В Самаре около завода «Экран» столкнулись два КамАЗа Рано утром 20 января в Самаре произошло ДТП с участием грузовиков. Около завода «Экран» столкнулись два КамАЗа. Удар был довольно сильный, так как после него одного из водителей зажало в кабине. В 05:34 на место аварии прибыли специалисты самарского городского …