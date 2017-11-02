В 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» и «Спартак» сыграют в Самаре Матч четвертьфинала кубка России по футболу между клубами «Крылья Советов» и «Спартак» пройдет в Самаре на поле стадиона «Металлург». Место проведения игры стало известно после жеребьевки в московском Доме футбола. Она потребовалась, так как «Крылья», и «Спартак» одинаковое количество матчей …