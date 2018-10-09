В Тольятти снова замерят уровень радиации на заводе «Фосфор»



Власти отреагировали на непрекращающиеся потоки негатива в пабликах города о якобы постоянно … В Тольятти проведут повторные замеры радиации на территории заброшенного завода «Фосфор». На этот раз с привлечением независимой экологической экспертизы. Такое решение приняли в понедельник в мэрии Автограда.Власти отреагировали на непрекращающиеся потоки негатива в пабликах города о якобы постоянно