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50 волонтеров уберут мусор с Молодецкого кургана под Самарой
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10 июля 2018, 12:29
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Азаров: «Никто ребят не упрекнет! Команда сделала все, что могла и не могла»
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8 июля 2018, 03:13
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Некоторых увозили на скорой: Как болели за сборную России на площади Куйбышева
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8 июля 2018, 10:02
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Сборную Швеции эвакуировали из самарской гостиницы Lotte
Сегодня, 7 июля, утром в самарской гостинице Lotte, где расположились игроки и тренерский штаб сборной Швеции, сработала пожарная сигнализация. Футболистов разбудили и эвакуировали, они провели на улице меньше минуты.
По предварительным данным, произошло ложное срабатывание сигнализации.
Сборные Швеции …
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7 июля 2018, 03:43
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Болельщиков из Мексики «подкинули» до Самары на клубном автобусе «Крылья Советов»
Футболисты самарских «Крылья Советов», возвращаясь из Москвы, довезли на клубном автобусе болельщиков сборной Мексики, сообщает официальный Твиттер команды.
«Наша команда вернулась в Москву. Из-за огромного спроса на авиабилеы в Самару на матч 1/8 финала, самарцам пришлось вылететь в …
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1 июля 2018, 03:08
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В блогах: в Самаре объявлен набор волонтеров в поисковый отряд «Лиза Алерт»
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5 февраля 2018, 11:12
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Волонтеров чемпионата мира - 2018 начали обучать
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27 октября 2017, 11:55
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Экологический десант: Волонтеры высадились на правом берегу Волги
Отправились на правый берег Волги, чтобы очистить береговую линию от мусора. Сегодня из Самары и Тольятти стартовали экологические десанты, в состав которых вошла почти сотня жителей региона.
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23 июня 2017, 06:03