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Материалы по теме:

22 машины скорой помощи к ЧМ-2018 получила Самара

22 машины скорой помощи к ЧМ-2018 получила Самара

В Самаре к ЧМ-2018 по футболу автопарк самарским медиков пополнили 22 новые машины скорой помощи. В каждом экипаже будет человек, владеющий иностранным языком. Новый транспорт получили Самарская станции скорой медицинской помощи и больница имени Середавина. Ключи медикам вручил глава региона 

3 апреля 2018, 02:07
В дни ЧМ-2018 пустят скоростной транспорт Тольятти – Самара

В дни ЧМ-2018 пустят скоростной транспорт Тольятти – Самара

В Самарской области в дни матчей ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена» между Самарой и Тольятти пустят скоростной транспорт. Об этом сообщил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. Скорые поезда в период чемпионата задействуют на железнодорожном пригородном 
3 апреля 2018, 11:51
Запущен автобусный маршрут между площадью Революции и микрорайоном «Волгарь»

Запущен автобусный маршрут между площадью Революции и микрорайоном «Волгарь»

Продолжает решаться вопрос с транспортной доступностью микрорайона «Волгарь». Со 2 апреля оттуда начал курсировать автобус до площади Революции. Автобус выезжает из 17-го квартала и двигается в сторону улицы Казачьей, делая в пути несколько остановок, собирая пассажиров.

Судя по расписанию, автобус будет 

3 апреля 2018, 08:49
План эвакуации людей на случай сильного паводка разработают в Самарской области

План эвакуации людей на случай сильного паводка разработают в Самарской области

2 апреля прошло оперативное совещание при врио губернатора Самарской области Дмитрии Азарове по подготовке региона к паводку. Пока никаких критических ситуаций не прогнозируется. Однако в 16 муниципальных районах, которые находятся в потенциальной зоне риска, будут предприняты профилактические подготовительные меры. Врио 

3 апреля 2018, 08:27
100 автобусов пустят на Пасху к кладбищам Самары

100 автобусов пустят на Пасху к кладбищам Самары

В Самаре на Пасху в перевозке горожан к кладбищам задействуют 100 автобусов. Об этом сообщили в понедельник, 2 апреля, на еженедельном совещании в мэрии Самары. Его провела глава Самары Елена Лапушкина.

К перевозкам на Пасху 8 апреля подготовлено 100 автобусов. Проведено 

2 апреля 2018, 03:38
Появились комментарии по открытию улицы Луначарского в Самаре

Появились комментарии по открытию улицы Луначарского в Самаре

В Самаре автомобилисты в минувшие выходные сообщили, что блоки, перегораживавшие выезд с Московского шоссе на улицу Луначарского, убрали. «Наконец-то движение на Луначарского открыли», - написали очевидцы в соцсети. Один из автомобилистов опубликовал видео, как выезжает с Московского шоссе на 
2 апреля 2018, 03:43
Стало известно, куда можно будет добраться летом из Самары на скоростных судах

Стало известно, куда можно будет добраться летом из Самары на скоростных судах

Стал известен список маршрутов, по которым будут ходить скоростные суда «Ингрия» и «Восход» во время летней навигации. Корабли будут курсировать по следующим направлениям: из Самары в Тольятти с остановками в Ширяево и Зольном, из Самары в Ширяево, а также из 
2 апреля 2018, 01:34
Курс истории родного края пройдут все министры Самарской области

Курс истории родного края пройдут все министры Самарской области

В Самарской области все региональные министры пройдут курс краеведения. Об этом заявил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Накануне в Самарском академическом театре оперы и балета глава региона участвовал в награждении 
23 марта 2018, 10:39
«Почта России» планирует ускорить доставку посылок в Самару

«Почта России» планирует ускорить доставку посылок в Самару

В Самару прибыл с рабочим визитом директор «Почты России» Николай Подгузов. Он встретился с главой региона Дмитрием Азаровым.  
В четверг, 22 марта, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и директор «Почты России» Николай Подгузов обсудили основные направления развития почтовой 

23 марта 2018, 07:37
В блогах: в Самаре исчезли секундомеры на Московском шоссе

В блогах: в Самаре исчезли секундомеры на Московском шоссе

Блогер Ольга Потапова поведала, что вчера в Самаре на многих перекрестках Московского шоссе загадочным образом исчезли секундомеры рядом со светофорами.

«А те, которые остались, не работают. Существует, конечно, версия, что на новом Московском шоссе секундомеров не будет, так 
15 марта 2018, 08:00
Появилось видео первой поездки трамвая вдоль Московского шоссе к стадиону «Самара Арена»

Появилось видео первой поездки трамвая вдоль Московского шоссе к стадиону «Самара Арена»

В Самаре первый трамвай проехался по новой ветке вдоль Московского шоссе к новому стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена». Это произошло во вторник, 13 марта. Трамвай снял на видео блогер Александр Карягин.
14 марта 2018, 10:48
Три автомобиля столкнулись у ТЦ «Скала» и перекрыли Московское шоссе в Самаре

Три автомобиля столкнулись у ТЦ «Скала» и перекрыли Московское шоссе в Самаре

В Самаре в понедельник, 12 марта, произошло массовое ДТП на Московском шоссе в районе ТЦ «Скала». По сообщению очевидцев, столкнулись три автомобиля «Шкода Октавия», «Шевроле Лачетти» и «Лада Гранта». Иномарка Skoda 
12 марта 2018, 02:21
Названы новые сроки строительства магистрали «Центральная» в Самаре

Названы новые сроки строительства магистрали «Центральная» в Самаре

Стало известно о новых сроках по проекту строительства магистрали «Центральная» в Самаре. Ожидается, что дата, когда начнется строительство, станет известна весной. Об этом на заседании Самарской губернской думы во вторник, 30 января, рассказал глава регионального минтранса Иван Пивкин.  
31 января 2018, 11:20
Электронное табло и громкую связь на автовокзал Самары вернут после ремонта

Электронное табло и громкую связь на автовокзал Самары вернут после ремонта

В Самаре на Центральном автовокзале, который расположен на пересечении Московского шоссе и улицы Авроры, установят электронное табло и часы, а также восстановят громкую связь. Об этом сообщил врио министра транспорта Самарской области Иван Пивкин. Сейчас в здании проводятся ремонтные работы.
30 января 2018, 11:00
В Самару к ЧМ-2018 поставят 100 новых автобусов «МАЗ»

В Самару к ЧМ-2018 поставят 100 новых автобусов «МАЗ»

В Самару к чемпионату мира по футболу 2018 года поставят сто новых автобусов «МАЗ». Об этом сообщил врио министра транспорта Самарской области Иван Пивкин на совещании в региональном правительстве в понедельник, 22 января. Оно было посвящено вопросам транспортного обеспечения ЧМ-2018. 

23 января 2018, 10:59
В Самаре на Ново-Садовой появится двухуровневая развязка

В Самаре на Ново-Садовой появится двухуровневая развязка

В Самаре двухуровневая развязка появится на Ново-Садовой на пересечении  с улицами Советской Армии и XXII Партсъезда. Напомним, возможность строительства нового дорожного объекта обсуждалась ранее. Накануне стало известно, что работы должны начаться в ближайшие три года. Министр транспорта Самарской области Иван 
19 января 2018, 02:10
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