Минтранс России разработал рекомендации для регионов по так называемому «успокоению» транспортных потоков. Ведомство систематизировало все возможные способы замедления скорости автомобилей от уже ставших традиционными "лежачих полицейских" и сужения дорог до организации поочередного движения потоков по одной полосе. Чиновники считают, такая методичка поможет регионам справиться с повсеместным транспортным коллапсом. В частности, при создании "зон успокоения" планируется сделать дорогу более извилистой, а также организовать трапециевидные и серповидные направляющие островки. Их можно комбинировать с местами для парковок. Разработчики утверждают, что эти меры позволят резко сократить число конфликтов между водителями и пешеходами.
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