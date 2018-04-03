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22 машины скорой помощи к ЧМ-2018 получила Самара
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3 апреля 2018, 02:07
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В дни ЧМ-2018 пустят скоростной транспорт Тольятти – Самара
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3 апреля 2018, 11:51
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Запущен автобусный маршрут между площадью Революции и микрорайоном «Волгарь»
Продолжает решаться вопрос с транспортной доступностью микрорайона «Волгарь». Со 2 апреля оттуда начал курсировать автобус до площади Революции. Автобус выезжает из 17-го квартала и двигается в сторону улицы Казачьей, делая в пути несколько остановок, собирая пассажиров.
Судя по расписанию, автобус будет …
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3 апреля 2018, 08:49
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План эвакуации людей на случай сильного паводка разработают в Самарской области
2 апреля прошло оперативное совещание при врио губернатора Самарской области Дмитрии Азарове по подготовке региона к паводку. Пока никаких критических ситуаций не прогнозируется. Однако в 16 муниципальных районах, которые находятся в потенциальной зоне риска, будут предприняты профилактические подготовительные меры. Врио …
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3 апреля 2018, 08:27
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100 автобусов пустят на Пасху к кладбищам Самары
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2 апреля 2018, 03:38
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Появились комментарии по открытию улицы Луначарского в Самаре
В Самаре автомобилисты в минувшие выходные сообщили, что блоки, перегораживавшие выезд с Московского шоссе на улицу Луначарского, убрали. «Наконец-то движение на Луначарского открыли», - написали очевидцы в соцсети. Один из автомобилистов опубликовал видео, как выезжает с Московского шоссе на …
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2 апреля 2018, 03:43
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Стало известно, куда можно будет добраться летом из Самары на скоростных судах
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2 апреля 2018, 01:34
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Курс истории родного края пройдут все министры Самарской области
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23 марта 2018, 10:39
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«Почта России» планирует ускорить доставку посылок в Самару
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23 марта 2018, 07:37
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В блогах: в Самаре исчезли секундомеры на Московском шоссе
Блогер Ольга Потапова поведала, что вчера в Самаре на многих перекрестках Московского шоссе загадочным образом исчезли секундомеры рядом со светофорами.
«А те, которые остались, не работают. Существует, конечно, версия, что на новом Московском шоссе секундомеров не будет, так …
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15 марта 2018, 08:00
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Появилось видео первой поездки трамвая вдоль Московского шоссе к стадиону «Самара Арена»
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14 марта 2018, 10:48
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Три автомобиля столкнулись у ТЦ «Скала» и перекрыли Московское шоссе в Самаре
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12 марта 2018, 02:21
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Названы новые сроки строительства магистрали «Центральная» в Самаре
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31 января 2018, 11:20
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Электронное табло и громкую связь на автовокзал Самары вернут после ремонта
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30 января 2018, 11:00
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В Самару к ЧМ-2018 поставят 100 новых автобусов «МАЗ»
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23 января 2018, 10:59
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В Самаре на Ново-Садовой появится двухуровневая развязка
В Самаре двухуровневая развязка появится на Ново-Садовой на пересечении с улицами Советской Армии и XXII Партсъезда. Напомним, возможность строительства нового дорожного объекта обсуждалась ранее. Накануне стало известно, что работы должны начаться в ближайшие три года. Министр транспорта Самарской области Иван …
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19 января 2018, 02:10