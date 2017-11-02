Глава 63-го региона Дмитрий Азаров впервые лично встретился c главным тренером футбольного клуба "Крылья Советов" Андреем Тихоновым. О необходимости этого визита ранее неоднократно упоминал наставник самарской команды. Стороны обсудили сложную ситуацию в клубе и перспективы в борьбе за путевку в Премьер-лигу.
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Дмитрий Азаров принял участие в Русском народном соборе
В Москве в кафедральном Храме Христа Спасителя завершился Всемирный Русский народный собор. Это важное ежегодное духовно-просветительское мероприятие. В этот раз обсуждалась тема «Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы развития». Участие в работе собора приняли представители власти и силовых …
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2 ноября 2017, 04:47
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Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с начальником Куйбышевской железной дороги
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с начальником Куйбышевской железной дороги Рашидом Сайбаталовым. Они обсудили реализацию совместных проектов на территории Самарской области, инвестиционную программу РЖД и обеспечение перевозок болельщиков во время чемпионата мира по футболу.
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1 ноября 2017, 05:32
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В 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» и «Спартак» сыграют в Самаре
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1 ноября 2017, 07:02
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Поставщиков АвтоВАЗа поддержат
Врио губернатора Дмитрий Азаров посетил конференцию поставщиков комплектующих для автомобилей тольяттинского автоконцерна. В ней также приняли участие заместитель полпреда в ПФО Олег Машковцев и президент «АвтоВАЗа» Николя Мор. На мероприятии обсудили увеличение доли отечественных запчастей в автомобилях, а также необходимую …
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1 ноября 2017, 12:41
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Фанаты «Крыльев Советов» арестованы за сожжение шарфа ФК «Рубин»
Ново-Савиновский мировой суд города Казани арестовал на 12 суток болельщика самарских «Крыльев Советов» за сожжение шарфа футбольного клуба «Рубин». Инцидент случился 25 октября, в день проведения матча 1/8 финала Кубка России между этими командами. 29-летний житель Новокуйбышевска демонстративно поджег клубную …
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31 октября 2017, 09:07
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Число бесплатных поездок по соцкартам в Самаре увеличат с ноября
Важное изменение внесено в постановление областного правительства. Оно касается количества бесплатных поездок в общественном муниципальным транспорте по социальной карте. Их число начиная с ноября увеличено до 90. Ранее лимит по социальным картам составлял 60 поездок. При этом глава региона Дмитрий …
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31 октября 2017, 10:11
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Состав «Крыльев Советов» укрепят еще одним игроком
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30 октября 2017, 12:43
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«Они будут счастливы»: комментарии после матча «Крылья Советов» - «Ротор»
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16 октября 2017, 01:54
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Андрей Тихонов: «Крылья» не должны были проигрывать «Факелу»
Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов после матча 17-го тура ФНЛ, в котором его подопечные проиграли воронежскому «Факелу» со счетом 0:1, высказал мнение о прошедшей встрече. По словам Тихонова, самарцы не должны были терять очки в этой игре.
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8 октября 2017, 04:09
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Андрей Тихонов: «Кубковая игра выбила нас из колеи»
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28 августа 2017, 07:03
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«С победами придет уверенность»: Андрей Тихонов о матче «КС» - «Волгарь»
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7 августа 2017, 05:55
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Тихонова-младшего из «Крыльев Советов» позвали в сборную
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4 августа 2017, 07:01