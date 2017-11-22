Самарские аграрии не ждут возвращения морозов В Самарской области разработают дорожную карту по развитию молочного животноводства. Сейчас регион обеспечивает себя продукцией не более чем на 55%, сообщили участники рабочей группы, сформированной во вторник в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской думы. Производителям и переработчикам требуется …