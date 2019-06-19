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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17.06.2019 
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Материалы по теме:

Самарец, который изнасиловал и убил 7-летнюю девочку, получил 20 лет

Самарец, который изнасиловал и убил 7-летнюю девочку, получил 20 лет

В среду, 19 июня, Советский районный суд вынес приговор жителю Самары Николаю Захарову. Мужчину обвиняли в изнасиловании и убийстве ребенка. Его признали виновным в убийстве малолетнего с целью скрыть другое преступление, изнасиловании, совершенном с использованием беспомощного состояния потерпевшей и иных 
19 июня 2019, 08:45
В Отрадном сбили 74-летнюю пенсионерку

В Отрадном сбили 74-летнюю пенсионерку

Накануне в Отрадном под колеса иномарки попала пожилая женщина. В 11:00 67-летний водитель ехал на легковушке Chevrolet Aveo по улице Буровиков. В районе дома № 7 он сбил 74-летнюю женщину. Дама пересекала проезжую часть справа налево в неустановленном месте неподалеку 
19 июня 2019, 05:05
На Грушинском фестивале сыграет Алексей Кортнев

На Грушинском фестивале сыграет Алексей Кортнев

Стало известно, кто станет специальным гостем Грушинского фестиваля в этом году. Меломаны смогут увидеть выступление дуэта «Частный случай» Алексея Кортнева и Сергея Чекрыжова. Как сообщили организаторы фестиваля, музыканты будут играть с 22:00 до 02:00 в субботу, 6 июля, на главной 
19 июня 2019, 04:27
В Самаре раздавили 18 тонн томатов без документов

В Самаре раздавили 18 тонн томатов без документов

Специалисты регионального Роспотребнадзора предотвратили незаконный ввоз в Россию 18 тонн томатов из Туркменистана. Дело в том, что партию овощей везли на грузовике, но владелец товара предоставил фальсифицированные фитосанитарные документы.

- По результатам контроля предоставленные на продукцию фитосанитарные сертификаты были признаны 
19 июня 2019, 03:54
25-летний парень пытался провезти в Самару из Чехии 50 тысяч евро

25-летний парень пытался провезти в Самару из Чехии 50 тысяч евро

В столице 63-го региона будут судить 25-летнего уроженца Казахстана, который прибыл в Россию из Чехии с внушительным «багажом» - он прихватил с собой 50 тысяч незадекларированных евро (больше 3,5 млн рублей). По информации Приволжской транспортной прокуратуры, молодой человек осознавал, что 
19 июня 2019, 02:39
У самарских «Крыльев Советов» могут появиться потенциальные спонсоры

У самарских «Крыльев Советов» могут появиться потенциальные спонсоры

В ближайшее время может расшириться список новых инвесторов самарского футбольного клуба. Во вторник, 18 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с потенциальными партнерами команды, обсуждались планы по ее развитию. Как отметили в пресс-службе обправительства, по итогам встречи с потенциальными 
19 июня 2019, 02:15
С 20 июня в самарских вузах стартует приемная кампания

С 20 июня в самарских вузах стартует приемная кампания

Уже 20 июня в Самарской области начнут работать приемные комиссии высших учебных заведений. Первыми в вузы начнут подавать документы иностранные абитуриенты. По оценкам руководства крупнейших университетов региона,  за пять лет число молодых людей из-за рубежа, желающих получить образование в 63-м 
19 июня 2019, 12:31
Сотрудникам «АвтоВАЗа» поднимут зарплату с июля

Сотрудникам «АвтоВАЗа» поднимут зарплату с июля

С 1 июля на 7 % обещают повысить тарифные ставки и оклады сотрудников тольяттинского «АвтоВАЗа». За последние шесть лет это будет самый высокий процент индексации на автогиганте. Профсоюз обратился к руководству предприятия, и во вторник, 18 июня, на заседании согласительной 
19 июня 2019, 11:49
В Самаре осенью начнется реставрация Фабрики-кухни

В Самаре осенью начнется реставрация Фабрики-кухни

Реставрация Фабрики-кухни в Самаре стартует осенью. Сроки были озвучены на очередном заседании рабочей группы по созданию самарского филиала Третьяковской галереи в министерстве культуры России. 

- Идет процесс передачи проектной документации к Третьяковской галерее. К 1 августа должен быть образован филиал 
19 июня 2019, 09:24
За сутки в Самарской области утонули двое мужчин

За сутки в Самарской области утонули двое мужчин

За сутки, с 17 по 18 июня, в Самарской области погибли двое местных жителей. Сначала спасатели отправились в Красноглинский район, где накануне вечером в реке Сок в районе Сокского карьера утонул 47-летний мужчина. В 14:00 его тело нашли в 50 
19 июня 2019, 08:31
У 73-летнего пенсионера из Самарской области нашли боррелиоз

У 73-летнего пенсионера из Самарской области нашли боррелиоз

73-летний житель Красноярского района Самарской области, которого укусил клещ, заболел клещевым иксодовым боррелиозом. Однако, как отметили специалисты регионального управления Роспотребнадзора, количество обращений к врачам из-за нападения клещей не превышает средних показателей. По данным на 17 июня, на зараженность вирусом клещевого 
18 июня 2019, 04:30
На оздоровление Волги в этом году Самарская область получит 2,5 млрд рублей

На оздоровление Волги в этом году Самарская область получит 2,5 млрд рублей

В стенах губернской думы обсуждали оздоровление Волги. На реализацию соответствующего федерального проекта планируют потратить 260 млрд рублей до 2024 года. Самарский регион - в тройке лидеров по количеству выделенных субсидий. Только в этом году Самара получит почти 2,5 млрд субсидий 
18 июня 2019, 10:23
В самарском метро появятся четыре новых вагона

В самарском метро появятся четыре новых вагона

В 2019 году для Самарского метрополитена будет закуплено четыре новых вагона. Об этом рассказал во время совещания в мэрии областной столицы руководитель департамента транспорта Сергей Маркин. В планах до 2023 года глобальное обновление подвижного состава. В частности, городские власти рассчитывают 
19 февраля 2019, 11:09
Власти смогут запрещать закупки судов и самолетов за границей

Власти смогут запрещать закупки судов и самолетов за границей

Новые правила закупки авиационной и морской техники, которые подразумевают согласование с правительственной комиссией, заработают с начала следующего года. По словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, законопроект уже одобрен кабмином и внесен в Госдуму.
В соответствии с ним комиссия по импортозамещению получит исключительные 

8 сентября 2017, 02:03
Где деньги зарыты: блогер предложил запустить проект «Самарский гектар»

Где деньги зарыты: блогер предложил запустить проект «Самарский гектар»

Блогер Сергей Игуменов предложил включить Самарскую область во всероссийский проект "Дальневосточный гектар" и разработать систему гарантированных закупок производимой новыми домохозяйствами продукции. "Издревле люди селились вдоль рек и жили тем, что возделывали плодородную землю. А что теперь? Теперь вся областная 
12 апреля 2017, 06:09
Мэрия Самары намерена купить 99 квартир для сирот

Мэрия Самары намерена купить 99 квартир для сирот

Администрация Самары намерена потратить 109 миллионов рублей на приобретение квартир, которые будут предоставлены по договору найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. В трех лотах содержится предложение о покупке 35, 34 и 30 
23 июня 2015, 11:47
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