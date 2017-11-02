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Материалы по теме:

Дмитрий Азаров принял участие в Русском народном соборе

Дмитрий Азаров принял участие в Русском народном соборе

В Москве в кафедральном Храме Христа Спасителя завершился Всемирный Русский народный собор. Это важное ежегодное духовно-просветительское мероприятие. В этот раз  обсуждалась тема «Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы развития». Участие в работе собора приняли представители власти и силовых 

2 ноября 2017, 04:47
Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с начальником Куйбышевской железной дороги

Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с начальником Куйбышевской железной дороги

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с начальником Куйбышевской железной дороги Рашидом Сайбаталовым. Они обсудили реализацию совместных проектов на территории Самарской области, инвестиционную программу РЖД и обеспечение перевозок болельщиков во время чемпионата мира по футболу.
 Рашид Сайбаталов 

1 ноября 2017, 05:32
В 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» и «Спартак» сыграют в Самаре

В 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» и «Спартак» сыграют в Самаре

Матч четвертьфинала кубка России по футболу между клубами «Крылья Советов» и «Спартак» пройдет в Самаре на поле стадиона «Металлург». Место проведения игры стало известно после жеребьевки в московском Доме футбола. Она потребовалась, так как «Крылья», и «Спартак» одинаковое количество матчей 

1 ноября 2017, 07:02
Поставщиков АвтоВАЗа поддержат

Поставщиков АвтоВАЗа поддержат

Врио губернатора Дмитрий Азаров посетил конференцию поставщиков комплектующих для автомобилей тольяттинского автоконцерна. В ней также приняли участие заместитель полпреда в ПФО Олег Машковцев и президент «АвтоВАЗа» Николя Мор. На мероприятии обсудили увеличение доли отечественных запчастей в автомобилях, а также необходимую 

1 ноября 2017, 12:41
Фанаты «Крыльев Советов» арестованы за сожжение шарфа ФК «Рубин»

Фанаты «Крыльев Советов» арестованы за сожжение шарфа ФК «Рубин»

Ново-Савиновский мировой суд города Казани арестовал на 12 суток болельщика самарских «Крыльев Советов» за сожжение шарфа футбольного клуба «Рубин». Инцидент случился 25 октября, в день проведения матча 1/8 финала Кубка России между этими командами. 29-летний житель Новокуйбышевска демонстративно поджег клубную 
31 октября 2017, 09:07
Число бесплатных поездок по соцкартам в Самаре увеличат с ноября

Число бесплатных поездок по соцкартам в Самаре увеличат с ноября

Важное изменение внесено в постановление областного правительства. Оно касается количества бесплатных поездок в общественном муниципальным транспорте по социальной карте. Их число начиная с ноября увеличено до 90. Ранее лимит по социальным картам составлял 60 поездок. При этом глава региона Дмитрий 

31 октября 2017, 10:11
Состав «Крыльев Советов» укрепят еще одним игроком

Состав «Крыльев Советов» укрепят еще одним игроком

Состав команды «Крылья Советов», чтобы решить главную задачу этого сезона - вернуться в премьер-лигу чемпионата России, в ближайшее время укрепят еще одним игроком. Об этом в эксклюзивном интервью в программе «Первые лица» рассказал Зураб Циклаури, заместитель генерального директора клуба «Крылья 
30 октября 2017, 12:43
«Они будут счастливы»: комментарии после матча «Крылья Советов» - «Ротор»

«Они будут счастливы»: комментарии после матча «Крылья Советов» - «Ротор»

В минувшую субботу, 14 октября, в поединке 18 тура ФНЛ на «Металлурге» «Крылья Советов» принимали «Ротор» из Волгограда. Гости, 20 лет назад боровшиеся за чемпионство в элите отечественного футбола, перед этой игрой занимали последнее место в таблице первого дивизиона. Тогда 
16 октября 2017, 01:54
Андрей Тихонов: «Крылья» не должны были проигрывать «Факелу»

Андрей Тихонов: «Крылья» не должны были проигрывать «Факелу»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов после матча 17-го тура ФНЛ, в котором его подопечные проиграли воронежскому «Факелу» со счетом 0:1, высказал мнение о прошедшей встрече. По словам Тихонова, самарцы не должны были терять очки в этой игре.
 
8 октября 2017, 04:09
Андрей Тихонов: «Кубковая игра выбила нас из колеи»

Андрей Тихонов: «Кубковая игра выбила нас из колеи»

У футболистов «Крыльев Советов» сейчас сложный график, много сил у них отняла встреча в рамках Кубка России в Сызрани. Об этом заявил главный тренер самарцев Андрей Тихонов после матча «КС» с «Сибирью».

Андрей Тихонов, главный тренер ПФК «Крылья Советов»:
- Вот 

28 августа 2017, 07:03
«С победами придет уверенность»: Андрей Тихонов о матче «КС» - «Волгарь»

«С победами придет уверенность»: Андрей Тихонов о матче «КС» - «Волгарь»

Самарские «Крылья Советов» продолжают свой путь в Футбольной национальной лиге. Задача у клуба одна: в год чемпионата мира по футболу выйти в РФПЛ. Очередным соперником наших на «Металлурге» стал клуб «Волгарь» из Астрахани, до 6-го тура лидировавший в турнирной таблице. 

7 августа 2017, 05:55
Тихонова-младшего из «Крыльев Советов» позвали в сборную

Тихонова-младшего из «Крыльев Советов» позвали в сборную

18-летний защитник «Крыльев Советов» Михаил Тихонов - сын главного тренера клуба Андрея Тихонова - получил вызов в студенческую сборную России, которая выступит на 29-й Всемирной летней Универсиаде. 
4 августа 2017, 07:01
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