1
03
25
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

Объявлен в розыск подозреваемый в убийстве 27-летнего дзюдоиста из Тольятти

Объявлен в розыск подозреваемый в убийстве 27-летнего дзюдоиста из Тольятти

Предполагаемого убийцу тольяттинского дзюдоиста Евгения Кушнира объявили в розыск. Подозреваемым по резонансному делу проходит 31-летний Эльшан Эльман Оглы Гахирманов, гражданин одной соседних республик, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Как отметили силовики, в период с 14:30 по 15:20 в кафе 
25 июня 2019, 12:31
Дзюдоист из Тольятти мог погибнуть в резне из-за долга

Дзюдоист из Тольятти мог погибнуть в резне из-за долга

Следователи поделились предварительной версией убийства тольяттинского дзюдоиста Евгения Кушнира. Напомним, 27-летний спортсмен погиб накануне в Автограде. Первоначально проходила информация, что он был убит выстрелом из травмата, но она не подтвердилась.

Как сообщили в региональном Следственном комитете, примерно в 
25 июня 2019, 11:57
В Жигулевске утонул 10-летний мальчик

В Жигулевске утонул 10-летний мальчик

В понедельник, 24 июня, в Жигулевске произошла трагедия на воде. В 13:20 дежурному ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области рассказали, что спасатели извлекли из Волги тело 10-летнего ребенка. Погибший находился в 150 метрах от муниципального пляжа. На месте 
25 июня 2019, 11:25
В Самарской области изъяли 10 кг героина, который прятали в музыкальных колонках

В Самарской области изъяли 10 кг героина, который прятали в музыкальных колонках

В Самарской области сотрудники Управления ФСБ по региону пресекли канал поставок наркотиков с территории Башкортостана. Как отметили в ведомстве, незаконный «бизнес» создала этническая организованная преступная группировка. 19 июня задержали ее лидера - 42-летнего гражданина России. Кроме того, правоохранители поймали двух 
25 июня 2019, 10:35
Монеточка снимется в фильме про Грушу

Монеточка снимется в фильме про Грушу

Режиссер фильма «Горько!» Жора Крыжовников снимет фильм про семью, которая едет на Грушинский фестиваль. Рабочее название для картины - «Дорога на Джомолунгму», а продюсером выступит Илья Стюарт. По словам Крыжовникова, это будет солнечная история про семью - родителей и троих 
20 июня 2019, 04:19
В Самаре откроется выставка уникальных фотографий Волги

В Самаре откроется выставка уникальных фотографий Волги

В среду, 12 июня, на площади Славы в Самаре откроется фотовыставка «Волга от истока до устья — с высоты птичьего полета». Экспозицию составят более 200 панорамных снимков творческого тандема фотографа Андрея Вострова и пилота Валерия Безрученко. Все фотографии были сделаны 
10 июня 2019, 02:27
В блогах: Тёма Лебедев

В блогах: Тёма Лебедев "опустил" самарские транспортные карты

Блогер fusion_b0mb поведал, что новые самарские транспортные карты попали на "суд Линча" московского культового дизайнера Артемия Лебедева. Дезигнер всея Руси "опустил" творение самарцев "ниже плинтуса". «И старые транспортные карты были явно не шедевром, но новые это просто что-то! Я 
16 мая 2019, 04:09
21 мая в Самаре стартует пятый «Том Сойер Фест»

21 мая в Самаре стартует пятый «Том Сойер Фест»

Во вторник, 21 мая, в столице 63-го региона откроется пятый сезон самарского фестиваля «Том Сойер Фест» - некоммерческого проекта, участники которого хотят сделать свой город более красивым и цивилизованным, в свободное время они восстанавливают фасады старых домов. Этим летом фестиваль 
16 мая 2019, 02:58
В Новокуйбышевске заложат камень на месте будущего театра-студии «Грань»

В Новокуйбышевске заложат камень на месте будущего театра-студии «Грань»

В субботу, 25 мая, в День города и в завершающий день Всероссийского театрального фестиваля «ПоМост» в Новокуйбышевске заложат камень на том месте, где в будущем построят театр-студию Грань». Это планируют сделать в 17:30 в сквере «Слава труду». Символический камень представляет 
14 мая 2019, 02:35
В блогах. Погибает в неизвестности: в Самаре есть свой Нотр-Дам

В блогах. Погибает в неизвестности: в Самаре есть свой Нотр-Дам

Самарчанка Екатерина Елизарова показала в «Фейсбуке», что у нас есть свой Нотр-Дам. «Самара, апрель 2019 года. Пока все носятся с французским сгоревшим собором, в Самаре погибает уникальный памятник. Мавританский стиль, единственный в городе образец с оригинальными фресками из Торы 
18 апреля 2019, 12:04
В Самаре появился «перевернутый дом» на Московском шоссе

В Самаре появился «перевернутый дом» на Московском шоссе

В Самаре построили необычный «перевернутый дом» на парковке торгового центра «Парк Хаус» на Московском шоссе. Непривычный вид строения порядком шокировал и удивил горожан. Дом выглядит так, будто летел и упал с большой высоты на асфальт и частично ушел в землю. 
3 апреля 2019, 12:37
Проект территории для нового моста через Волгу «подрихтуют» за 10,5 млн рублей

Проект территории для нового моста через Волгу «подрихтуют» за 10,5 млн рублей

Документацию по планировке территории для строительства нового моста через Волгу в районе Климовки придется корректировать. На это понадобится 10,5 млн рублей. Того, кто этим займется, через портал госзакупок ищет областной Минтранс. Подрядчику предстоит распланировать устойчивое развитие территории и определить статус 
2 апреля 2019, 08:13
В Самаре из-за снега обвалилась крыша дома Челышева

В Самаре из-за снега обвалилась крыша дома Челышева

Стало известно, что под тяжестью снега обвалилась крыша у памятника архитектуры - доходного дома купца Челышева, расположенного на улице Красноармейской, 60. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, обвал пришелся на чердак, пишет progorodsamara.ru. По словам старшего по дому 
22 февраля 2019, 12:59
Поклонники разочаровались в новом дизайне автомобилей Lexus

Поклонники разочаровались в новом дизайне автомобилей Lexus

Множество поклонников автомобилей марки Lexus разочаровались обновленным дизайном машин, который компания внедряет в последнее время. В частности, пользователям не нравится веретенообразный вид решетки радиатора. По их словам, теперь она выглядит излишне вызывающе.

Наличие недовольства у давних поклонников марки признают 
24 января 2018, 01:04
В блогах: в Самаре нашли арт-объект «Буратино и черепаха Тортилла»

В блогах: в Самаре нашли арт-объект «Буратино и черепаха Тортилла»

Народные мотивы ландшафтного дизайна сегодня обсуждают блогеры ЖЖ-сообщества "Самарский край". Блогер Наталья Ширяева выложила публикацию от читателя сообщества. В этот раз внимательных горожан привлекли "Буратино и черепаха Тортилла, притаившиеся в кустах". Плохо узнаваемую инсталляцию по мотивам "Золотого ключика" блогеры 
20 сентября 2016, 06:12
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2019. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Наименование СМИ : Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75404 от 01 апреля 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства : действующее. Форма распространения : сетевое издание. Территория распространения : Российская Федерация, зарубежные страны. Языки : русский.
Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

Мы Вам перезвоним!

Наверх