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Олег Фурсов покидает мэрию Самары

Олег Фурсов покидает мэрию Самары

На заседании правительства Самарской области врио губернатора Дмитрий Азаров заявил,  что Олег Фурсов уходит с поста главы Самары. Он переходит в региональное правительство. Исполнять обязанности главы Самары будет Владимир Василенко. Подробности - скоро на нашем сайте и в выпуске новостей 

26 октября 2017, 11:59
Началось расширенное заседание правительства Самарской области

Началось расширенное заседание правительства Самарской области

Как подчеркнул во вступительном слове врио губернатора Дмитрий Азаров, в последний раз в подобном формате, когда важнейшие вопросы обсуждались с общественностью, оно проходило 9 лет назад. Таким образом, с одной стороны, происходит возврат к традициям, с другой - это прямое 

26 октября 2017, 11:54
Дмитрий Азаров в здании правительства проводит расширенное заседание

Дмитрий Азаров в здании правительства проводит расширенное заседание

Дмитрий Азаров собрал ведущих бизнесменов, руководителей промышленных предприятий, руководителей муниципалитетов в здании правительства на расширенное заседание.
Обсуждаются вопросы экономического роста, инвестиционной привлекательности. На первом месте - развитие промышленности. Этот индекс уже 4 года падает. Какие решения будут приняты -узнаете из 

26 октября 2017, 11:31
Валентина Матвиенко поблагодарила Дмитрия Азарова за успешную работу в Совете Федерации

Валентина Матвиенко поблагодарила Дмитрия Азарова за успешную работу в Совете Федерации

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила Дмитрия Азарова за успешную работу в верхней палате парламента. Там он в течение трех лет возглавлял комитет по федеральному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера до того, как указом президента был назначен 

25 октября 2017, 05:40
Департамент финансов Самары вместо Прямилова возглавил Владимир Сластенин

Департамент финансов Самары вместо Прямилова возглавил Владимир Сластенин

Сегодня, 10 августа, на оперативном совещании в администрации г. о. Самара представили нового руководителя городского департамента финансов. На этот пост назначен Владимир Сластенин, он уже приступил к своим обязанностям в новой должности.
В 1980-х годах Сластенин долгое время работал в 
10 августа 2015, 01:22
Руководитель департамента финансов самарской администрации покидает пост

Руководитель департамента финансов самарской администрации покидает пост

По информации источников "ТЕРРЫ", Андрей Прямилов, возглавлявший департамент финансов, покидает свой пост.
 
Он работал на этой должности с октября 2010 года, с тех пор как главой города был избран Дмитрий Азаров. Официально с сегодняшнего дня, как сообщили в приемной департамента, Прямилов 
5 августа 2015, 03:15
В Самаре увеличены расходы на капремонт многоквартирных домов

В Самаре увеличены расходы на капремонт многоквартирных домов

В городской думе продолжается обсуждение проекта бюджета Самары на 2013 год. Напомним, на прошлой неделе народные избранники пригрозили чиновникам тем, что не будут голосовать за бюджет, в котором не учтены принципиальные, на их взгляд, поправки. Компромиссное решение нашли в этот 

4 декабря 2012, 02:04
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