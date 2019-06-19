25-летний парень пытался провезти в Самару из Чехии 50 тысяч евро … В столице 63-го региона будут судить 25-летнего уроженца Казахстана, который прибыл в Россию из Чехии с внушительным «багажом» - он прихватил с собой 50 тысяч незадекларированных евро (больше 3,5 млн рублей). По информации Приволжской транспортной прокуратуры, молодой человек осознавал, что