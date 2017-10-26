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Олег Фурсов покидает мэрию Самары
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26 октября 2017, 11:59
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Началось расширенное заседание правительства Самарской области
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26 октября 2017, 11:54
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Дмитрий Азаров в здании правительства проводит расширенное заседание
Дмитрий Азаров собрал ведущих бизнесменов, руководителей промышленных предприятий, руководителей муниципалитетов в здании правительства на расширенное заседание.
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26 октября 2017, 11:31
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Валентина Матвиенко поблагодарила Дмитрия Азарова за успешную работу в Совете Федерации
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила Дмитрия Азарова за успешную работу в верхней палате парламента. Там он в течение трех лет возглавлял комитет по федеральному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера до того, как указом президента был назначен …
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25 октября 2017, 05:40
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Департамент финансов Самары вместо Прямилова возглавил Владимир Сластенин
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10 августа 2015, 01:22
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Руководитель департамента финансов самарской администрации покидает пост
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5 августа 2015, 03:15
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В Самаре увеличены расходы на капремонт многоквартирных домов
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4 декабря 2012, 02:04