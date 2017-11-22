Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров на торжественном вечере в честь Дня работника сельского хозяйства в спортивном центре «Грация» наградил работников аграрной отрасли почетными грамотами и благодарностями. Праздник отмечается в октябре, но у нас в области его решили перенести на ноябрь, потому что в этом месяце заканчиваются основные работы. За 2017-й год самарские аграрии собрали 2 миллиона 800 тысяч тонн зерна, это на 600 тысяч тонн больше, чем в 2016-м. Самый высокий урожай - в Ставропольском и Кошкинском районах. Глава региона отметил успехи тружеников села и лично поздравил собравшихся.
Дмитрий Азаров, врио губернатора Самарской области:
- За ваше упорство, настойчивость, за ваш труд благодарный. За вашу любовь к родной земле. Совершенно очевидно, что добиваться таких результатов без любви к родной земле просто невозможно. И я хочу вас искренне поблагодарить и прошу вас, когда вы вернетесь в свои хозяйства, в свои дома — кланяйтесь от меня всем труженикам села.
|
Самара: новым советником Дмитрия Азарова стала Ольга Михеева
Ольга Михеева, ранее возглавлявшая областной Госфинконтроль, стала советником нового главы Самарской области Дмитрия Азарова. Она будет работать на этом посту на общественных началах.
Напомним, другим советником врио губернатора - по информтехнологиям - также стал известный блогер Денис Кортунов. …
|
21 ноября 2017, 12:29
|
Подписаны соглашения с Агентством стратегических инициатив
Врио губернатора Дмитрий Азаров и директор федерального Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на рабочем совещании подписали два соглашения о сотрудничестве. Первое касается улучшению системы непрерывного образования и развития детей-инвалидов. Второе - запуска в Самарской области проекта «Открытая реанимация», суть которого …
|
20 ноября 2017, 06:15
|
Стало известно, кто будет выбирать нового главу Самары
Дума городского округа Самара опубликовала списки членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города. Отметим, в требованиях к кандидатам убрали ограничения по возрасту и трудовому стажу, а также конкретизацию высшего профессионального образования.
«Сферы государственного, муниципального управления, экономики, …
|
17 ноября 2017, 04:27
|
Делегация Совета Федерации оценит объекты ЧМ-2018 в Самаре
|
17 ноября 2017, 01:39
|
Самарских аграриев простимулируют турки
Решение, которое может стимулировать агропромышленный комплекс Самарской области, принято правительством Турции. Импорт отечественной пшеницы в эту страну теперь будет вестись без ограничений.
|
5 мая 2017, 05:19
|
Самарские аграрии не ждут возвращения морозов
В Самарской области разработают дорожную карту по развитию молочного животноводства. Сейчас регион обеспечивает себя продукцией не более чем на 55%, сообщили участники рабочей группы, сформированной во вторник в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской думы.
Производителям и переработчикам требуется …
|
22 марта 2017, 11:46
|
Губернатор Николай Меркушкин поздравил самарских аграриев с рекордным урожаем зерновых
|
29 августа 2016, 03:33
|
Самарские аграрии бьют урожайные рекорды
По планам властей, закрома губернии должны пополнить 2 миллиона 100 тысяч тонн зерна. Об этом рассказал "ТЕРРЕ" в эксклюзивном интервью глава регионального минсельхоза. Основные полевые работы рассчитывают закончить до конца августа.
|
19 августа 2016, 06:02