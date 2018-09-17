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Дмитрий Азаров: Служить на родной земле – это большая честь
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17 сентября 2018, 03:52
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Идут последние приготовления к церемонии инаугурации губернатора Самарской области
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17 сентября 2018, 01:29
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Шестой кассационный суд заработает в Самаре в октябре следующего года
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12 сентября 2018, 09:54
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100% бюллетеней по выборам губернатора обработаны: победил действующий глава Самарской области Дмитрий Азаров
Избирательная комиссия Самарской области подвела итоги выборов губернатора по результатам обработки 100% бюллетеней. Средняя явка на голосование оценивается в 38%. В абсолютном выражении в нем приняли участие 1 143 198 человек.
В итоге, убедительную победу одержал действующий руководитель Самарской области Дмитрий …
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10 сентября 2018, 01:25
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В Самаре началась инаугурация нового мэра Елены Лапушкиной
Во вторник, 26 декабря, в 13 часов в городской думе началась процедура инаугурации нового главы Самары. Впервые этот пост получила женщина. Большинством голосов депутатов новым сити-менеджером избрана Елена Лапушкина, возглавлявшая администрацию Железнодорожного района Самары. Корреспондент ТРК «ТЕРРА» прислал фото с …
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26 декабря 2017, 01:21
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Самара: дольщики «Монблана» взывают к губернатору через плакаты
В паблике "Дольщики ЖК Ильинская плаза - ЖК Монблан" соцсети "ВКонтакте" поведали о новой акции на улицах Самары. Обманутые владельцы жилья обратились к руководству области с просьбой помочь им получить квартиры. "Плакаты с обращениями «10 лет без жилья! Губернатор, …
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17 ноября 2017, 05:32
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В Кировском районе Самары построят 10 новых спортплощадок
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16 марта 2017, 11:05
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Губернатор сочинил стихотворение к 8 марта
Администрация президента рекомендовала губернаторам творчески подойти к поздравлению женщин с 8 марта: например, сделать это в стихотворной форме. Одним из первых откликнулся на призыв глава Кировской области Игорь Васильев (на фото): он прочитал в местном драмтеатре стихи собственного сочинения. Руководитель …
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7 марта 2017, 03:12
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Поздравляем с днем рождения губернатора Самарской области!
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5 февраля 2017, 01:45
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Олег Фурсов вновь стал главой Самары
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14 октября 2015, 09:46