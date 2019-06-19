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Самарец, который изнасиловал и убил 7-летнюю девочку, получил 20 лет
В среду, 19 июня, Советский районный суд вынес приговор жителю Самары Николаю Захарову. Мужчину обвиняли в изнасиловании и убийстве ребенка. Его признали виновным в убийстве малолетнего с целью скрыть другое преступление, изнасиловании, совершенном с использованием беспомощного состояния потерпевшей и иных …
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19 июня 2019, 08:45
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В Отрадном сбили 74-летнюю пенсионерку
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19 июня 2019, 05:05
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На Грушинском фестивале сыграет Алексей Кортнев
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19 июня 2019, 04:27
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В Самаре раздавили 18 тонн томатов без документов
Специалисты регионального Роспотребнадзора предотвратили незаконный ввоз в Россию 18 тонн томатов из Туркменистана. Дело в том, что партию овощей везли на грузовике, но владелец товара предоставил фальсифицированные фитосанитарные документы.
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19 июня 2019, 03:54
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25-летний парень пытался провезти в Самару из Чехии 50 тысяч евро
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19 июня 2019, 02:39
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У самарских «Крыльев Советов» могут появиться потенциальные спонсоры
В ближайшее время может расшириться список новых инвесторов самарского футбольного клуба. Во вторник, 18 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с потенциальными партнерами команды, обсуждались планы по ее развитию. Как отметили в пресс-службе обправительства, по итогам встречи с потенциальными …
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19 июня 2019, 02:15
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С 20 июня в самарских вузах стартует приемная кампания
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19 июня 2019, 12:31
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Сотрудникам «АвтоВАЗа» поднимут зарплату с июля
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19 июня 2019, 11:49
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В Самаре осенью начнется реставрация Фабрики-кухни
Реставрация Фабрики-кухни в Самаре стартует осенью. Сроки были озвучены на очередном заседании рабочей группы по созданию самарского филиала Третьяковской галереи в министерстве культуры России.
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19 июня 2019, 09:24
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За сутки в Самарской области утонули двое мужчин
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19 июня 2019, 08:31
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У 73-летнего пенсионера из Самарской области нашли боррелиоз
73-летний житель Красноярского района Самарской области, которого укусил клещ, заболел клещевым иксодовым боррелиозом. Однако, как отметили специалисты регионального управления Роспотребнадзора, количество обращений к врачам из-за нападения клещей не превышает средних показателей. По данным на 17 июня, на зараженность вирусом клещевого …
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18 июня 2019, 04:30
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На оздоровление Волги в этом году Самарская область получит 2,5 млрд рублей
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18 июня 2019, 10:23
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В самарском метро появятся четыре новых вагона
В 2019 году для Самарского метрополитена будет закуплено четыре новых вагона. Об этом рассказал во время совещания в мэрии областной столицы руководитель департамента транспорта Сергей Маркин. В планах до 2023 года глобальное обновление подвижного состава. В частности, городские власти рассчитывают …
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19 февраля 2019, 11:09
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Власти смогут запрещать закупки судов и самолетов за границей
Новые правила закупки авиационной и морской техники, которые подразумевают согласование с правительственной комиссией, заработают с начала следующего года. По словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, законопроект уже одобрен кабмином и внесен в Госдуму.
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8 сентября 2017, 02:03
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Где деньги зарыты: блогер предложил запустить проект «Самарский гектар»
Блогер Сергей Игуменов предложил включить Самарскую область во всероссийский проект "Дальневосточный гектар" и разработать систему гарантированных закупок производимой новыми домохозяйствами продукции. "Издревле люди селились вдоль рек и жили тем, что возделывали плодородную землю. А что теперь? Теперь вся областная …
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12 апреля 2017, 06:09
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Мэрия Самары намерена купить 99 квартир для сирот
Администрация Самары намерена потратить 109 миллионов рублей на приобретение квартир, которые будут предоставлены по договору найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. В трех лотах содержится предложение о покупке 35, 34 и 30 …
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23 июня 2015, 11:47
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