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«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Материалы по теме:

50 волонтеров уберут мусор с Молодецкого кургана под Самарой

50 волонтеров уберут мусор с Молодецкого кургана под Самарой

14 июля на Молодецком кургане пройдет экологическая акция. Мероприятие пройдет в рамках всероссийского конкурса «Зеленый маршрут». В уборке от мусора на одной из самых известных точек региона примут участие волонтеры из Самары, Тольятти и Жигулевска. Всего 50 человек.

Целью акции является 

10 июля 2018, 12:29
Азаров: «Никто ребят не упрекнет! Команда сделала все, что могла и не могла»

Азаров: «Никто ребят не упрекнет! Команда сделала все, что могла и не могла»

Вчера, 7 июля, после окончания матча Россия - Хорватия глава 63-го региона Дмитрий Азаров выразил свое мнение об игре сборной и ЧМ-2018.
 
По словам врио губернатора, «команда отдала все силы, она сделала на поле все, что могла и не 
8 июля 2018, 03:13
Некоторых увозили на скорой: Как болели за сборную России на площади Куйбышева

Некоторых увозили на скорой: Как болели за сборную России на площади Куйбышева

Сегодня Самара не спала. Все смотрели матч Россия-Хорватия. Смотрели трансляции в ресторанах, на улицах, на Дне, на набережной, в парках, дома или просто на телефоне... Почти 20 тысяч фанатов собрались на площади Куйбышева. 

Страсти на площади кипели не шуточные. 
8 июля 2018, 10:02
Сборную Швеции эвакуировали из самарской гостиницы Lotte

Сборную Швеции эвакуировали из самарской гостиницы Lotte

Сегодня, 7 июля, утром в самарской гостинице Lotte, где расположились игроки и тренерский штаб сборной Швеции, сработала пожарная сигнализация. Футболистов разбудили и эвакуировали, они провели на улице меньше минуты.

По предварительным данным, произошло ложное срабатывание сигнализации.

Сборные Швеции 
7 июля 2018, 03:43
Болельщиков из Мексики «подкинули» до Самары на клубном автобусе «Крылья Советов»

Болельщиков из Мексики «подкинули» до Самары на клубном автобусе «Крылья Советов»

Футболисты самарских «Крылья Советов», возвращаясь из Москвы, довезли на клубном автобусе болельщиков сборной Мексики, сообщает официальный Твиттер команды.

«Наша команда вернулась в Москву. Из-за огромного спроса на авиабилеы в Самару на матч 1/8 финала, самарцам пришлось вылететь в 
1 июля 2018, 03:08
В блогах: в Самаре объявлен набор волонтеров в поисковый отряд «Лиза Алерт»

В блогах: в Самаре объявлен набор волонтеров в поисковый отряд «Лиза Алерт»

Самарский поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил в соцсети «ВКонтакте» набор волонтеров. Организаторы набора напоминают, что «горячий лесной сезон» начнется уже совсем скоро. В отряде самарцы смогут получить навыки «для поиска пропавших 
5 февраля 2018, 11:12
Волонтеров чемпионата мира - 2018 начали обучать

Волонтеров чемпионата мира - 2018 начали обучать

В Самарском университете началось обучение волонтеров к чемпионату мира по футболу - 2018. Всего на курс было подано более 10 тысяч заявок, в основном от студентов и школьников. Но пройти отбор смогут не все.
Набор волонтеров шел по федеральной и 

27 октября 2017, 11:55
Экологический десант: Волонтеры высадились на правом берегу Волги

Экологический десант: Волонтеры высадились на правом берегу Волги

Отправились на правый берег Волги, чтобы очистить береговую линию от мусора. Сегодня из Самары и Тольятти стартовали экологические десанты, в состав которых вошла почти сотня жителей региона.
Самарский экологический десант провожают песнями и танцами. Волонтеры к отправлению готовы, рюкзаки уложены. 

23 июня 2017, 06:03
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