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Дмитрий Азаров: Служить на родной земле – это большая честь

Дмитрий Азаров: Служить на родной земле – это большая честь

Дмитрий Азаров уже в статусе губернатора Самарской области, без приставки врио, пообщался с журналистами после церемонии инаугурации. Он отметил, что предстоит много работы, для того чтобы регион процветал.

«Служить на родной земле – это большая честь. Большая честь служить жителям Самарской 

17 сентября 2018, 03:52
Идут последние приготовления к церемонии инаугурации губернатора Самарской области

Идут последние приготовления к церемонии инаугурации губернатора Самарской области

В театре оперы и балета идут последние приготовления к церемонии вступления Дмитрия Азарова в должность губернатора Самарской области. В фойе собираются приглашенные зрители. Готовится и рота почетного караула.

Напомним, церемония инаугурации должна начаться 17 сентября в 14:00.
17 сентября 2018, 01:29
Шестой кассационный суд заработает в Самаре в октябре следующего года

Шестой кассационный суд заработает в Самаре в октябре следующего года

Шестой кассационный суд должен заработать в Самаре не позднее 1 октября 2019 года. Эта дата была озвучена в рамках встречи главы региона Дмитрия Азарова с заместителем генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде России Александром Паршиным. Учреждение разместится в здании, 

12 сентября 2018, 09:54
100% бюллетеней по выборам губернатора обработаны: победил действующий глава Самарской области Дмитрий Азаров

100% бюллетеней по выборам губернатора обработаны: победил действующий глава Самарской области Дмитрий Азаров

Избирательная комиссия Самарской области подвела итоги выборов губернатора по результатам обработки 100% бюллетеней. Средняя явка на голосование оценивается в 38%. В абсолютном выражении в нем приняли участие 1 143 198 человек.

В итоге, убедительную победу одержал действующий руководитель Самарской области Дмитрий 

10 сентября 2018, 01:25
В Самаре началась инаугурация нового мэра Елены Лапушкиной

В Самаре началась инаугурация нового мэра Елены Лапушкиной

Во вторник, 26 декабря, в 13 часов в городской думе началась процедура инаугурации нового главы Самары. Впервые этот пост получила женщина. Большинством голосов депутатов новым сити-менеджером избрана Елена Лапушкина, возглавлявшая администрацию Железнодорожного района Самары. Корреспондент ТРК «ТЕРРА» прислал фото с 

26 декабря 2017, 01:21
Самара: дольщики «Монблана» взывают к губернатору через плакаты

Самара: дольщики «Монблана» взывают к губернатору через плакаты

В паблике "Дольщики ЖК Ильинская плаза - ЖК Монблан" соцсети "ВКонтакте" поведали о новой акции на улицах Самары. Обманутые владельцы жилья обратились к руководству области с просьбой помочь им получить квартиры. "Плакаты с обращениями «10 лет без жилья! Губернатор, 
17 ноября 2017, 05:32
В Кировском районе Самары построят 10 новых спортплощадок

В Кировском районе Самары построят 10 новых спортплощадок

Это подарок району от областных властей на 75-летие со дня образования. Кроме того, сегодня глава региона Николай Меркушкин пообещал привести в порядок Дом культуры им. Литвинова. Первая часть денег - 9 миллионов рублей на подготовку проекта реконструкции уже выделена. Кроме 

16 марта 2017, 11:05
Губернатор сочинил стихотворение к 8 марта

Губернатор сочинил стихотворение к 8 марта

Администрация президента рекомендовала губернаторам творчески подойти к поздравлению женщин с 8 марта: например, сделать это в стихотворной форме. Одним из первых откликнулся на призыв глава Кировской области Игорь Васильев (на фото): он прочитал в местном драмтеатре стихи собственного сочинения. Руководитель 

7 марта 2017, 03:12
Поздравляем с днем рождения губернатора Самарской области!

Поздравляем с днем рождения губернатора Самарской области!

Сегодня, 5 февраля, свой день рождения отмечает один из самых опытных региональных руководителей, губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Ему исполнилось 66 лет.

Уважаемый Николай Иванович, Вы всегда превыше всего ставили интересы дела и добивались необходимого результата. За 5 лет 
5 февраля 2017, 01:45
Олег Фурсов вновь стал главой Самары

Олег Фурсов вновь стал главой Самары

Во вторник, 13 октября, в Самаре состоялась церемония инаугурации главы Самары Олега Фурсова. Его кандидатуру почти единогласно утвердил городской совет депутатов.

На кресло главы Самары претендовали 8 человек. Документы на конкурс подали три пенсионера - два гражданских Елена Черезова 
14 октября 2015, 09:46
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