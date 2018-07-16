В понедельник, 16 июля, Дмитрий Азаров подал в избирательную комиссию региона пакет документов для участия в губернаторских выборах.
Напомним, что голосование пройдет 9 сентября, всего лишь через 55 дней. Рабочая группа проверила все бумаги, и затем председатель комиссии Вадим Михеев подтвердил, что политик получил статус выдвинутого кандидата.
- Безусловно, есть костяк программы - предложения, с которыми я иду к людям. Но очевидно и другое: за время обсуждения с гражданами программа будет дополняться новыми элементами траектории развития Самарской области, - ответил на вопрос о политической программе и задачах Дмитрий Азаров.
Все претенденты на губернаторское кресло должны предоставить документы в избирком до 21 июля. Регистрация будет вестись с 15 по 25 июля.
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