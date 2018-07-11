Некоторых увозили на скорой: Как болели за сборную России на площади Куйбышева Сегодня Самара не спала. Все смотрели матч Россия-Хорватия. Смотрели трансляции в ресторанах, на улицах, на Дне, на набережной, в парках, дома или просто на телефоне... Почти 20 тысяч фанатов собрались на площади Куйбышева.



Страсти на площади кипели не шуточные. …