5
44
06
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22 июня 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
      888             .d8888b.   8888888888            888       888   .d8888b.  
      888            d88P  Y88b  888                   888   o   888  d88P  Y88b 
      888            888    888  888                   888  d8b  888  Y88b. d88P 
  .d88888  888  888  Y88b. d888  8888888      .d8888b  888 d888b 888   "Y88888"  
 d88" 888  888  888   "Y888P888  888         d88P"     888d88888b888  .d8P""Y8b. 
 888  888  Y88  88P         888  888         888       88888P Y88888  888    888 
 Y88b 888   Y8bd8P   Y88b  d88P  888         Y88b.     8888P   Y8888  Y88b  d88P 
  "Y88888    Y88P     "Y8888P"   8888888888   "Y8888P  888P     Y888   "Y8888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Сошел с рельсов скоростной трамвай до «Самара Арены»

Сошел с рельсов скоростной трамвай до «Самара Арены»

В Самаре на ветке до стадиона ЧМ-2018 встало движение трамваев. По сообщению очевидца, сошла с рельсов средняя тележка трехсекционного трамвая. Самарец Антон Рубин опубликовал фото в соцсети.

«Движение на новой трассе, проложенной специально к стадиону, стоит», - пишет очевидец.
25 июня 2018, 05:30
В день матча Россия - Уругвай два программиста поженились в Самаре

В день матча Россия - Уругвай два программиста поженились в Самаре

В Самаре в понедельник, 25 июня, состоялась торжественная церемония регистрации брака двух жителей 
25 июня 2018, 04:13
Как прошел танцевальный флешмоб в поддержку сборной России

Как прошел танцевальный флешмоб в поддержку сборной России

В Самаре решили неординарно поддержать сборную России по футболу перед предстоящим матчем ЧМ-2018 с командой Уругвая. На одной из центральных улиц города волонтеры вместе с жителями устроили флешмоб. Сотни человек, танцуя, прошли по улице Куйбышева.

Идея устроить флешмоб в поддержку сборной 

25 июня 2018, 02:15
Как в день матча Россия – Уругвай будет ходить общественный транспорт Самары

Как в день матча Россия – Уругвай будет ходить общественный транспорт Самары

В Самаре в понедельник, 25 июня, в связи с проведением матча ЧМ-2018 Россия – Уругвай будет усилена работа общественного транспорта. Добраться до стадиона «Самара Арена» болельщики смогут на специальных «спортивных» трамваях S5 и автобусах S1, S1к, S2, S2к, S3, S4, 
25 июня 2018, 01:36
Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани поделился видами Самары в соцсети

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани поделился видами Самары в соцсети

Нападающий футбольной сборной Уругвая по футболу Эдинсон Кавани прогулялся по Самаре и поделился видами города в своем Инстаграме. Он выложил в соцсети карточку со склона на площади Славы. Публикация набрала уже больше 38 тысяч «лайков».

Напомним, сборная Уругвая сыграет 
25 июня 2018, 01:09
Самарские росгвардейцы помогли датским болельщикам, у которых сломался мотоцикл

Самарские росгвардейцы помогли датским болельщикам, у которых сломался мотоцикл

На днях двое сотрудников самарского управления Росгвардии пришли на помощь болельщикам из Дании. Они обратили внимание на двух иностранцев, которые, активно жестикулируя, пытались что-то объяснить прохожим, но те их не понимали. Подошедшие к скандинавским фанатам старший лейтенант Алексей Овтин и 

25 июня 2018, 12:28
Как сыграют сборные России и Уругвая в Самаре?

Как сыграют сборные России и Уругвая в Самаре?

В Самаре в понедельник, 25 июня, состоится третий на стадионе «Самара Арена» матч ЧМ-2018 по футболу. Сборная России сыграет с командой Уругвая. Игра начнется в 18 часов. Это значит, что уже в 20 часов станет известен победитель группы А. Отметим, 

25 июня 2018, 10:46
Из-за жары до +35 болельщикам ЧМ будут бесплатно раздавать воду на

Из-за жары до +35 болельщикам ЧМ будут бесплатно раздавать воду на "Самара Арене"

В Самаре в понедельник, 25 июня, ожидается жара до +35 градусов по Цельсию. На стадионе «Самара Арена» состоится матч ЧМ-2018: Россия – Уругвай. Начало – в 18 часов. Входные ворота на арену откроют за три часа до старта – в 

25 июня 2018, 09:53
День матча Россия-Уругвай могут сделать выходным в Самарской области

День матча Россия-Уругвай могут сделать выходным в Самарской области

Врио губернатора Дмитрий Азаров предложил сделать рабочий день 25 июня сокращенным на предприятиях или же, вовсе, выходным. По его словам, это дало бы возможность как можно большему числу людей поддержать российскую сборную на игре с Уругваем.

«Если бы руководство 
22 июня 2018, 10:08
Дмитрий Азаров выдвинут от

Дмитрий Азаров выдвинут от "ЕР" на выборы губернатора Самарской области

В Самарской области на региональной партийной конференции «Единой России» состоялась процедура предварительного голосования по выбору кандидата на пост губернатора Самарской области. Она прошла в ДК «Тольятти». Максимальную поддержку получил Дмитрий Азаров, который с 25 сентября 2017 года исполняет обязанности главы 

20 июня 2018, 09:57
Фото в блогах: «В «Лужниках» встретились два похожих друг на друга губернатора»

Фото в блогах: «В «Лужниках» встретились два похожих друг на друга губернатора»

Необычное фото выложил в «Твиттер» советник самарского губернатора Сергей Пименов. На открытии ЧМ-2018 в «Лужниках» он встретил Дмитрия Азарова в компании с нижегородским губернатором Глебом Никитиным. Оба возглавили свои области практически 
15 июня 2018, 10:37
АвтоВАЗ покажет новые автомобили в августе

АвтоВАЗ покажет новые автомобили в августе

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел первую встречу с новым президентом АвтоВАЗа Ивом Каракатзанисом. Главной темой встречи стали рабочие планы тольяттинского 
7 июня 2018, 02:52
Станислав Черчесов может возглавить сборную России по футболу

Станислав Черчесов может возглавить сборную России по футболу

Хорошо известный любителям спорта Станислав Черчесов может возглавить сборную Российской Федерации по футболу. Сообщение об этом появилось ряде отечественных СМИ.
Так или иначе, РФС ищет специалиста, который сможет "подтянуть" уровень команды к старту ЧМ-2018. Леонид Слуцкий намерен покинуть пост. Черчесов 

21 июня 2016, 04:32
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх