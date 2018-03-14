Самарская область будет развивать сотрудничество с крупнейшим российским производителем тяжелых грузовиков - компанией «КамАЗ». Такая договоренность была достигнута в ходе рабочей встречи главы Самарской области Дмитрия Азарова с генеральным директором ПАО «КамАЗ» Сергеем Когогиным.
Топ-менеджер холдинга из Татарстана рассказал о планах по развитию тольяттинской компании «Объединенные автомобильные технологии», собственником которой предприятие стало в начале 2018-го года. У «КамАЗа» сегодня дефицит рабочей силы на главной площадке - в Набережных Челнах. Поэтому прорабатываются варианты развития новых производств, в том числе за пределами Татарстана, с привлечением сотрудников соседних территорий. В основном речь идет о производстве автокомпонентов. Сергей Когогин добавил, что предприятие ставит перед собой задачу увеличения годового оборота компании с 18 млрд рублей до 40 млрд. Именно поэтому, «КамАЗ» заинтересован в развитии тольяттинской площадки.
«Я уверен, вы не ошибетесь в выборе площадки, поскольку Тольятти город автомобилестроения, город, где есть профессионально подготовленные люди, обладающие всеми необходимыми компетенциями. И, конечно, для нас важно создание новых рабочих мест на территории Тольятти», - отметил Дмитрий Азаров.
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