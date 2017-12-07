Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поднялся на 7 позиций в ноябрьском рейтинге глав регионов по упоминаемости в соцмедиа, подготовленном компанией "Медиалогия". Азаров занял 6-ю строчку. Аналитики, в частности, объясняют это тем, что в сети собирали подписи под петицией в его адрес с просьбой вернуть фестиваль «Рок над Волгой» в Самару. Также пользователи соцсетей обсуждали посты главы региона в соцмедиа, в том числе его поручение губернскому правительству выйти из тени оффлайна.
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Названы российские регионы с самыми высокими и низкими зарплатами
Целью недавнего аналитического исследования было установить величину и распределение зарплат в регионах Российской Федерации. По информации экспертов РИА "Рейтинг", на первых строках этого рейтинга расположились Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ, а также российская столица.
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7 декабря 2017, 10:21
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Дмитрий Азаров раскритиковал уборку самарских дорог: «Пришлось будить коллег»
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров раскритиковал уборку самарских дорог. В соцсети Twitter глава региона рассказал о проверке состояния самарских дорог минувшей ночью, которую он провел, вернувшись из рабочей поездки в Москву.
«Прилетел. Дорога от а/п Курумоч в удовлетворительном состоянии. …
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6 декабря 2017, 01:29
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Новым советником Дмитрия Азарова стала экс-омбудсмен Ирина Скупова
Новым советником врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова стала экс-омбудсмен по правам человека в 63-м регионе Ирина Скупова.
«Новое назначение! Советником @D_Azaroff назначена экс-уполномоченный по правам человека Ирина Скупова», - сообщает Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области в …
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6 декабря 2017, 10:14
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«Автостат» назвал самые популярные автомобили класса люкс в РФ
Эксперты "Автостата" представили перечень наиболее популярных элитных автомобилей в Российской Федерации. При составлении рейтинга учитывалось число реализованных транспортных средств этого сегмента на отечественном рынке за десять месяцев текущего года.
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6 декабря 2017, 10:01
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Фабрику-кухню в Самаре осмотрел замминистра культуры РФ Олег Рыжков
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4 декабря 2017, 07:01
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Дмитрий Азаров прокомментировал «митинг Навального» в Самаре
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4 декабря 2017, 04:09
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Составлен ТОП-10 самых узнаваемых в России брендов автомобильных шин
Эксперты «Автостата» в последнем осеннем месяце сделали онлайн-опрос с привлечением более трех тысяч отечественных автолюбителей. В итоге появился перечень наиболее популярных в стране брендов автошин.
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28 ноября 2017, 04:15
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Самарские банки подвели итоги октября
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28 ноября 2017, 03:09
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ТЕРРА поднялась на 7-е место в рейтинге Медиалогии
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2 декабря 2016, 09:34
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Николай Меркушкин - третий в рейтинге глав субъектов Поволжья
Исследование было проведено компанией "Медиалогия" в апреле этого года. Впереди губернатора Самарской области - президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Нижегородской области - Валерий Шанцев.
При составлении медиарейтинга учитывалась не только частота упоминания первых лиц в СМИ. Имидж стал …
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19 мая 2015, 11:06
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Глава администрации Самары Олег Фурсов возглавил рейтинг "Медиалогии"
Глава администрации Самары Олег Фурсов возглавил январский медиарейтинг руководителей столиц субъектов федерации в Приволжском федеральном округе. Список опубликован компанией "Медиалогия".
По данным исследования, индекс Фурсова по упоминанию в СМИ близок к двум тысячам единиц. Для примера: глава Йошкар-Олы Леонид Гаранин, который …
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19 февраля 2015, 03:28
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Меркушкин занял 3-е место в медиарейтинге глав субъектов ПФО
В Приволжском федеральном округе в 2014 году лидерами медиарейтинга стали президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Нижегородской области Валерий Шанцев и губернатор Самарской Николай Меркушкин, сообщает сегодня «Медиалогия».
Как поясняют эксперты компании, Минниханов посетил с официальным визитом Крым, где провел …
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15 января 2015, 10:12