ТЕРРА поднялась на 7-е место в рейтинге медиаресурсов Самарской области. Обзор СМИ по результатам третьего квартала опубликовал портал Медиалогия. По сравнению с показателем за второй квартал, телеканал стал выше на две ступеньки. При этом ТЕРРА оказалась в ТОП-10 единственным представителем …