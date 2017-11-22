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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Самара: новым советником Дмитрия Азарова стала Ольга Михеева

Самара: новым советником Дмитрия Азарова стала Ольга Михеева

Ольга Михеева, ранее возглавлявшая областной Госфинконтроль, стала советником нового главы Самарской области Дмитрия Азарова. Она будет работать на этом посту на общественных началах.
 
Напомним, другим советником врио губернатора - по информтехнологиям - также стал известный блогер Денис Кортунов. 
21 ноября 2017, 12:29
Подписаны соглашения с Агентством стратегических инициатив

Подписаны соглашения с Агентством стратегических инициатив

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Стало известно, кто будет выбирать нового главу Самары

Стало известно, кто будет выбирать нового главу Самары

Дума городского округа Самара опубликовала списки членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города. Отметим, в требованиях к кандидатам убрали ограничения по возрасту и трудовому стажу, а также конкретизацию высшего профессионального образования.

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17 ноября 2017, 04:27
Делегация Совета Федерации оценит объекты ЧМ-2018 в Самаре

Делегация Совета Федерации оценит объекты ЧМ-2018 в Самаре

В Самару прибыла делегация Совета Федерации. Представители верхней палаты парламента и врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров вместе уже осмотрели стадион «Самара Арена», сообщила советник главы региона Наталья Родимова. Она опубликовала фото на своей странице в Twitter.

«Стадион без 
17 ноября 2017, 01:39
Самарских аграриев простимулируют турки

Самарских аграриев простимулируют турки

Решение, которое может стимулировать агропромышленный комплекс Самарской области, принято правительством Турции. Импорт отечественной пшеницы в эту страну теперь будет вестись без ограничений.
Напомним, в марте турецкие власти приостановили выдачу лицензий на беспошлинный ввоз на свою территорию российской пшеницы, кукурузы, подсолнечного 

5 мая 2017, 05:19
Самарские аграрии не ждут возвращения морозов

Самарские аграрии не ждут возвращения морозов

В Самарской области разработают дорожную карту по развитию молочного животноводства. Сейчас регион обеспечивает себя продукцией не более чем на 55%, сообщили участники рабочей группы, сформированной во вторник в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской думы.

Производителям и переработчикам требуется 

22 марта 2017, 11:46
Губернатор Николай Меркушкин поздравил самарских аграриев с рекордным урожаем зерновых

Губернатор Николай Меркушкин поздравил самарских аграриев с рекордным урожаем зерновых

Обращение
Губернатора Самарской области  Н.И. Меркушкина
к работникам сельского хозяйства в связи
с рекордным урожаем зерновых
 
Уважаемые труженики и ветераны
агропромышленного комплекса
Самарской области!
 
В этом году в нашей губернии ожидается рекордный урожай зерна за последние 15 лет 
29 августа 2016, 03:33
Самарские аграрии бьют урожайные рекорды

Самарские аграрии бьют урожайные рекорды

По планам властей, закрома губернии должны пополнить 2 миллиона 100 тысяч тонн зерна. Об этом рассказал "ТЕРРЕ" в эксклюзивном интервью глава регионального минсельхоза. Основные полевые работы рассчитывают закончить до конца августа.
 
Алексей Попов, заместитель председателя правительства Самарской области - 

19 августа 2016, 06:02
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