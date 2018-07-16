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Повышение пенсионного возраста поддержала Самарская губдума

Повышение пенсионного возраста поддержала Самарская губдума

В пятницу, 13 июля, прошло заседание совета Самарской губернской думы. Парламентарии должны были высказаться на самую резонансную в Рунете тему - закон о повышении пенсионного возраста. Напомним, что правительство России предложило поднять возрастную планку для пенсионеров. Сейчас женщины выходят на 
13 июля 2018, 03:16
Конкурсного управляющего «АвтоВАЗагрегата» Юлию Жаркову отстранили от процедуры банкротства завода

Конкурсного управляющего «АвтоВАЗагрегата» Юлию Жаркову отстранили от процедуры банкротства завода

Арбитражный суд Самарской области отстранил конкурсного управляющего «АвтоВАЗагрегата» Юлию Жаркову от процедуры банкротства завода по требованию кредитора «РТ-Капитал». Дочерней организации «Ростеха» удалось доказать судьям, что она содействовала выводу из активов должника акций «ТольяттиСпиртПрома». В результате на балансе у АВА вместо 
8 июля 2018, 10:39
Подготовка к выборам продолжается в Самарской области

Подготовка к выборам продолжается в Самарской области

Подготовка к осеннему голосованию в Самарской области идет полным ходом. Напомним, на 9 сентября назначены выборы губернатора, а также довыборы в Государственную думу по 158-му избирательному округу. Сейчас решаются и технические моменты. Так, облизбирком подписал соглашение о сотрудничестве с губернским 
8 июля 2018, 10:15
В Самаре могут запретить шуметь с 20:00 до 10:00 по выходным

В Самаре могут запретить шуметь с 20:00 до 10:00 по выходным

В Самарской области началось общественное обсуждение резонансного «закона о тишине». Дискуссия продлится до 11 августа.

Напомним, что если новые поправки будут приняты, то в многоквартирных домах запретят проводить шумные ремонтные и погрузочные работы и вечеринки с 20:00 до 08:00 
5 июля 2018, 01:41
В Самаре выдвиженцу от партии

В Самаре выдвиженцу от партии "Родина" отказали в регистрации

Речь идет о Сергее Санькове, который хотел баллотироваться в нижнюю палату федерального парламента. Причина отказа в том, что у выдвиженца "Родины" обнаружился партийный билет "Единой России".
 
В эти выходные Избирательная комиссия Самарской области зарегистрировала еще трех желающих побороться за 

8 августа 2016, 10:19
АвтоВАЗ выдвинул мастера цеха кандидатом в Госдуму РФ

АвтоВАЗ выдвинул мастера цеха кандидатом в Госдуму РФ

Трудовой коллектив "АвтоВАЗа" принял решение о выдвижении своего кандидата в Госдуму РФ, сообщает пресс-служба компании.
 
Такое решение было принято сегодня, 21 июня, на конференции трудового коллектива автозавода, в котором участвовали представители первичной профорганизации, заводских Совета ветеранов и Союза женщин.

22 июня 2016, 12:01
Партии Самарской области назвали даты утверждения списка кандидатов на выборах

Партии Самарской области назвали даты утверждения списка кандидатов на выборах

Первыми с пулом кандидатов определятся реготделения "Справедливой России" и ЛДПР. Партконференции запланированы на эту субботу, 27 июня. У "соколов Жириновского" она будет открытой, у эсеров - закрытой для сторонних наблюдателей. Последние с датой пресс-конференции по ее итогам еще не определились.

Напомним, 

22 июня 2015, 12:07
На выборах губернатора Самарской области проголосовало 56% избирателей

На выборах губернатора Самарской области проголосовало 56% избирателей

До закрытия избирательных участков остается чуть больше получаса. Центризбирком отмечает, что сегодня явка по России в целом примерно на 2-3% выше, чем на предыдущих выборах. По словам председателя регионального облизбиркома Вадима Михеева, динамика явки на выборах губернатора Самарской области в целом 

14 сентября 2014, 09:26
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