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Названы российские регионы с самыми высокими и низкими зарплатами

Названы российские регионы с самыми высокими и низкими зарплатами

Целью недавнего аналитического исследования было установить величину и распределение зарплат в регионах Российской Федерации. По информации экспертов РИА "Рейтинг", на первых строках этого рейтинга расположились Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ, а также российская столица.
Согласно статистике, в ЯНАО примерно каждый 

7 декабря 2017, 10:21
Дмитрий Азаров раскритиковал уборку самарских дорог‍: «Пришлось будить коллег»

Дмитрий Азаров раскритиковал уборку самарских дорог‍: «Пришлось будить коллег»

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров раскритиковал уборку самарских дорог‍. В соцсети Twitter глава региона рассказал о проверке состояния самарских дорог минувшей ночью, которую он провел, вернувшись из рабочей поездки в Москву.

«Прилетел. Дорога от а/п Курумоч в удовлетворительном состоянии. 
6 декабря 2017, 01:29
Новым советником Дмитрия Азарова стала экс-омбудсмен Ирина Скупова

Новым советником Дмитрия Азарова стала экс-омбудсмен Ирина Скупова

Новым советником врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова стала экс-омбудсмен по правам человека в 63-м регионе Ирина Скупова.

«Новое назначение! Советником @D_Azaroff назначена экс-уполномоченный по правам человека Ирина Скупова», - сообщает Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области в 
6 декабря 2017, 10:14
«Автостат» назвал самые популярные автомобили класса люкс в РФ

«Автостат» назвал самые популярные автомобили класса люкс в РФ

Эксперты "Автостата" представили перечень наиболее популярных элитных автомобилей в Российской Федерации. При составлении рейтинга учитывалось число реализованных транспортных средств этого сегмента на отечественном рынке за десять месяцев текущего года.
Лидером продаж в данной категории оказались автомобили Mercedes-Benz. В нашей стране 

6 декабря 2017, 10:01
Фабрику-кухню в Самаре осмотрел замминистра культуры РФ Олег Рыжков

Фабрику-кухню в Самаре осмотрел замминистра культуры РФ Олег Рыжков

В Самаре врио губернатора Дмитрий Азаров, заместитель министра культуры РФ Олег Рыжков и зампредом президиума общественного совета проекта «Историческая память» Александр Хинштейн осмотрели Фабрику-кухню, которая сейчас находится на реконструкции. Главе региона 
4 декабря 2017, 07:01
Дмитрий Азаров прокомментировал «митинг Навального» в Самаре

Дмитрий Азаров прокомментировал «митинг Навального» в Самаре

3 декабря у входа в ДК имени Литвинова собралась группа людей, в том числе блогер Алексей Навальный.
4 декабря 2017, 04:09
Составлен ТОП-10 самых узнаваемых в России брендов автомобильных шин

Составлен ТОП-10 самых узнаваемых в России брендов автомобильных шин

Эксперты «Автостата» в последнем осеннем месяце сделали онлайн-опрос с привлечением более трех тысяч отечественных автолюбителей. В итоге появился перечень наиболее популярных в стране брендов автошин.
Задавшись целью выявить самых узнаваемых производителей покрышек, специалисты предложили участникам остановить свой выбор на 3 

28 ноября 2017, 04:15
Самарские банки подвели итоги октября

Самарские банки подвели итоги октября

Самарские банки опубликовали отчетность за октябрь. По объему вкладов первую строчку занимает "АктивКапитал Банк" с показателем 23 миллиарда рублей. За ним идет "Газбанк", граждане доверили ему почти 19 миллиардов 700 миллионов рублей. На третьем месте "Кошелев-Банк", там на счетах лежит 

28 ноября 2017, 03:09
ТЕРРА поднялась на 7-е место в рейтинге Медиалогии

ТЕРРА поднялась на 7-е место в рейтинге Медиалогии

ТЕРРА поднялась на 7-е место в рейтинге медиаресурсов Самарской области. Обзор СМИ по результатам третьего квартала опубликовал портал Медиалогия. По сравнению с показателем за второй квартал, телеканал стал выше на две ступеньки. При этом ТЕРРА оказалась в ТОП-10 единственным представителем 
2 декабря 2016, 09:34
Николай Меркушкин - третий в рейтинге глав субъектов Поволжья

Николай Меркушкин - третий в рейтинге глав субъектов Поволжья

Исследование было проведено компанией "Медиалогия" в апреле этого года. Впереди губернатора Самарской области - президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Нижегородской области - Валерий Шанцев.

При составлении медиарейтинга учитывалась не только частота упоминания первых лиц в СМИ. Имидж стал 
19 мая 2015, 11:06
Глава администрации Самары Олег Фурсов возглавил рейтинг

Глава администрации Самары Олег Фурсов возглавил рейтинг "Медиалогии"

Глава администрации Самары Олег Фурсов возглавил январский медиарейтинг руководителей столиц субъектов федерации в Приволжском федеральном округе. Список опубликован компанией "Медиалогия".

По данным исследования, индекс Фурсова по упоминанию в СМИ близок к двум тысячам единиц. Для примера: глава Йошкар-Олы Леонид Гаранин, который 

19 февраля 2015, 03:28
Меркушкин занял 3-е место в медиарейтинге глав субъектов ПФО

Меркушкин занял 3-е место в медиарейтинге глав субъектов ПФО

В Приволжском федеральном округе в 2014 году лидерами медиарейтинга стали президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Нижегородской области Валерий Шанцев и губернатор Самарской Николай Меркушкин, сообщает сегодня «Медиалогия».

Как поясняют эксперты компании, Минниханов посетил с официальным визитом Крым, где провел 
15 января 2015, 10:12
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