадиона «Самара Арена». Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору подало сразу 7 исков в арбитраж Самарской области к ПСО «Казань». Надзорное ведомство намерено привлечь компанию Равиля Зиганшина к административной ответственности за 

15 декабря 2017, 06:24
Владимир Путин провел свою большую ежегодную пресс-конференцию в 13-й раз

Владимир Путин провел свою большую ежегодную пресс-конференцию в 13-й раз

Президент России Владимир Путин провел свою ежегодную большую пресс-конференцию, 13-ю по счету. На этот раз рекорд длительности она не поставила и шла 3 часа 40 минут. Однако аккредитовано на мероприятие было самое большое количество журналистов - 1640 человек. Вопросы смогли 

15 декабря 2017, 10:15
Появилось фото внутренних помещений стадиона «Самара Арена»

Появилось фото внутренних помещений стадиона «Самара Арена»

В Сети опубликованы новые фотографии со стадиона «Самара Арена». В том числе снимки внутренних помещений. Рабочие завершают черновую отделку и принялись за чистовую. Подходят к концу монтажные работы на куполе, сообщается на странице города-организатора ЧМ-2018 в соцсети twitter.

«На 
14 декабря 2017, 02:58
На стадионе «Самара Арена» завершена установка всех элементов козырьков‍

На стадионе «Самара Арена» завершена установка всех элементов козырьков‍

В Самаре завершена установка всех элементов козырьков на стадионе «Самара Арена». Об этом в понедельник, 4 декабря, в соцсети Twitter сообщила главный консультант департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области Анна 
4 декабря 2017, 02:09
Завершена расчистка 35 га леса вокруг стадиона «Самара-Арена»

Завершена расчистка 35 га леса вокруг стадиона «Самара-Арена»

В Самаре завершена расчистка леса вокруг стадиона «Самара-Арена». В работах в рамках акции «Живи, лес» участвовали более трех тысяч человек.

«В период с 25 сентября  по 24 ноября 2017 года лес в границах ул. Дальней (планируемой пешеходной зоны к стадиону) и 

4 декабря 2017, 01:12
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