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Объявлен в розыск подозреваемый в убийстве 27-летнего дзюдоиста из Тольятти
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25 июня 2019, 12:31
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Дзюдоист из Тольятти мог погибнуть в резне из-за долга
Следователи поделились предварительной версией убийства тольяттинского дзюдоиста Евгения Кушнира. Напомним, 27-летний спортсмен погиб накануне в Автограде. Первоначально проходила информация, что он был убит выстрелом из травмата, но она не подтвердилась.
Как сообщили в региональном Следственном комитете, примерно в …
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25 июня 2019, 11:57
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В Жигулевске утонул 10-летний мальчик
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25 июня 2019, 11:25
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В Самарской области изъяли 10 кг героина, который прятали в музыкальных колонках
В Самарской области сотрудники Управления ФСБ по региону пресекли канал поставок наркотиков с территории Башкортостана. Как отметили в ведомстве, незаконный «бизнес» создала этническая организованная преступная группировка. 19 июня задержали ее лидера - 42-летнего гражданина России. Кроме того, правоохранители поймали двух …
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25 июня 2019, 10:35
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Монеточка снимется в фильме про Грушу
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20 июня 2019, 04:19
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В Самаре откроется выставка уникальных фотографий Волги
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10 июня 2019, 02:27
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В блогах: Тёма Лебедев "опустил" самарские транспортные карты
Блогер fusion_b0mb поведал, что новые самарские транспортные карты попали на "суд Линча" московского культового дизайнера Артемия Лебедева. Дезигнер всея Руси "опустил" творение самарцев "ниже плинтуса". «И старые транспортные карты были явно не шедевром, но новые это просто что-то! Я …
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16 мая 2019, 04:09
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21 мая в Самаре стартует пятый «Том Сойер Фест»
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16 мая 2019, 02:58
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В Новокуйбышевске заложат камень на месте будущего театра-студии «Грань»
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14 мая 2019, 02:35
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В блогах. Погибает в неизвестности: в Самаре есть свой Нотр-Дам
Самарчанка Екатерина Елизарова показала в «Фейсбуке», что у нас есть свой Нотр-Дам. «Самара, апрель 2019 года. Пока все носятся с французским сгоревшим собором, в Самаре погибает уникальный памятник. Мавританский стиль, единственный в городе образец с оригинальными фресками из Торы …
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18 апреля 2019, 12:04
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В Самаре появился «перевернутый дом» на Московском шоссе
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3 апреля 2019, 12:37
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Проект территории для нового моста через Волгу «подрихтуют» за 10,5 млн рублей
Документацию по планировке территории для строительства нового моста через Волгу в районе Климовки придется корректировать. На это понадобится 10,5 млн рублей. Того, кто этим займется, через портал госзакупок ищет областной Минтранс. Подрядчику предстоит распланировать устойчивое развитие территории и определить статус …
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2 апреля 2019, 08:13
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В Самаре из-за снега обвалилась крыша дома Челышева
Стало известно, что под тяжестью снега обвалилась крыша у памятника архитектуры - доходного дома купца Челышева, расположенного на улице Красноармейской, 60. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, обвал пришелся на чердак, пишет progorodsamara.ru. По словам старшего по дому …
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22 февраля 2019, 12:59
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Поклонники разочаровались в новом дизайне автомобилей Lexus
Множество поклонников автомобилей марки Lexus разочаровались обновленным дизайном машин, который компания внедряет в последнее время. В частности, пользователям не нравится веретенообразный вид решетки радиатора. По их словам, теперь она выглядит излишне вызывающе.
Наличие недовольства у давних поклонников марки признают …
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24 января 2018, 01:04
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В блогах: в Самаре нашли арт-объект «Буратино и черепаха Тортилла»
Народные мотивы ландшафтного дизайна сегодня обсуждают блогеры ЖЖ-сообщества "Самарский край". Блогер Наталья Ширяева выложила публикацию от читателя сообщества. В этот раз внимательных горожан привлекли "Буратино и черепаха Тортилла, притаившиеся в кустах". Плохо узнаваемую инсталляцию по мотивам "Золотого ключика" блогеры …
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20 сентября 2016, 06:12
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