В Самаре могут запретить шуметь с 20:00 до 10:00 по выходным



Напомним, что если новые поправки будут приняты, то в многоквартирных домах запретят проводить шумные ремонтные и погрузочные работы и вечеринки с 20:00 до 08:00 … В Самарской области началось общественное обсуждение резонансного «закона о тишине». Дискуссия продлится до 11 августа.Напомним, что если новые поправки будут приняты, то в многоквартирных домах запретят проводить шумные ремонтные и погрузочные работы и вечеринки с 20:00 до 08:00