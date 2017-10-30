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Материалы по теме:

4 ноября в Самаре будет ограничено движение транспорта

4 ноября в Самаре будет ограничено движение транспорта

В Самаре 4 ноября пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства.  По этому случаю, на ул. Чапаевской (от Красноармейской до Вилоновской), на ул. Шостаковича (от Фрунзе до Чапаевской) будет частично запрещен проезд. По сообщению горадминистрации, на площади Куйбышева движение тоже 

30 октября 2017, 06:33
Сотрудники прокуратуры нашли ямы на дорогах в Промышленном районе

Сотрудники прокуратуры нашли ямы на дорогах в Промышленном районе

Прокуроры обнаружили ямы на дорогах практически по всему Промышленному району Самары. В большинстве мест отсутствуют и дорожные знаки.
Исправлять ситуацию будет директор МП Самары «Благоустройство» — Алексей Власов. Ему уже направили представление. В ближайшее время будет решаться вопрос о возбуждении 

27 октября 2017, 05:24
Землю вдоль Московского шоссе присмотрели тольяттинцы

Землю вдоль Московского шоссе присмотрели тольяттинцы

В Самаре не нашлось организаций, способных построить и содержать площадку для организации специализированного автотранспортного парка. Соответствующий тендер объявил департамент градостроительства. Объект должен появиться в рамках подготовки к ЧМ-2018 по футболу в границах Московского шоссе, улицы Революционной и проспекта Карла Маркса. 

26 октября 2017, 07:06
Пробки в 9 баллов зафиксированы на дорогах Самары

Пробки в 9 баллов зафиксированы на дорогах Самары

Утром в понедельник, 23 октября, на дорогах Самары зафиксированы 9-балльные пробки. Проезжая часть покрылась ледяной коркой. Заторы, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», наблюдались на Московском шоссе, улице Авроры, проспекте Кирова, Ново-Садовой.

Напомним, в выходные в Самарской области выпал снег. 
23 октября 2017, 09:26
1,3 млрд рублей на дороги Самарская область может получить в ближайшие годы

1,3 млрд рублей на дороги Самарская область может получить в ближайшие годы

Во время проведения ЧМ-2018 в Самару, по оценкам областных властей, приедут свыше 500 тысяч гостей. Сможет ли перенести пиковую нагрузку транспортная инфраструктура столицы губернии, в пятницу приехал оценить глава федерального Минтранса Максим Соколов.

Уровень качества автомобильных дорог в Самарской 
20 октября 2017, 06:03
Вступил в силу новый регламент ГИБДД: что разрешили и запретили полицейским?

Вступил в силу новый регламент ГИБДД: что разрешили и запретили полицейским?

С пятницы, 20 октября, в России вступил в силу новый административный регламент ГИБДД. Теперь госавтоинспекторам разрешено останавливать машины вне стационарных постов, даже если водители ничего не нарушают. При этом забирать права на месте нарушения запрещено. В случае необходимости водитель должен 

20 октября 2017, 11:18
В Самаре без работы рискуют остаться 16 тысяч человек

В Самаре без работы рискуют остаться 16 тысяч человек

В Самаре без работы рискуют остаться 16 тысяч человек – это сотрудники предприятий на Заводском шоссе. После ремонта дорожного полотна грузовой транспорт может лишиться доступа к зданиям. Дело в том, что съезды пересекают рельсы в местах, которые не оборудованы по 

19 октября 2017, 01:25
На пути к стадиону «Самара Арена» встанет пункт досмотра транспорта

На пути к стадиону «Самара Арена» встанет пункт досмотра транспорта

Пункт досмотра грузового транспорта, который будет работать в Самаре во время ЧМ-2018, разместят на пересечении проспекта Карла Маркса и Ракитовского шоссе. Площадь объекта составит 17 тысяч квадратных метров. Территорию заасфальтируют и благоустроят, там оборудуют систему освещения. Установкой специального оборудования займется 

18 октября 2017, 01:57
Госдума определит допустимую концентрацию наркотиков в крови водителей

Госдума определит допустимую концентрацию наркотиков в крови водителей

Речь идет о наркотических веществах, которые присутствуют в составе отдельных лекарственных препаратов. По причине отсутствия нормативов законопослушные автолюбители порой лишаются прав фактически ни за что.
Авторы законодательной инициативы отмечают: по статистике, около 5% положительных экспертиз на запрещенные вещества обусловлены именно 

28 сентября 2017, 09:18
ГИБДД будет наказывать нарушителей ПДД, снятых на гаджеты граждан?

ГИБДД будет наказывать нарушителей ПДД, снятых на гаджеты граждан?

Поправки о штрафах для водителей на основании снятого гражданами видео одобрили в федеральном правительстве. Согласно документу, у госавтоинспекторов появится возможность без составления протокола применять к водителям штрафные санкции за нарушения, зафиксированные другими участниками дорожного движения. Видео можно будет передать через 

27 сентября 2017, 10:14
В МВД предложили обязать водителей надевать светоотражающую одежду

В МВД предложили обязать водителей надевать светоотражающую одежду

Министерство внутренних дел России предложило обязать водителей надевать светоотражающую одежду.  По утверждению ведомства, это необходимо при остановках вне населенных пунктов в темное время или в условиях плохой видимости. Проект изменений в ПДД уже подготовлен, следует из сообщения на сайте министерства. 

25 сентября 2017, 08:03
В блогах: Дыбенко к приему автобусов готова наполовину

В блогах: Дыбенко к приему автобусов готова наполовину

Тему транспорта поднимает блогер Алексей Перезнатнов (samarabus). Он рассказывает о подготовке улицы Дыбенко на участке у торгового центра "Космопорт" к запуску движения автобусов. "С 4 сентября на улицу Дыбенко от улицы Авроры до Советской Армии переносят трассу муниципальных маршрутов № 35 

4 сентября 2017, 08:00
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