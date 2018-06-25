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Сошел с рельсов скоростной трамвай до «Самара Арены»
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25 июня 2018, 05:30
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В день матча Россия - Уругвай два программиста поженились в Самаре
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25 июня 2018, 04:13
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Как прошел танцевальный флешмоб в поддержку сборной России
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25 июня 2018, 02:15
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Как в день матча Россия – Уругвай будет ходить общественный транспорт Самары
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25 июня 2018, 01:36
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Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани поделился видами Самары в соцсети
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25 июня 2018, 01:09
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Самарские росгвардейцы помогли датским болельщикам, у которых сломался мотоцикл
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25 июня 2018, 12:28
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Как сыграют сборные России и Уругвая в Самаре?
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25 июня 2018, 10:46
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Из-за жары до +35 болельщикам ЧМ будут бесплатно раздавать воду на "Самара Арене"
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25 июня 2018, 09:53
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День матча Россия-Уругвай могут сделать выходным в Самарской области
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22 июня 2018, 10:08
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Дмитрий Азаров выдвинут от "ЕР" на выборы губернатора Самарской области
В Самарской области на региональной партийной конференции «Единой России» состоялась процедура предварительного голосования по выбору кандидата на пост губернатора Самарской области. Она прошла в ДК «Тольятти». Максимальную поддержку получил Дмитрий Азаров, который с 25 сентября 2017 года исполняет обязанности главы …
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20 июня 2018, 09:57
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Фото в блогах: «В «Лужниках» встретились два похожих друг на друга губернатора»
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15 июня 2018, 10:37
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АвтоВАЗ покажет новые автомобили в августе
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7 июня 2018, 02:52
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Станислав Черчесов может возглавить сборную России по футболу
Хорошо известный любителям спорта Станислав Черчесов может возглавить сборную Российской Федерации по футболу. Сообщение об этом появилось ряде отечественных СМИ.
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21 июня 2016, 04:32